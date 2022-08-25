12 случаев, когда киношники оставили зрителям пасхалки, а мы их дружно проглядели

Чем чаще пересматриваешь фильм или сериал, тем больше замечаешь нового. Режиссеры и сценаристы нередко оставляют подсказки, которые замечают лишь некоторые зрители. А иногда пасхалки становятся понятны лишь к следующему сезону.

Мы в ADME пересмотрели любимые сериалы и разобрались, что означают хитрые ключи, которые оставили нам создатели картины.

Игра в кальмара

Поначалу сценаристы 2-й сезон не планировали, но оставили внутри несколько пасхалок — на всякий случай. А еще предупредили, что внимательно изучат все теории поклонников и не исключают, что какую-то из идей воплотят в реальность. Одна из таких теорий заключается в том, что главный герой Сон Ки Хун и создатель игры О Иль Нам — родственники, а именно отец и сын. Они жили в очень похожих районах, возможно в одном и том же. В другом эпизоде старик спросил, какое сегодня число, потому что не хотел пропустить день рождения сына. На тот момент было 24-е число. В начале же сериала главный герой вводил в банкомате дату своего рождения — 26-е.

Также велика вероятность, что во 2-м сезоне мы вновь увидим полицейского. Последний раз зрители видели, как он падает с обрыва, однако судьба его осталась загадкой.

Хитрости

2-й сезон сериала произвел фурор. Создатели поспешили продлить его еще на один. Они намекнули, что 3-й сезон также будет вдохновлен историями из личной жизни сценаристов. В конце сериала Дебора увольняет Аву, чтобы та «вылетела из гнезда» и начала собственную карьеру. Мы можем предположить, что открытый финал означает, что в следующем сезоне пути героинь разойдутся, но частенько будут пересекаться вновь.

Эмили в Париже

Существует вероятность, что сериал «Эмили в Париже» объединится с шоу «Ты». В финале последнего сезона главный герой совершает преступление, меняет имя и улетает в Париж. Там он собирается искать Марианну — женщину, которую считает своей судьбой. Возможно, существует вероятность, что Ник начнет преследовать Эмили в Париже. В одной из последних серий 2-го сезона «Эмили» Люк дал главной героине несколько советов. Для девушки они оказались бесполезны, зато поклонников насторожили. «Не тратьте жизнь на то, чтобы встречаться с одной или другой Марианной. Избегайте этого имени», — говорит он. Возможно, имя девушки — просто совпадение. Или гениально скрытая пасхалка.

Ты

К слову, и в самом сериале «Ты» есть несколько пасхалок. Одна из них — фамилия Марианны, Беллам. Один из пользователей Reddit отметил, что фамилия — отсылка к произведению Ги де Мопассана «Милый друг», или «Бел ами». Книга рассказывает о молодом человеке, который мечтает сделать блестящую карьеру. У него нет каких-либо талантов. Своей внешностью он может покорить сердце любой дамы, а совесть прощает ему все подлости. Он меняет женщин как перчатки, так же как и главный герой сериала.

Бриджертоны

Если первые 2 сезона отчасти были основаны на книгах, то в следующем создатели решили отклониться от заданного вектора и пропустить 3-ю книгу. Сезон будет посвящен Колину Бриджертону. На это также намекала одна из сцен. Когда семья играла в игры с мячом на улице, лунка Колина была помечена цифрой 3. Создатели сериала даже опубликовали постер с героем, окруженным множеством вещей. Среди них письмо, адресованное Пенелопе, и оливковое масло, а значит, эпизод так или иначе будет связан с Грецией.

Джинни и Джорджия

Главную пасхалку сериала раскрыла Антония Джентри — актриса, сыгравшая главную героиню Джинни. В конце 1-го сезона девочка узнает правду о том, что совершила мать. После этого она собирает вещи, хватает брата и уезжает в неизвестном направлении. Однако когда Джинни собирает сумку, в нее она кладет книгу, которую ей подарил Зион. В нем закодировано сообщение с его адресом. Так что логично предположить, что Джинни с братом отправится к нему в Бостон.

Очень странные дела

В сериале зрители обнаружили множество отсылок, например к фильмам «Кэрри», «16 свечей» и франшизе «Звездные войны». А еще в сезоне выясняется, что главный злодей Генри Крил — сотрудник номер 001. Пользователи тут же вспомнили о старике из «Игры в кальмара» — тот тоже был игроком номер 1. «Не доверяйте никому под номером 1», — предупреждают пользователи. А еще в финальном эпизоде Макс оказывается в больнице. Лукас читает ей роман Стивена Кинга «Талисман». На экраны попал именно тот момент, где в книге по сюжету главный герой открывает глаза. Таким образом, у зрителей появилась надежда, что, когда Лукас закончит чтение, Макс очнется.

Еще одна теория фанатов касается Эдди Мансона. Зрители считают, что в следующем сезоне он вернется на экраны, да к тому же станет вампиром. Все дело в песне, которую играл герой. Она является отсылкой к персонажу Касу из «Подземелий и драконов». Кас, как и Эдди, погиб из-за летучих мышей, однако в дальнейшем он перевоплотился в вампира и вернулся к жизни.

Ковбой Бибоп

И хотя сериал на 2-й сезон решили не продлять, поклонники и в первых эпизодах умудрились найти множество пасхалок и отсылок к оригинальному аниме 1998 года. Например, в одной из сцен дети играют на улице на фоне граффити со словами «Свободу титанам». Война титанов — событие, которое в аниме играет ключевую роль. А в другом эпизоде Спайк и Джет смотрят на искусственную руку Тедди Бомбера. На заднем фоне в это время висит фотография актера озвучки из оригинального проекта.

Меня это не устраивает

Хотя дата выхода 2-го сезона пока не известна, в сериале есть множество интересных отсылок. Например, создатели оставили в секрете время, когда происходят события на экране. Сидни упоминает, что у Стэнли слишком много DVD-кассет, хотя они уже ушли в прошлое. В то же время в шоу нет мобильных телефонов. Также в подвале у Стэнли Сидни находит комикс о супергероях, где главные героини — женщины. Это отсылка к тому, что вскоре Сидни обнаружит свои суперсилы, а Стэн таким образом пытается ей помочь.

Изобретая Анну

В 1-м эпизоде на экранах появляется предупреждение о том, что история правдива, но некоторые ее части выдуманы. В дальнейшем это предупреждение то и дело мелькает в кадре — то на билборде, то в заголовке газеты. Помимо множества других отсылок реальная Анна впервые встретилась со своей подругой Нефф, когда та работала в отеле «11 Горвард». Тогда как в сериале девушка встречается с Нефф в отеле «12 Джордж».

Академия «Амбрелла»

В 3-м сезоне Реджинальд, разговаривая с Клаусом, упоминает, что лучший способ собрать семью вместе — свадьба или похороны. Эта фраза — одновременно и отсылка к названию одного из выпусков оригинального комикса, и небольшая пасхалка. 1-й сезон начинается с похорон Реджинальда, затем они вместе собрались на свадьбу Лютера. Это первая свадьба, на которой есть все 7 главных героев. Теперь, когда команда академии вместе присутствовала и там и там, мы можем предположить, что произошедшее — начало конца. Еще одна подсказка — намек на то, как все-таки погиб Бен. Братья и сестры упоминают, что это случилось после «инцидента с Дженнифер». В последнем сезоне в комнате Бена мы видим рисунки той самой Дженнифер. Это позволяет нам предположить, что Бен погиб, спасая кого-то по имени Дженнифер, и сэр Реджинальд объявил это провалом академии. Эта девушка к тому же, возможно, была его возлюбленной.

Белый лотос

Поклонники сериала ломают голову над тем, какая судьба ждет каждого из персонажей. Один из пользователей Reddit обнаружил пасхалку в титрах шоу. Рядом с именем каждого героя изображен какой-либо рисунок. В 4-м эпизоде Паула узнает, что ее подруга Оливия намеренно флиртовала с Каем. В титрах возле имени Оливии изображена змея, отражающая ее подлую сущность. Зрители предположили, что и с персонажем Наташи, возможно, случится что-то не очень хорошее. Ведь в титрах ее имя появляется напротив красной растекающейся краски. А вот имя героя Джейка Лейси появляется рядом с хамелеоном. Возможно, он вовсе и не совершал того, в чем его обвиняют.