12 фильмов и сериалов, в которых актрисы круто изменились благодаря трюкам гримеров и парикмахеров

Чтобы создать образ персонажа, не всегда бывает достаточно актерского таланта. Ведь часто внешность героя имеет не меньшее значение, чем его манера поведения. Тогда на помощь кинозвездам приходят визажисты и парикмахеры, которые способны изменить артистов до неузнаваемости. За историей каждого экранного преображения скрываются свои секреты.

Две королевы

По решению визажиста Марго Робби, исполнившей роль Елизаветы l, в течение всего съемочного процесса покрывали кожу на лице искусственными шрамами. Они имитировали повреждения, которые были у настоящей королевы. Когда шрамы надо было скрыть, на лицо актрисы наносили плотный макияж. Робби рассказывала, что из-за такого внешнего вида коллеги не могли даже смотреть на нее и не подходили близко, поэтому она чувствовала себя одиноко.

Дом Gucci

Чтобы показать юную и наивную Патрицию, визажисты специально красили Леди Гага не слишком броско. Добавить актрисе возраста в последующих сценах изначально планировали с помощью лицевых протезов. Но затем поняли, что и здесь можно обойтись макияжем. Кожу артистки осветлили, выделили коричневым цветом носовые складки и покрыли отдельные участки лица пудрой для создания иллюзии морщин. Преображение не смутило актрису, и она сама заявила: «Я не хочу видеть на экране Леди Гага».

Манк

В фильме Аманда Сейфрид исполнила роль реального человека — актрисы Мэрион Дэвис. Отличительной чертой Дэвис были ее кукольные глаза. Сходство с прототипом Аманде придали специальные накладные ресницы: в них чередовались короткие и длинные волоски. Благодаря им глаза Сейфрид стали выглядеть более круглыми.

Изменить внешность другой актрисы, Лили Коллинз, помогла хитрость. Режиссера не устраивал вид ее бровей, он требовал сделать их тоньше. Визажисты не стали выщипывать брови, а скорректировали их форму с помощью клея и краски. Режиссер даже не догадался об обмане.

Глаза Тэмми Фэй

Джессике Честейн для создания образа Тэмми Фэй макияжа оказалось недостаточно. Она носила лицевые протезы на щеках и подбородке. Кусочком клейкой ленты ей приподнимали кончик носа, чтобы ноздри стали выразительными, как у настоящей Тэмми. Чем старше становилась героиня по мере развития сюжета, тем больше приходилось трудиться гримерам. Они увеличили подбородок, добавили накладки на губы, а с помощью пленки и пудры придали коже вокруг глаз и на лбу дряблый вид.

Алиса в Стране чудес

Во время работы над образом зловещей Красной Королевы голову исполнительницы этой роли Хелены Бонем Картер увеличили в 3 раза с помощью компьютерной графики. Но актрисе все равно пришлось воспользоваться услугами гримеров. Она носила накладку на лоб и парик в форме сердца, который весил почти 1,5 кг.

Девушка с татуировкой дракона

Ради роли Лисбет Саландер актрисе Руни Маре сделали настоящий пирсинг на лице. Этот шаг аукнулся ей позже. Когда Мара участвовала в фотосессии для журнала, визажисту пришлось постараться, чтобы скрыть оставшиеся от прокола следы. Кроме того, ей побрили часть головы. Но актрису совсем не смущал ее пирсинг и даже изменение прически. Самым эпатажным поступком, по мнению Руни, было осветление бровей.

Пэм и Томми

Чтобы стать похожей на Памелу Андерсон, актриса Лили Джеймс носила на лбу накладку, которая скрывала ее собственные брови. На нее прикрепили искусственные брови-ниточки. Актрисе изменили губы, вставив зубные протезы. Лили сама захотела носить протезы целый день. По мнению их создателя, это помогало Джеймс не выходить из образа.

Блондинка

Перед тем как надеть парик, волосы актеров прячут под специальной накладкой. Однако в случае с Аной де Армас, исполнившей роль Мэрилин Монро, этого было недостаточно. Волосы актрисы оказались очень темными и густыми, поэтому она носила специфическое силиконовое приспособление. Показать возрастные изменения на лице помогло специальное косметическое средство. Визажисты растягивали кожу Аны, наносили на нее этот состав, а после его высыхания отпускали кожу. Благодаря этому на лице актрисы появлялись морщины.

Девушка без комплексов

Ради роли редактора Дианны актриса Тильда Суинтон преобразилась почти до неузнаваемости. Визажист вспоминал, что, глядя на себя, она постоянно повторяла: «Я горячая штучка». Ей приходилось ежедневно наносить автозагар и несколько слоев бронзера. А яркий макияж глаз стал собственным выбором Тильды, которая в жизни красится едва заметно. Она заявила: «Если уж я накрашусь, то нанесу столько подводки, сколько смогу».

Тоня против всех

Для создания этого фильма потребовалось снять более 250 сцен всего лишь за 31 день. Ежедневно снимали эпизоды, которые относились к разным периодам жизни Тони Хардинг. Стилисты меняли внешний вид исполнительницы этой роли Марго Робби и в том числе тщательно работали над ее прической. Парикмахеры решили, что волосы актрисы не переживут преображения, поэтому на съемках она носила парики. Искусственные локоны подвергали химической завивке и красили снова и снова, пытаясь добиться такого же вида, какой был у Тони Хардинг в 80-е и 90-е годы. Так стилисты сожгли не один парик.

Анджелин

Чтобы превратиться в певицу Анджелин, Эмми Россум носила несколько слоев раскрашенных вручную контактных линз. Кроме того, ей обесцветили брови и нарисовали новые, волосок за волоском. Форму носа изменили, вставив в ноздри специальные трубки. Актриса также носила несколько лицевых протезов. Члены съемочной группы пытались позаботиться о ней и в жаркие дни подносили ближе к ней вентилятор, но это было бессмысленно: воздух просто не мог пробиться к ее коже через слои грима.

Время возмездия

Для этой роли визажисты постарались преобразить Николь Кидман в обычную женщину с непростой судьбой. Жизненные трудности и вредные привычки непременно должны были отразиться на ее внешности. Гример сравнивал свою работу с ежедневным написанием портрета: он снова и снова рисовал на лице актрисы несовершенства кожи. Усложнило задачу и то, что Николь не любит проводить много времени в кресле визажиста. Так что команде пришлось найти способ управляться с работой примерно за полчаса. И труд мастеров не остался незамеченным. Даже дети Кидман пришли в ужас, когда увидели маму в образе.