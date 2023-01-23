12 легендарных персонажей, которых могли сыграть совсем другие кинозвезды. Но в итоге остались за бортом

Во многих наших любимых фильмах могли бы играть совсем другие актеры и актрисы, если бы роли получили рассматриваемые в первую очередь кандидаты. Но артисты то отказываются от съемок сами, то заваливают пробы, и в итоге работа достается другому человеку. А когда кинолента становится культовой, настает время кусать локти.

Эмма («Эмма», 1996)

Сыграть легендарную героиню романа Джейн Остин могла Николь Кидман, однако актриса отказалась от предложенной ей роли. Примерить образ Эммы Вудхаус согласилась Гвинет Пэлтроу и не прогадала: за свою работу она удостоилась похвалы от критиков и получила престижную награду как лучшая актриса.

Граф Вронский («Анна Каренина», 2012)

Составить в кадре компанию Кире Найтли мог главный вампир современного кинематографа Роберт Паттинсон. Создатели рассматривали его на роль графа Вронского, но все же в итоге предпочли Аарона Тейлора-Джонсона. Некоторые СМИ писали, что напрасно кастинг-менеджеры отвергли кандидатуру Паттинсона, поскольку в паре с дерзкой Анной он смотрелся бы более гармонично, чем Аарон. Нашлись и зрители, поддерживающие эту точку зрения.

Клифф Бут («Однажды в Голливуде», 2019)

Команда фильма «Однажды в Голливуде» вела переговоры с Томом Крузом. Предполагалось, что актер сыграет Клиффа Бута. Но в конечном счете Том ответил отказом, поскольку график съемок не позволил бы ему поработать над новой частью франшизы «Миссия невыполнима». Создатели отдали роль Брэду Питту и, мы совершенно уверены, не пожалели о своем решении.

Сесиль («Опасные связи», 1988)

В экранизации романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» роль юной Сесиль могла достаться Дрю Бэрримор. Актриса прошла кинопробы, и работа почти уже была у нее в кармане. Но в какой-то момент создатели предпочли другую артистку — Уму Турман, которая после выхода фильма получила широкое признание публики.

Том Бьюкенен («Великий Гэтсби», 2013)

В экранизации романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» соперника главного героя должен был сыграть Бен Аффлек. Актера уже утвердили на роль, но в последний момент он выбыл из проекта, сделав выбор в пользу ленты «Операция „Арго“». В итоге Тома Бьюкенена сыграл Джоэл Эдгертон, и он нисколько не разочаровал зрителей.

Энди («Дьявол носит Prada», 2006)

Создатели фильма очень хотели видеть в образе амбициозной Энди актрису Рейчел Макадамс. Они трижды предлагали ей роль, и трижды она отказывалась от нее. А Энн Хэтэуэй решила «клювом не щелкать», с радостью взялась за эту работу и оказалась в дамках: кинокартина «Дьявол носит Prada» имела бешеный успех у аудитории.

Томас Шарп («Багровый пик», 2015)

Том Хиддлстон был безупречен в образе двуличного аристократа Томаса Шарпа. А меж тем он заменил выбывшего из проекта актера. Изначально на эту роль был утвержден Бенедикт Камбербэтч, но он по неизвестным причинам не стал сниматься, тем самым позволив Хиддлстону пополнить свою фильмографию очередной крутой работой.

Диана («Чудо-женщина», 2017)

Когда в сеть просочилась информация о том, что на главную роль в «Чудо-женщине» претендует Ева Грин, зрители ликовали. Все ждали, что Диану сыграет именно она. Издания писали, что сложно представить более подходящего кандидата, ведь у Евы яркая внешность, хорошая фигура и, главное, талант. Но создатели фильма решили, что Галь Гадот тоже обладает всем необходимым для роли, и выбрали ее.

Мэри Поппинс («Мэри Поппинс возвращается», 2018)

На роль неугомонной няни в ленте «Мэри Поппинс возвращается» рассматривалась Скарлетт Йоханссон. Неизвестно, сама ли актриса отказалась от роли или же не проявила себя должным образом на пробах, но возможность заполучить в портфолио яркую роль она профукала. Это место заняла Эмили Блант. И с поставленной задачей она точно справилась на все сто.

Лорд Генри («Дориан Грей», 2009)

Создатели экранизации культового произведения Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» в одной из главных ролей хотели видеть Жан-Клода Ван Дамма. А именно в образе старшего товарища главного героя, лорда Генри. Но Жан-Клод ответил категорическим отказом на предложение. Роль ушла Колину Ферту, и теперь нам сложно представить лорда Генри другим.

Мэри Шелли («Красавица для чудовища», 2017)

За возможность сыграть Мэри Шелли боролись 2 молодые актрисы: Софи Тернер и Эль Фэннинг. На пробах первая изображала Шелли как столкнувшуюся с трудностями писательницу, вторая — как юную влюбленную девушку. В итоге продюсер заявила, что подразумевается не историческая драма, а готическая мелодрама, а значит, Фэннинг подойдет лучше.

Козетта («Отверженные», 2012)

На роль Козетты в экранизации романа Виктора Гюго «Отверженные» проходила прослушивание Эмма Уотсон. Но так как этого персонажа сыграла Аманда Сейфрид, звезда «Гарри Поттера» определенно не впечатлила менеджеров по кастингу, а теперь наверняка кусает локти. Как и ряд других претенденток на роль. Например, Лили Рейнхарт и Шейлин Вудли. Они также хотели сыграть Козетту.