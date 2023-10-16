11 актеров, которым за съемки отвалили такие деньжищи, что даже поверить сложно

Работа популярных актеров нередко хорошо оплачивается. Но некоторые суммы могут повергнуть в шок даже заядлых киноманов. Ведь даже представить сложно, что всего за несколько минут или пару дней звезды могут зарабатывать по несколько миллионов.

Джаред Лето

Несмотря на то, что Джареда Лето в роли Джокера оценили немногие, эта роль принесла актеру неплохой доход. За 7 минут экранного времени Лето получил $7 млн. А это на минуточку, $1 млн за минуту.

Кэмерон Диас

За голос, которым актриса наделила принцессу Фиону в фильме «Шрек-2», она получила $10 млн. Сообщается, что в общей сложности Диас потратила на свою работу в мультфильме около двух дней.

Зендея

За 7 минут экранного времени в фильме «Дюна» девушке заплатили около $300 000.

Энн Хэтэуэй

За роль в фильме «Отверженные» актриса получила не только Оскар, но еще и неплохой гонорар. Всего 15 минут на экране принесли актрисе $10 млн.

Том Фелтон

За съемки в серии фильмов о Гарри Поттере Тому Фелтону, сыгравшего оппонента юного волшебника, заплатили £14 млн. И это несмотря на то, что за всю франшизу актер находился в кадре чуть больше 31 минуты.

Гарри Стайлс

За минутную сцену после титров в фильме «Вечные» Гарри Стайлс заработал порядка $380 000.

Джон Сина

Всего за несколько сцен в фильме «Девушка без комплексов» Джон Сина заработал $2,5 млн.

Мэрил Стрип

За 5 минут в фильме «Мамма MIA! 2» актриса получила $3 млн.

Шер

Гонорар Шер за роль в той же «Мамма MIA! 2» составил около $1 млн. И это всего за 7 минут экранного времени.

Марк Хэмилл

За роль Люка Скайуокера в седьмом эпизоде киносаги «Звездне войны: Пробуждение силы» актер получил примерно от $1 млн до $3 млн. Хотя его общий доход за все части франшизы, конечно, был намного больше.

Вин Дизель

За четыре фильма Marvel, где актер стал голосом Грута, он получил рекордные $54,5 млн. То есть около $13 млн за каждый фильм. И это при том, что они не произносил ничего кроме пары фраз «Я есть Грут» и «Мы есть Грут».