12 ляпов в «Аватаре», наличие которых не простят ни люди, ни инопланетяне

Лента Джеймса Кэмерона «Аватар» 2009 года установила несколько рекордов по всему миру и стала одним из самых известных его творений. Она была названа самой кассовой в целом и в жанре фантастики в частности, а также самой популярной оригинальной кинокартиной (то есть не является сиквелом). И хотя фильм «Аватар» практически идеален с технической точки зрения, все же некоторое количество ляпов в него просочилось.

1. Мячи для гольфа

В одной из первых сцен персонаж Джованни Рибизи играет в гольф в пункте управления. Сначала видно, что позади него лежат рядом 2 мяча, но мгновением позже они меняют местоположение, а еще через секунду они опять оказываются вместе.

2. Рука помощи

Когда Джейк Салли (Сэм Уортингтон) садится в устройство для соединения с аватаром, видно, как доктор Грейс Огустин (Сигурни Уивер) помогает ему улечься. Но сразу после этого идет кадр, где она лишь подбегает на помощь, а значит, эти сцены перепутаны местами.

3. Цифра на роботе

Полковник Майлз Куоритч (Стивен Лэнг) просит Салли стать его ушами и глазами внутри проекта «Аватар». Во время разговора полковник залезает внутрь робота, на котором сначала нет никаких цифр. Однако секундой позже на ноге робота появляется цифра 11, а красный флаг, который был там ранее, исчезает.

4. Исчезающая стрела

Салли находит Нейтири (Зои Салдана) в лесу, и она спасает его от нападения дикого животного. Видно, что в руке она держит стрелу, но уже в следующем кадре стрелы нет.

5. Рука на плече

Когда Джейк возвращается из погружения в мир Пандоры, Грейс берет его за руку и спрашивает, все ли с ним в порядке. Но в следующей сцене ее рука уже на плече Салли, а чуть позже — снова на руке.

6. Руки Салли

Салли возвращается в командный центр и во время разговора с начальниками кладет руки на карту Пандоры. Но в следующей сцене его руки под столом, а потом опять на столе. Это происходит около четырех раз.

7. Волшебное зеркало

В конце фильма, когда полковник пытается победить Салли, зеркало заднего вида внутри робота то появляется, то исчезает.

8. Меняющийся робот

Внешний вид робота постоянно меняется на протяжении фильма: иногда у него есть поручни на крыше, а иногда он абсолютно гладкий. Это особенно заметно на крупных планах.

9. Близнецы?

В начале фильма, когда доктор Огустин разговаривает с Паркером Селфриджем, видно, как за его спиной проходит девушка. Но через секунду мы снова видим ее движущейся в том же направлении.

10. Движущаяся коса

Когда Джейк учится ездить на лошадях Пандоры, его коса в кадре постоянно меняет положение.

11. Движущиеся ноги

Когда Джейк прибывает на Пандору и готовится выйти из корабля, видно, что он немного двигает ногами, чтобы сесть в кресло. Это явно ошибка, так как его ноги парализованы.

12. Микрофон на шее

У всех членов команды есть микрофон на шее, который позволяет им быть на связи со штабом.

Сначала у Салли тоже есть такой микрофон, но после того, как он прыгает в реку, чтобы убежать от животного, устройство исчезает. И хотя оно очень важно для сюжета, зрители не видят момент, когда Джейк его теряет.

А вам понравился «Аватар»? Уже смотрели продолжение?