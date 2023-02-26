11 ляпов и пасхалок в наших любимых фильмах и мультиках, которые мы умудрились не заметить

От изображений на стене комнаты до шнурков на обуви — каждая деталь фильма тщательно продумывается на этапе создания. Или, по крайней мере, так должно быть. В этом списке мы покажем вам фрагменты фильмов, которые были либо тщательно спланированы, либо оказались просто маленькими ошибками, которые все-таки закрались в известные картины.

1. Кто подставил кролика Роджера

В детективной драме «Кто подставил кролика Роджера» есть сцена, где персонаж читает газету и на ней изображено фото Джессики Рэббит. Однако мы видим, что она выглядит несколько иначе, чем позже в фильме. Это, вероятно, связано с тем, что сцена была отредактирована с использованием ранней версии дизайна персонажа, которая отличается от классической Джессики, которую мы все помним.

2. Форрест Гамп

В открывающей сцене фильма «Форрест Гамп» мы видим главного героя, одетого в стильный костюм, который сильно контрастирует с его грязными и изношенными кроссовками. Но это не единственное, что бросается в глаза. Если посмотреть внимательнее на обувь, то можно обнаружить маленький просчет художников фильма. Шнурки совершенно чистые и блестящие, тогда как вся остальная обувь покрыта грязью.

3. Главный герой

В комедии «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом мы следим за историей персонажа видеоигры, влюбляющегося в игрока, который его контролирует. В первых сценах фильма мы видим рутину этого персонажа и его мир. В сцене, где герой завтракает, над его телевизором висит календарь. Но на календаре отсутствует цифра 4.

4. Базз Лайтер

В спин-оффе «Истории игрушек» «Базз Лайтер», выпущенном в 2022 году, мы наблюдаем за приключениями астронавта. Он послужил вдохновением для создания космической игрушки из анимационного фильма Pixar 1995 года. В одной из сцен астронавт покупает что-то в автомате, который продает закуски, бутерброды и воду. При ближайшем рассмотрении становится видно, что марка воды называется Wade. Это отсылка к новому мультфильму Pixar — «Стихии», где так будут звать главного героя.

5. Маска

В фильме «Маска» с Джимом Керри есть сцена, где Майло помогает Стэнли сбежать после ареста. Офицер полиции, который охраняет камеру, смотрит мультик «Шоу Рена и Стимпи», где Стимпи тоже арестовали.

6. Чип и Дейл спешат на помощь

В сиквеле истории самых известных бурундуков-детективов всех времен — «Чип и Дейл спешат на помощь» мы наблюдаем за жизнью персонажей из мультсериала 90-х годов. Мы узнаем, что все анимационные персонажи, подобно людям, являются просто актерами, у которых есть своя собственная жизнь вне сериала, в котором они играют свои роли. В этом фильме есть несколько отсылок к проектам за пределами вселенной Чипа и Дейла, и одна из них нас очень повеселила. Оказывается, Добби из «Гарри Поттера», после того как перестал играть роль домового эльфа, пробился в индустрию моды и теперь является моделью Gucci.

7. Человек-паук: Нет пути домой

В третьей части фильма о Человеке-пауке с Томом Холландом мы видим, что Мэри Джейн носит ожерелье. Этот аксессуар Питер подарил ей в фильме «Человек-паук: Вдали от дома». Мэри Джейн продолжает носить его, хотя в этой сцене она даже не помнит, кто такой Питер Паркер.

8. Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня

В мультфильме «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня» мы наблюдаем за приключениями фермера Уоллеса и его собаки, которые сталкиваются с загадочным существом, желающим уничтожить все овощные урожаи перед одним из самых важных сельскохозяйственных событий года. В сцене, когда Уоллес и Громит входят в свой дом, на стене есть несколько фотографий. Одна из фотографий Громита показывает, что он учился в университете «Догвартс».

9. Пороховой коктейль

В фильме «Пороховой коктейль», вышедшем в 2021 году, мы видим историю Сэм, которая ищет возможность воссоединиться со своей матерью. В сцене, где главная героиня находится в кафетерии, есть меню с сэндвичем под названием «Бойцовский клуб». Это явная отсылка к фильму 1999 года, который, безусловно, вдохновил режиссера этого боевика.

10. Назад в будущее — 2

Во второй части фильма «Назад в будущее» есть сцена, где Марти смотрит газету, чтобы узнать, в каком десятилетии он живет. Один из заголовков гласит: «Вашингтон готовится к визиту королевы Дианы», что означает, что к 2015 году предсказывалось, что королева Елизавета II уже передаст трон своему сыну Чарльзу, а разрыв между принцессой Дианой и ее мужем не случится.

11. Зачарованная