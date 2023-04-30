12 любопытных кинодеталей, которые мелькали у нас перед глазами сотни раз. А мы только сейчас поняли их смысл

Фильмы — это не только увлекательные истории, но и настоящее искусство. Каждый кадр, каждый нюанс в них продуманы до мелочей. Но порой мы не замечаем важные моменты, которые могут изменить восприятие ленты. Мы решили узнать, какие немаловажные детали в кинокартинах большинство зрителей упустило.

Кулон — «Титаник»

Оказывается, у кулона с голубым бриллиантом есть прототип. По одной из версий, реальное украшение представляло собой колье из бриллиантов и сапфиров. Оно принадлежало некой Кейт Флоренс Филлипс и было подарком ее женатого любовника Генри Сэмюэла Морли. Пара тайно отправилась на «Титанике» в Америку, где собиралась начать новую жизнь. Когда лайнер затонул, Кейт попала в спасательную шлюпку. На ней были лишь колье, которое успел надеть ей на шею Генри перед тем, как они отправились к шлюпкам, и длинная ночная рубашка. Сам Морли погиб, потому что не умел плавать.

Сцена после титров — «Мстители»

В конце фильма есть сцена после титров, в которой герои сидят в ресторане и едят шаурму. Она была добавлена на последней стадии съемок. Так режиссер решил показать, как герои устали и хотят отдохнуть после такого напряженного финала.

Рубашка — «Мир юрского периода»

Киноманы заметили, что в одной из сцен героиня Брайс Даллас Ховард закатывает рукава рубашки и завязывает ее внизу, словно говоря: «Я готова». Точно так же делала Лора Дерн в «Парке юрского периода».

Гитара — «Безумный Макс: Дорога ярости»

В фильме есть эпизод, где слепой гитарист играет на гитаре на верхушке гигантского колеса. Мало кто заметил, что инструмент был по большей части сделан из старых автомобильных деталей.

Татуировка — «Джон Уик»

У Джона на спине можно заметить татуировку в виде надписи Fortis Fortuna Adiuvat. Это латинская фраза, которая переводится как «Храбрым судьба помогает». Тату намекает зрителям на то, что ее обладатель — смелый человек и в финале его ждет успех.

Взгляды — «Великий Гэтсби»

Зрители обратили внимание, что в адаптации 2013 года есть эпизод, где герои Леонардо Ди Каприо и Кэри Маллиган ровно 30 секунд молча смотрят друг на друга. В романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда эта сцена описана так: «С полминуты не было слышно ни звука».

Свитер — «Достать ножи»

На свитере Рэнсома можно заметить порванный воротник и несколько дырок. Эти детали показывают невозмутимое отношение Рэнсома к его богатству и неуважение к семье.

Усы — «Отель „Гранд Будапешт“»

Почти весь фильм юный Зеро ходит с нарисованными усами. А в последней сцене у него наконец настоящие усы. Это символизирует путь героя. В начале он предстает незрелым юношей, который рисовал усики, пытаясь соответствовать своему окружению, ведь у всех вокруг есть растительность на лице. В конце этого пути мы видим взрослого и опытного мужчину.

Голубое платье — «Красавица и Чудовище»

Кинообозреватели заметили, что героини, которые сталкиваются с чем-то за пределами своего жизненного опыта, предпочитают синие платья. Этот цвет традиционно связывали с мужскими качествами. Женским персонажам оттенок добавляет силы. Поэтому синее платье Белль, жаждущей приключений, становится символом ее нового опыта, расширения ее реальности.

Украшения — «Однажды в... Голливуде»

Марго Робби поведала, что воплотила образ Шэрон Тейт, нося украшения покойной актрисы во время съемок. Чтобы сильнее проникнуться образом и ощутить связь с личностью Шэрон, Робби взяла несколько личных украшений актрисы у ее сестры Дебры.

Цвета — «Матрица»

Чтобы показать, что герои находятся внутри Матрицы, создатели фильма активно используют в кадре зеленый цвет. Когда персонажи оказываются в реальном мире, оттенки вокруг становятся более естественными.

Имя главного героя — серия фильмов о Гарри Поттере