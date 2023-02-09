12 актеров и актрис, которые появились на экранах в совершенно новом образе

Каждый год на экранах появляются десятки новых амбициозных актеров и актрис. Некоторые из них начинают свой путь с небольших ролей, а кому-то удается сразу сыграть одного из главных героев в каком-нибудь сериале или фильме и тут же понравиться зрителю. Однако даже такие счастливчики не всегда могут повторить успех в новых проектах, несмотря на многочисленные попытки. Но мир кино полон сюрпризов, поэтому зачастую полюбившиеся звезды внезапно появляются в какой-нибудь картине в совершенно новом для себя амплуа.

Светлана Камынина

В сериале «Интерны» героиня этой актрисы была жесткой и требовательной и лишь иногда давала волю сентиментальности. Светлана многим зрителям запомнилась именно такой. После завершения съемок особо запоминающихся ролей у актрисы не было. И тут на экраны выходит сериал «Два холма» с ее участием. Пожалуй, никто не ожидал увидеть Светлану в таком непривычном образе.

Александр Ильин — младший

Александр Ильин — младший эффектно вжился в образ не самого смышленого, но простого как пять копеек интерна Семена Лобанова в уже упомянутом сериале «Интерны». По сюжету он был ленив и все время находился в поисках халявы, несмотря на то что задача врача — лечить и спасать людей. В новом сериале «Закрыть гештальт», казалось бы, ситуация повторяется и актер, исполнивший роль сотрудника автосалона, предстает перед зрителем в прежнем амплуа. Однако все меняется в один момент.

Роза Хайруллина

Бабушка — божий одуванчик — именно так можно охарактеризовать образ Алевтины Григорьевны в телесериале «Ольга». То ли дело фильм «Клипмейкеры», действие которого разворачивается в конце прошлого века. Образ престарелой бабушки Армена — это совершенно невероятное перевоплощение Розы Хайруллиной.

Павел Майков

В 2002 году на экранах появился криминальный телесериал «Бригада», в котором одну из главных ролей исполнил Павел Майков. По сюжету он и его друзья плечом к плечу живут по криминальным законам конца прошлого века. Кто бы знал, что в 2022 году в сериале «Нулевой пациент» актер исполнит роль Петра Шипова — человека, работающего совсем по другую сторону закона.

Кристина Асмус

Кристина Асмус многим запомнилась по сериалу «Интерны». Там она исполнила роль Варвары Черноус — инициативной, трудолюбивой и немного наивной девушки-врача. Однако в сериале «Люся» актриса сыграла Нину, которая является буквально полной противоположностью милой Вари. Вот такие метаморфозы.

Владимир Вдовиченков

В начале 2000-х зрители запомнили актера по роли Валерия Филатова (Фил) — одного из членов банды в сериале «Бригада». Криминальный образ хорошо закрепился за ним, поэтому увидеть актера в роли обычного любящего семьянина и ученого-геолога в фильме «Чук и Гек. Большое приключение» было как минимум неожиданно.

Кирилл Пирогов

В культовом фильме «Брат-2» актер сыграл Илью Сетевого — друга главного героя. Он работает в историческом музее и лично знаком с подпольными торговцами. Недавно актер вновь появился на экранах, но уже в образе гениального психолога и лучшего переговорщика страны в сериале «Переговорщик».

Светлана Иванова

Светлана запомнилась нам по сериалу «Тест на беременность», в котором она сыграла главную героиню — талантливую заведующую акушерским отделением Наталью Бахметьеву. Многим своим пациенткам и коллегам героиня помогла принять правильное решение, что не осталось без внимания — у нее появились поклонники и завистники. В сериале «Обоюдное согласие» актриса предстала в образе учительницы русского языка и литературы Анны Федоровой, жизнь которой меняется после одной вечеринки со старыми друзьями.

Глафира Тарханова

Актриса сыграла роль Насти в сериале «Громовы» и тут же полюбилась зрителям. Несмотря на тяжелую жизненную ситуацию, героиня всеми силами старается помочь своей семье, чтобы хоть как-то удержаться на плаву. Полное перевоплощение актрисы можно увидеть в сериале «Закрыть гештальт», где она сыграла роль Екатерины Тобольцевой — популярной блогерши и успешного коуча, которая дает советы мужчинам и женщинам.

Полина Максимова

Полину многие зрители запомнили по роли легкомысленной блондинки Ольги Ржевской в молодежном ситкоме «Деффчонки». Вместе со своими подругами героиня приехала в столицу, чтобы найти себе хорошего мужа, стать популярной и успешной. И вот на большие экраны вышел фильм «Чебурашка», в котором актриса предстала уже в образе любящей жены и мамы, работающей в небольшом магазинчике.

Юлия Снигирь

Юлию многие зрители знают по роли Дарьи Салтыковой в сериале «Кровавая барыня», где девушка примерила на себя образ безжалостного по отношению к своим подданным человека. Но в новом фильме «Время года — зима» актриса предстала перед зрителями в роли простой девушки Кати, у которой сложились натянутые отношения с матерью.

Данила Козловский

Актер довольно часто принимает участие в съемках, однако большинство его ролей так или иначе связаны с образом успешного человека, как, например, в фильме «Духless», где он сыграл 29-летнего топ-менеджера крупного международного банка. Однако в сериале «13-я клиническая» он предстает перед зрителями в образе неизлечимо больного хирурга Кирилла, который в необычной клинике пытается показать себя с лучшей стороны и убедить руководство в том, что он справится со всем, что происходит в больнице.