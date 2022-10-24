12 талантливых кинозвезд, которые на своем опыте узнали, что никто не застрахован от ошибок на работе

Даже у крутых актеров бывают неудачные роли. Кто-то берется за непривычные амплуа и не справляется, а кто-то не может преодолеть препятствие в виде слабого сценария. Мы вспомнили звезд, которые осознали это на собственном опыте, и в очередной раз убедились в том, что от провалов никто не застрахован. И это нормально.

Киану Ривз — «На гребне волны»

Киану Ривза критиковали за роль в ленте «На гребне волны». Его игру посчитали высокопарной, а его персонаж, мол, лишь усиливал неестественность всей картины. При этом в сценах, где герой общался со своей возлюбленной, Ривз смотрелся куда лучше. Возможно, дело в том, что в те годы (лента вышла в 1991-м) Киану привычнее было играть в романтических фильмах, а роль в боевике он не осилил.

Кейт Уинслет — «Дивергент, глава 2: Инсургент»

В этой серии подростковых фильмов снялось немало кинозвезд. Но, как отмечали в рецензиях, даже талантливым актерам нужно с чем-то работать, иначе они просто заскучают на съемочной площадке. Так и случилось с Кейт Уинслет, сыгравшей Джанин. Она даже не пыталась скрывать скуку. Некоторые вообще посчитали, что это ее первая неудачная роль.

Аль Пачино — «Хуже, чем ложь»

Этот фильм попал в список худших работ Пачино. Зрители писали, что актер явно не прилагал усилий и просто отрабатывал свой гонорар. Как замечали в рецензиях, это оказалось проблемой всего актерского состава: все были слишком спокойными и неэмоциональными.

Мерил Стрип — «Рики и Флэш»

Участие в фильме Мерил Стрип привлекло внимание ее поклонников, которые были уверены в том, что актриса справится с любой ролью. Но, по мнению зрителей, Мерил в образе рок-звезды оказалась неубедительной. Они отмечали, что немногие актеры способны сыграть музыкантов, и Стрип оказалась не из их числа. Она играла слишком вычурно и не вжилась в роль.

Том Хэнкс — «Элвис»

В этом фильме Том Хэнкс сыграл злодея, и его работа не удостоилась похвалы критиков. Они назвали образ актера катастрофой, а самого персонажа — невыносимым. При этом критики склонны перекладывать часть ответственности на режиссера, который и побуждал Хэнкса играть именно так, как мы видим на экране.

Кейт Бланшетт — «Аллея кошмаров»

Кейт исполнила важную роль в картине, но, увы, не смогла впечатлить всех зрителей. В некоторых рецензиях отмечали, что самому персонажу не хватало глубины, а актриса ничего не смогла с этим сделать. Многим показалось, что Бланшетт еще и карикатурно переигрывала.

Рассел Кроу — «Мумия»

Фильм разочаровал многих не только сюжетом, но и работой опытных актеров, в том числе Рассела Кроу, представшего в образе доктора Джекила. По мнению зрителей, он просто играл самого себя и выглядел скучающим. Возможно, дело в неудачном сценарии. По ходу фильма герой Кроу был задействован в большом количестве сцен с напыщенными диалогами, которые никак не влияли на сюжет или историю самого персонажа.

Кира Найтли — «Играй как Бекхэм»

За роль юной футболистки на Киру обрушился шквал критики. В рецензиях писали, что она выглядела скорее как модель, а не как настоящая актриса. Годы спустя Найтли согласилась с обвинениями и даже нашла им объяснение. Причиной провала была ее неопытность. Ведь она даже не ходила в актерскую школу.

Джаред Лето — «Бегущий по лезвию 2049»

Участие Джареда в продолжении фантастической картины некоторые называли главным недостатком ленты. Даже заявляли, что актер своим появлением в кадре портил весь фильм. Зрители критиковали и самого персонажа, и работу Лето. Его считали скучным и отмечали, что он не идет ни в какое сравнение со злодеем из первого фильма.

Николь Кидман — «Степфордские жены»

Ремейк одноименной картины заслужил не слишком высокие оценки, и даже участие Николь Кидман не возвысило картину в глазах зрителей. Как отмечали некоторые из них, Кидман сыграла клишированную карьеристку и не сумела придать своему персонажу глубины. Другие просто посчитали героиню скучной.

Гэри Олдмен — «Рэйн Фолл»

Гэри Олдмену досталась роль отрицательного персонажа, но у него не было возможности продемонстрировать весь свой талант. Большую часть экранного времени его герой просто смотрел на мониторы и кричал. Некоторые зрители вообще посчитали эту роль пародией на более удачные работы актера.

Натали Портман — «Тор»

Натали разочаровала многих поклонников своим исполнением роли Джейн Фостер в фильме «Тор» и его продолжениях. Актриса показалась им скучной и просто деревянной. Однако некоторые высказались в защиту Портман и отметили, что она всегда полагается на режиссеров. Когда ей удается поработать под руководством хорошего режиссера, Натали выдает блестящую игру. А вот в противном случае ее работа не радует.