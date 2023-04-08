12 знаменитостей, которые впервые стали мамами после 45, не испугавшись трудностей и осуждения

Материнство — особенный период в жизни женщины. И, к счастью, давно позади те времена, когда рожать спешили пораньше. Современные девушки подходят к созданию семьи осознанно и спокойно могут не обзаводиться детьми, пока не будут готовы. И тот факт, что материнство в зрелом возрасте ничуть не хуже, чем в молодом, наглядно демонстрируют звезды. Давайте взглянем на счастливых знаменитостей, решившихся стать мамами уже после 45 лет.

Наоми Кэмпбелл

Evan Agostini / Invision / East News

Британская супермодель стала мамой в 50, всего пару лет назад — в мае 2021 года. Наоми уточнила, что малышка — ее биологическая дочь, модель не прибегала к усыновлению. А после рождения ребенка Кэмпбелл даже позировала для обложки британского Vogue вместе с девочкой. Вы обратили внимание, какое на Наоми необычное платье? Мы уже писали о нем и о других странных нарядах от модных домов в этой статье.

Джина Дэвис

Invision / Invision / East News

До того как родился ее первенец, актриса неоднократно была замужем. Матерью звезда «Тельмы и Луизы» впервые стала в 46 лет: в 2002 году она родила дочь (на групповом фото она справа), а еще спустя пару лет — сыновей-близнецов. Кстати о «Тельме и Луизе»: вот подборка уютных фильмов с яркими героинями, где это кино тоже есть, — разумеется, мы не могли обойти его вниманием.

Лора Линни

AP / Associated Press / East News

Лора, которую большинство поклонников знают по сериалу «Озарк», стала мамой в 2014 году, когда ей было 49. Свою беременность актриса долго хранила в тайне: за 9 месяцев вынашивания ребенка ее аккуратная фигура почти не изменилась.

Джанет Джексон

Richard Shotwell / Invision / East News

Сестра поп-короля родила первенца в 2017 году в возрасте 50 лет. С супругом Джанет вскоре после этого разошлась, но от своей новой роли певица в полном восторге. Недавно мальчику исполнилось 6 лет, но звездная мама тщательно оберегает личную жизнь сына от соцсетей и камер, так что мы можем лишь догадываться, каким симпатягой растет маленький Эйса.

Беверли Д’Анджело

LISA O'CONNOR / AFP / East News , Invision / Invision / East News , Grosby Group / East News

У Беверли и ее партнера Аль Пачино родился не один первенец, а сразу двое: в 49 лет актриса забеременела близнецами, прибегнув к помощи ЭКО. Ее сын и дочь (на групповом фото они слева от отца) родились в 2001 году — сейчас близнецам уже за 20.

Кеня Мур

Birdie Thompson / AdMedia / SIPA / EAST NEWS

В отличие от многих других знаменитостей, Кеня не скрывает дочку от поклонников, а радостно постит трогательные кадры в соцсетях. Маленькая Бруклин родилась, когда актрисе было 47.

Хлоя Севиньи

Invision / Invision / East News

Сын актрисы появился на свет не так давно, 3 года назад. Хлое было 45. Она долго скрывала от общественности беременность, но когда наконец призналась, сказала, что получает удовольствие от этого прекрасного периода, несмотря на все трудности.

Холли Хантер

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Холли впервые стала мамой в 2006 году: в 47 лет она родила близнецов. Актриса и ее семья ведут непубличную жизнь, так что о мальчиках нам известно только то, что они уже взрослые: им должно быть по 17 лет.

Кристин Дэвис

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / EAST NEWS

Звезда телесериала «Секс в большом городе», которую мы знаем и любим в роли Шарлотты Йорк, стала матерью в 46 лет. Актриса выбрала усыновление: в 2011 году она приняла в семью девочку Джемму, а еще 7 лет спустя — мальчика Уилсона. Если вы при упоминании Кристин Дэвис тоже ностальгически вздохнули по любимому сериалу, у нас есть целая статья с любопытными фактами о нем. Чем не повод пересмотреть?

Люси Лью

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Звезда «Ангелов Чарли» и «Убить Билла» стала матерью в 47 лет. Люси растит ребенка одна, но этот путь она выбрала сама. Ее сын Роквелл родился от суррогатной матери, потому что актриса всегда много работала и сомневалась, сможет ли вовремя остановиться.

Шерил Кроу

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News , Felipe Ramales, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Певица — еще одна счастливая мама двоих усыновленных мальчишек. Первого ребенка она усыновила еще младенцем (самой Шерил тогда, в 2007 году, было 45 лет), а спустя еще 3 года она приняла в семью и второго.

Анджела Бассетт

Актриса, известная по сериалу «Американская история ужасов», прибегла к помощи суррогатного материнства. В 2006 году, когда Анджеле было 47, они с супругом стали родителями 2 близнецов.

Иногда материнство в конце концов выбирают и те, кто сначала не собирался быть родителями. У нас есть статья о таких знаменитостях. А вот еще одна трогательная подборка со звездами, которые стали (или вот-вот станут) мамами в 2023 году.