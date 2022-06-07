12 актеров и актрис, в которых мы привыкли видеть лишь их персонажей. А зря

По долгу службы актерам приходится перевоплощаться в разных персонажей. И часто между исполнителем роли и его героем нет ничего общего. Экранный злодей в жизни может оказаться добряком, а оторва — тихоней.

Мы в ADME вспомнили 12 актеров и актрис, которые совсем непохожи на персонажей, которых играют чаще всего.

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс стал знаменитым благодаря сильным драматическим ролям, в том числе злодеев. Один из самых жутких его персонажей — хитроумный Ганнибал Лектер, который измывается над людьми и одним только взглядом напугает кого угодно. Сам Хопкинс куда более приятный человек. Ему уже перевалило за 80, но он проводит много времени в социальных сетях. Актер веселит поклонников роликами, в которых танцует под современную музыку и играет на пианино для своего кота.

Блейк Лайвли

В кино Блейк часто играет горячих штучек, взять хотя бы Серену в «Сплетнице» или Эмили в «Простой просьбе». Но в интервью актриса признавалась, что в жизни она очень стеснительна, ей проще самовыражаться, когда она притворяется кем-то другим.

Меган Фокс

Меган известна по ролям красоток, которые ищут приключений. Таких героинь она играла, к примеру, в сериях фильмов «Трансформеры» и «Черепашки-ниндзя». Но в реальной жизни актриса выбирает спокойное времяпрепровождение. Она рассказывала, что редко выходит из дома и старается держаться подальше от неприятностей. Тусовкам Фокс предпочитает чтение комиксов и книг о Гарри Поттере.

Стив Карелл

Стив Карелл довольно разноплановый актер, хоть у большинства зрителей ассоциируется с комедиями. Он отлично сыграл как раздражающего начальника в «Офисе», так и жутковатого богача в «Охотнике на лис». Но в жизни мужчина далек от обоих этих типажей. Его коллега называла Стива очень милым человеком и сравнивала его с героями произведений Джейн Остин. Еще она отметила, что Карелл никогда не сплетничает о других людях.

Зои Салдана

Зои сыграла во многих экшен-фильмах. В серии «Стражи Галактики» она, например, появилась в образе Гаморы — опасной наемницы, которая со временем превратилась в защитницу мира. Но сама актриса живет куда более спокойной и размеренной жизнью. У нее трое детей, и Зои называет роль матери самой сложной. Она считает важным уделять время себе, отдыхать и играть с детьми.

Роуэн Аткинсон

Роуэн известен по роли недотепы мистера Бина, который попадает в нелепые ситуации из-за собственной глупости. Сам Аткинсон явно умнее своего персонажа. Взять хотя бы тот факт, что он магистр наук. До начала актерской карьеры мужчина получил степень в области электротехники в Оксфордском университете.

Стефани Беатрис

Одна из самых заметных ролей актрисы — детектив Роза Диас в сериале «Бруклин 9–9». Эта героиня редко улыбается, говорит низким голосом и все время носит темную одежду. Жизнерадостная Стефани ведет себя совсем иначе и отмечает, что людей очень удивляет контраст между ней и ее персонажем.

Педро Паскаль

В сериале «Мандалорец» Педро сыграл охотника за головами. Его герой — молчаливый одиночка, который редко показывает свое лицо и не блещет чувством юмора. А вот Паскаль в жизни весельчак, особенно когда оказывается рядом со своим другом, актером Оскаром Айзеком. Их совместные интервью полны взаимных подколок и шуточек.

Омар Си

Омар прославился благодаря ролям беззаботных простых парней в фильмах «1+1» и «2+1». А вот в жизни он серьезный семейный человек. Си женился в 2007 году на женщине, с которой до этого встречался в течение 10 лет. У пары 5 детей.

Мишель Родригес

В кино актриса часто играет пацанок. Ее героини не слишком беспокоятся о своем внешнем виде и вовсю размахивают кулаками. Однако стиль Мишель за пределами съемочной площадки совсем иной. Для официальных мероприятий она выбирает роскошные наряды и превращается в принцессу на красной дорожке.

Вигго Мортенсен

Персонажи Вигго отличаются суровостью. Он появлялся в образе воителя Арагорна в трилогии «Властелин колец» и грубого вышибалы в картине «Зеленая книга». Но в жизни Мортенсен — натура творческая. Он пишет стихи, картины, увлекается музыкой и фотографией.

Тильда Суинтон

Актриса сыграла немало жутких злодеек, в том числе королеву Джадис в картине «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» и ужасную начальницу поезда в фильме «Сквозь снег». В реальности Тильде не близки козни и жестокость. Напротив, актриса занимается полезной общественной деятельностью. Например, Суинтон стала сооснователем школы в Шотландии.