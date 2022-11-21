12 сериальных новинок, которые увлекут даже тех зрителей, кто говорит «Да чего я там не видел?»

Уследить за всеми новыми сериалами в наше время — задача не из простых. Еженедельно на наше внимание претендуют десятки новинок, продолжения полюбившихся историй, а иногда и что-то старенькое хочется пересмотреть. Внимательно ознакомившись со свежими шоу, мы решили отобрать несколько продуктов отечественного производства, которые не хотелось бы пропустить за ворохом других соблазнительных предложений.

В городе «Два холма», закрытом мегаполисе постапокалиптического будущего, царят любовь и равноправие, технологии и саморазвитие. Здесь живут почти одни женщины, а несколько мужских особей содержатся в роскошных условиях лишь для того, чтобы поддерживать рождаемость искусственным путем. За границами этого элизиума, на развалинах старого мира живут «приматы» — так жительницы называют выживших мужчин и немногих оставшихся с ними женщин. Они воруют электричество и рыскают в поисках еды. И эти миры практически не пересекались, пока учительница Рада из экогорода случайно не встретила за его пределами молодого «примата» Геру. Жанр: фантастика, комедия

У Князя Тьмы — его играет «наш» актер из «Игры престолов» Юрий Колокольников — срочные дела в Москве. Настало время реализовать свои амбициозные планы и наконец-то устроить апокалипсис. Правда, есть загвоздка — ему не справиться без помощи собственного сына. Тот живет в Чертаново, работает кассиром в супермаркете, видит папу впервые за свои 30 лет, и у него, естественно, к нему есть некоторые щекотливые вопросы и никакого желания впутываться в потусторонние затеи. Так что Сатане придется сначала налаживать отношения с великовозрастным отпрыском и новообретенными родственниками. У недавно вышедшего сериала уже сформировалась высокая зрительская оценка в 7,6 балла. Жанр: комедия, фэнтези

В небольшом приморском городке неспешное течение привычной жизни взбаламучено приездом столичного режиссера, который собирается снимать модный ролик для кондитерской фабрики. Приезжий маэстро соблазняет ореолом богемности юную Анжелу, и ее парень, семнадцатилетний Ромео по кличке Мел, вызывает циничного хлыща на дуэль. После первого поединка тинейджеры создают закрытую группу под названием «Черная весна» и уверены, что теперь точно знают, как восстановить справедливость для тех, кто обижен и не может за себя постоять. Жанр: драма

Мария — бесшабашная обаятельная тусовщица, привыкшая купаться в роскоши за счет других. Но однажды жизнь ставит ей подножку — вечеринка идет не по плану, и девушке срочно надо скрыться. Счета заблокированы, связи не помогут, а по пятам идут опасные люди. В поисках выхода Маша решает уйти в монастырь послушницей.

На роль Маши режиссер Александр Молочников взял не профессиональную актрису, а блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. Жанр: драма

Старшеклассники решают запустить свое ток-шоу Late Night School. Поскольку обсуждать они собираются то, что волнует их, — учителей и родителей, отношения друг с другом, буллинг и гендерные стереотипы, — не стесняясь и не притворяясь, проект снимается нелегально в школьном спортзале. Популярность растет; чтобы удержаться, нужны все более острые темы, и ребята начинают переходить всяческие границы и сталкиваться со все более серьезными проблемами. Жанр: драма, комедия

После травмирующей ситуации Женя Журавлева обретает дар — ей снятся провидческие сны, связанные с умершими. Девушка считает новые способности проклятием, но сотрудник полиции капитан Макаров, столкнувшись с мистикой, полагает, что эти способности можно обернуть во благо, и уговаривают девушку на сотрудничество. Жанр: детектив, фантастика

Модельер Ланской мечтает вернуть себе былую славу, отшить новую коллекцию, но на это нужны немалые деньги. В поисках спонсора маэстро связывается с женой криминального авторитета Галиной. Дамочка приезжает в Москву, чтобы взять все происходящее под свой контроль. Партнеры с абсолютно разными вкусами и взглядами на жизнь вынуждены сотрудничать, и неожиданно Ланской понимает, что хамоватая красотка — его новая муза. Зрители оценили сериал в 7,5 балла, а это значит, что большинству понравились перипетии, выпавшие на долю колоритной парочки и их сотрудников. Жанр: комедия, криминал

Простой менеджер автосалона Федор после несчастного случая обретает дар видеть призраков и становится невольным посредником между мирами. Он способен помочь заблудшим душам разобраться с их неоконченными делами и отправляться дальше. Вот только Федор такому повороту не рад, а в особенности тому, что дух отца, пропавшего 30 лет назад, тоже вмешивается в дело и пытается воспитывать и наставлять. Жанр: комедия, фэнтези

Командировка в Питер навсегда перевернет жизни двух друзей — дамского угодника Сани и скромного и надежного Константина. Каждый из них встретит ту, от которой потеряет голову. Вот только ловеласу понравится загадочная виолончелистка Настя, а сдержанному Косте — взбалмошная и эксцентричная Ирина. Жанр: мелодрама, комедия

Сериал основан на реальной истории, и его герои лишь частично вымышленные люди. 1988 год, молодой врач Кирсан Аюшев начинает подозревать, что таинственное заболевание, которым болеют его маленькие пациенты, это ВИЧ. Его коллеги твердят, что такое невозможно, ведь в СССР такой болезни нет. Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Анализы подтверждают его страшную догадку. Жанр: драма, детектив

Серьезная, умная пятнадцатилетняя Алиса, одна из лучших учениц элитного лицея, будто слетает с катушек. Ни учителя, ни родители не могут понять, что творится с девочкой. А разгадка в том, что героиня узнала, что неизлечимо больна и скоро ослепнет. Алиса не собирается прятать голову в песок и, как ее мама, делать вид, что ничего не происходит. Она решает, что надо торопиться жить на полную, пока есть такая возможность, — бросить школу, найти способ легко и быстро заработать и рвануть в столицу. Жанр: драма

Блестящий психолог Александр Максимов сейчас работает в службе психологической помощи, но когда-то но был одним из лучших переговорщиков страны. Разработанный им метод позволил спасти не одну жизнь, но 9 лет назад дал сбой. Переговоры с террористами в детской школе «Заря» закончились трагедий, в которой погибли дети, включая дочь Александра. Не в силах справиться с горем, герой уходит из профессии и от жены с сыном, но, спустя годы, вдруг понимает, что организатором того страшного налета был кто-то со стороны, кто-то, кого не было в школе, и начинает собственное расследование. Жанр: детектив