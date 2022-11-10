11 актеров и актрис, которые хотели спросить у костюмеров: «Вам на нас совсем плевать?»

Не всегда костюм для фильма бывает комфортным. Иногда звездам приходится носить тяжелое супергеройское одеяние, а порой костюмеры делают наряды слишком открытыми, так как, по их мнению, это нравится зрителям. Сами актеры и актрисы часто бывают не в восторге от того, что им приходится надевать на съемках.

Анджелина Джоли — костюм Лары Крофт

Наряд расхитительницы гробниц не понравился Анджелине. Костюм был очень облегающим и тесным. Чтобы девушка выглядела как персонаж из одноименной компьютерной игры, актрисе подкладывали специальные мягкие протезы в области груди.

Кит Харингтон — костюм Джона Сноу

Актер признался, что ходить в костюме его героя было невероятно тяжело — он будто весил целую тонну. Мужчине даже казалось, что в каждом сезоне киношники делают его наряд еще тяжелее. Еще Кит отметил, что костюм ужасно вонял.

Эмилия Кларк — костюмы Дейенерис

Другая звезда «Игры престолов» считает, что ее коллегам-актерам повезло больше, ведь мужские костюмы были лучше женских. Некоторые сцены снимали в жару и для парней придумали специальную систему охлаждения под одеждой. Для девушек такого не предусмотрели. Эмилии, например, разрешили лишь приподнять парик, чтобы не было так жарко.

Райан Рейнольдс — костюм Зеленого Фонаря

Костюм супергероя был полностью сгенерирован с помощью компьютерных технологий. Актер снимался в специальном наряде для захвата движений, на который при монтаже наложили светящееся зеленое облачение. Еще во время съемок Райан признавался, что спецодежда настолько неудобна, что он бы предпочел обычный супергеройский костюм. Фильм провалился в прокате, а многие потом высказались, мол, супергерой смотрелся откровенно плохо. Сам Райан утверждает, что даже не знал, как он будет выглядеть на экране, пока не вышел трейлер к фильму.

Кэрри Фишер — костюм принцессы Леи

В ленте «Звездные войны. Эпизод V» принцессу Лею поработил Джабба. В сценах заточения актрисе приходилось носить очень откровенный наряд — металлический лифчик и трусики с юбкой. Сама Кэрри о своем образе сказала так: «Этот костюм — наказание даже для супермоделей». Актрисе приходилось постоянно сидеть прямо, чтобы в кадре на боках не было видно складок. В целом Фишер считала, что такое одеяние объективирует женщин, но у нее не было особого выбора. Зато она посоветовала актрисе, которая в более поздних эпизодах играла принцессу Лею, бороться за право не носить подобные наряды.

Бенедикт Камбербэтч — костюмы Шерлока Холмса

Исполнитель роли блестящего детектива признался, что ему были не по душе костюмы Шерлока. Он отметил, что одежда была очень хорошо скроена, но талию сделали слишком зауженной. Из-за этого он чувствовал себя некомфортно во время съемок, у него были проблемы с дыханием и пищеварением. Также Бенедикт расстроился из-за того, что больше не может носить свои любимые вещи. Они напоминают по стилю наряды Шерлока из сериала, поэтому все сразу начинают ассоциировать Камбербэтча с его киногероем.

Марго Робби — костюм Харли Квинн

Образ очаровательной злодейки Харли Квинн стал культовым в том числе благодаря костюму персонажа. Это рваная белая футболка с надписью, очень короткие блестящие шорты, колготки в сеточку. Но актриса негативно отзывалась о костюме. Марго отметила, что на съемках были сцены, где ее из шланга поливали водой, футболка намокала и ей становилось очень неловко.

Элизабет Олсен — костюм Алой Ведьмы

Олсен обратила внимание, что в одном из эпизодов «Мстителей» она была единственной девушкой в настолько открытом наряде. Других актрис одели более скромно. Элизабет имела в виду корсет с довольно низким декольте. Ей самой хотелось бы, чтобы костюм больше прикрывал грудь. Актриса также отмечает, что это лишь сценический образ и не надо думать, что именно так должна выглядеть женщина.

Крис Хемсворт — костюм Тора

Образ скандинавского божества выглядел потрясающе, но был неудобным. Актер признавался, что с каждым днем ему все меньше хотелось вставать с кровати и надевать облачение Тора. В какой-то момент Крис так сильно набрал мышечную массу, что еле влез в свой наряд. Его руки немели и их покалывало — нарушалось кровообращение из-за тугой одежды. К счастью, костюмеры успели перешить наряд и Крис смог нормально продолжить съемки.

Алисcа Милано — костюмы Фиби

За время съемок героини сериала «Зачарованные» сменили уйму нарядов. Однако большинство из них были чересчур откровенными — так считает Алиcса Милано. Она говорит, что в 80 % случаев ее и коллег наряжали в нечто, больше похожее на нижнее белье, нежели на обычную одежду. Но даже несмотря на то, что актрис заставляли так одеваться, Алиса очень любила сериал и персонажей. Продюсер шоу, кстати, подтвердила, что телекомпания требовала, чтобы в кадре было больше откровенных образов.

Том Холланд — костюм Человека-паука

Том Холланд рассказал в одном интервью, что костюм сшили из очень грубой ткани, поэтому для защиты кожи ему пришлось надевать под него специальные стринги и сетчатое боди. А еще в наряд вшили очень неудобные скрытые молнии.