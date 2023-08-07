12 случаев, когда актерам и актрисам судьба прямо-таки просигналила: «Это твоя роль!»

Когда артисту предлагают роль в фильме или сериале, обычно он все хорошенько обдумывает и только потом дает ответ. Но бывает, что работа в кино сама плывет прямо в руки. Или судьба подает знак: надо браться за роль. Как выяснилось, с актерами и актрисами такое происходит нередко. Рассказываем о подобных случаях.

Райан Гослинг — Кен («Барби»)

В одном интервью Гослинг, отец двух дочерей, поделился грустными наблюдениями. По его словам, дети никогда не играют с Кеном. Он остается своеобразным аксессуаром Барби, которая всегда находится в центре внимания. Убедил в этом Гослинга случай, ставший для него знаком, что он должен сыграть Кена.

Актер рассказал: «Прочитав сценарий, выхожу во двор. И вижу Кена лицом вниз в грязи. А рядом валяется раздавленный лимон». После этого Райан написал режиссеру «Барби» Грете Гервиг, что сыграет Кена, потому что, по его мнению, «эту историю обязательно надо рассказать».

Энн Хэтэуэй — Энди Сакс («Дьявол носит Prada»)

До Хэтэуэй на роль Энди Сакс рассматривалось 8 актрис. В итоге, когда очередь дошла до Энн, выбирать претендентку подключилась Мэрил Стрип, которая сыграла Миранду Пристли. Она посмотрела сцену из другого фильма с участием Хэтэуэй, познакомилась с актрисой и после этого сказала: «Эта девушка великолепна, и я думаю, что мы хорошо сработаемся». Когда Энн позвонили и окончательно пригласили сниматься, сомнений, соглашаться или нет, вообще не было. Как позже признавалась сама Хэтэуэй, она прыгала до потолка от счастья.

Том Холланд — Человек-паук

Пользователи сети обнаружили видео с премьеры фильма «Невозможное», в котором Холланд дебютировал, еще будучи подростком. Журналисты задали ему вопрос, кого из супергероев он мечтает сыграть. И Холланд выделил только Человека-паука. Спустя 4 года актер впервые появился в этом образе, в ленте «Первый мститель: Противостояние». А еще через год стартовала отдельная серия фильмов о Человеке-пауке, в которой главную роль также играет Холланд.

Гари Олдман — Сириус Блэк (серия фильмов о Гарри Поттере)

На момент, когда снималась третья часть поттерианы, где Олдман и появился впервые, он уже сыграл много серьезных ролей и имел мировую известность. Но актер, которому в то время было 46 лет, хотел выглядеть крутым в глазах молодежи, в частности, своих детей и их друзей. И тут ему судьба послала, казалось бы, не столь солидную роль в популярной серии «Гарри Поттер». Актер согласился без раздумий и ни разу потом не пожалел о своем выборе. В интервью Олдман так описывал свои ощущения: «У тебя появляется юная фан-база. Ты теперь крутой папа в школе. Ты внезапно становишься модным».

Мэтт Деймон — Лесли Гровс («Оппенгеймер»)

Незадолго до съемок в «Оппенгеймере» Деймон вместе с женой проходил курс семейной терапии. И он пообещал супруге, что сделает творческий перерыв и не будет нигде сниматься, только если его не позовет в свой фильм Кристофер Нолан. Вскоре после этого режиссер и впрямь неожиданно позвонил Деймону и пригласил его на роль в новой картине.

Джим Керри — Труман Бербанк («Шоу Трумана») и Джоэл Бериш («Вечное сияние чистого разума»)

После блистательной игры в таких фильмах, как «Маска», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и других, у Керри отбоя не было от предложений сниматься в комедиях. Актер всегда очень тщательно выбирал ленты, в которых он будет играть. Но было два случая в карьере Керри, когда он мгновенно согласился на роль, прочитав лишь несколько страниц сценария. Обе картины «Шоу Трумана» и «Вечное сияние чистого разума» стали самым успешными и чуть ли не единственными драмами в карьере актера.

Ричард Гир — Эдвард Льюис («Красотка»)

Гир, как он сам позднее признавался, не особо-то горел желанием сниматься в «Красотке». Джулия смекнула, как его уболтать. Едва познакомившись с Ричардом, юная актриса показала ему бумажку с надписью «Пожалуйста, скажи „да“», когда тому позвонил режиссер будущего фильма Гарри Маршалл. Гира так умилил этот поступок, что он больше не стал раздумывать и согласился.

Райан Гослинг — Ной («Дневник памяти»)

Именитые актеры друг за другом отказывались сниматься в «Дневнике памяти». Никто не хотел играть обычного юношу, который не интересен ничем, кроме как ненормальной влюбленностью. Когда же режиссер Ник Кассаветис увидел молодого Райана Гослинга, он сразу решил, что именно такой актер ему и нужен. Обосновал он свой выбор тем, что Гослинг не красивый и не крутой парень, а самый обыкновенный молодой человек, «который выглядит немного сумасшедшим». В итоге роль в мелодраме прославила актера.

Дэвид Борианаз — Ангел (сериал «Баффи — истребительница вампиров»)

Поговаривают, что директор по кастингу искала на роль вампира Ангела горячего красавчика. Об этом знала ее соседка и подруга. Однажды Борианаз, у которого на тот момент в копилке были лишь эпизодические роли, выгуливал свою собаку. И ему посчастливилось пройти мимо той самой приятельницы. Она приметила симпатичного молодого человека, и вскоре Дэвида пригласили на прослушивание, которое он успешно прошел.

Кэмерон Диас — Тина Карлайл («Маска»)

Директор по кастингу долго искала девушку на роль Тины. В конце концов, она обратилась за помощью к подруге, у которой было модельное агентство в том же офисе, где и киностудия. Та сразу порекомендовала ей Диас, которая в то время работала моделью. Кастинг-директору Кэмерон понравилась, и она убедила продюсеров, что девушка подходит. Так Диас получила свою первую в жизни кинороль, прославившую ее.

Джонни Депп — Глен Ланц («Кошмар на улице Вязов»)

Перед тем, как стать актером, Депп пытался сделать музыкальную карьеру. Финансовые дела шли плохо. И, когда Джонни уже еле сводил концы с концами, его приятель Николас Кейдж, на тот момент имевший в багаже заметные роли в кино, заставил его сходить на кастинг. Депп пошел на прослушивание в фильм «Кошмар на улице Вязов». Будущий актер очень нервничал и поначалу не произвел впечатление на режиссера Уэса Крэйвена. Но как раз в то время к Крэйвену приехала дочь со своей подругой. Он решил показать им фотографии всех претендентов на роль Глена, чтобы девочки помогли ему выбрать. Подростки единодушно проголосовали за Джонни, назвав его красивым. В итоге Депп получил работу в кино в первый же день. Роль в ужастике стала дебютом актера и принесла ему первую популярность.