12 звезд, которых вы сейчас узнаете с полувзгляда, но вряд ли вспомните молодыми

Некоторых звезд мы по разным причинам совершенно не помним молодыми. Зачастую это связано с тем, что они довольно поздно начали карьеру либо же мировой успех настиг их только в зрелом возрасте. Как бы то ни было, очень интересно взглянуть на ранние снимки таких селебрити, поэтому мы покопались в фотоархивах и нашли довольно много любопытных кадров.

Хью Лори

IMAGO / RW / Imago Stock and People / East News , ITV/Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Актерскую карьеру Хью Лори начал еще в свои студенческие годы. В его родной Британии он прославился благодаря комедийному сериалу «Черная гадюка» (1983-1989), но всемирную известность приобрел после того, как взял на себя роль гениального, но циничного врача в сериале «Доктор Хаус». На момент этого прорыва актеру уже перевалило за 40 лет.

Эмма Томпсон

, © Radio Times / Radio Times / Getty Images Allstar / FD / Mary Evans Picture Library / East News

Способность Эммы Томпсон превращаться в любого персонажа поражает: она была Сивиллой Трелони в «Гарри Поттере», «ужасной няней» и баронессой фон Хеллман в «Круэлле». Свою карьеру она начала на театральных подмостках и британском телевидении, поэтому нет ничего странного в том, что мировой зритель вряд ли помнит ее молодой.

Рэйф Файнс

Знаменитый «Волан-де-Морт» начал свою карьеру в театре, а его дебют в кино состоялся в 1992 году в фильме «Грозовой перевал», где он исполнил роль Хитклиффа. Год спустя последовала премьера «Списка Шиндлера», после которой актер стал звездой мирового масштаба. Интересно, что на тот момент ему было уже 30 лет.

Голди Хоун

JUAN PABLO RICO/AFP/East News , Album Online/East News , Courtesy Everett Collection/EAST NEWS

Карьера Голди Хоун получила существенный толчок благодаря ее роли беззаботной девушки-тусовщицы Тони Симмонс в комедии «Цветок кактуса» (1969), за которую она даже получила «Оскар». В 90-х она исчезла с экранов на 4 года, но затем успешно вернулась. Возможно, именно из-за этого перерыва мы в основном помним ее только по более поздним работам.

Харрисон Форд

Sicily1 / IPA / SIPA / East News , Courtesy Everett Collection / East News

Путь к славе для Харрисона Форда был тернист. Некоторые из его маленьких ролей даже не удостаивались строчки в титрах, а один продюсер даже заявил, что из него не получится хорошего актера. В итоге молодой Форд разочаровался в профессии, которая раньше так его привлекала, и решил стать плотником. Но судьба свела его с Джорджем Лукасом благодаря которому Харрисон получил свою звездную роль Хана Соло в «Звездных войнах». К тому времени, когда фильм вышел, ему было около 35 лет.

Глория Стюарт

20thCentFox / Courtesy Everett Collection/ Everett Collection / East News , Image supplied by Capital Pictures / East News

Многие помнят Глорию Стюарт по роли пожилой Розы в фильме «Титаник». На тот момент актрисе было уже целых 87 лет. Но мало кто знает, что Глория была звездой Голливуда еще в 30-х годах. Она снялась в таких фильмах, как «Старый темный дом» (1932) и «Человек-невидимка» (1933). В 1945 году Стюарт решила оставить актерскую карьеру и стать художницей, и лишь в 70-е годы она вернулась на экраны, главным образом играя эпизодические роли до своего впечатляющего появления в «Титанике».

Анжелика Хьюстон

, © The Addams Family / Paramount Pictures and co-producers , Universal History Archive / UIG Art and History / East News AFP / East NewsUniversal History Archive / UIG Art and History / East News

Дебют Анжелики Хьюстон на экране случился еще в подростковом возрасте, однако вскоре она поняла, что модельный бизнес привлекает ее больше. В начале 1980-х, когда ей было примерно 30 лет, она вернулась к актерской карьере и начала сниматься в кино в небольших ролях. В 1991 году она воплотила одного из самых известных персонажей — Мортишу Аддамс в фильме «Семейка Аддамс», и с тех пор ее имя ассоциируется с этим мрачным, но обаятельным персонажем.

Джейсон Момоа

, © Baywatch / GTG Entertainment and co-producers Invision / Invision / East News

Джейсон Момоа работал в магазине для серфингистов, когда его заметили и предложили роль в сериале «Спасатели Малибу». Однако настоящая слава пришла к нему спустя 10 лет, когда он был выбран для роли харизматичного кхала Дрого в культовом сериале «Игра престолов».

Шон Коннери

Bravo TV / Courtesy Everett Collection / East News , ITV PLC(GRANADA INT'L) / LFI / Avalon / Photoshot / East News

Путь Шона Коннери к славе был долгим и трудным. Он начал свою карьеру в шоу-бизнесе как разнорабочий в Королевском театре. Постепенно он начал получать роли в массовке, но приходилось искать дополнительные способы заработка, включая работу няней. Настоящая популярность пришла к нему после участия в первых пяти фильмах о секретном агенте Джеймсе Бонде, когда ему было уже больше 30 лет.

Хелен Миррен

BDGE_StewartSmith/Broadimage Entertainment/Broad Image/East News , EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , Everett Collection / Everett Col/EAST NEWS

Хелен Миррен стала известной благодаря своему великолепному исполнению ролей королевских особ. Она единственная актриса в мире, которая сыграла двух Елизавет и императрицу Екатерину II. Ее благородная внешность идеально подходит для подобных персонажей, и уже мало кто помнит, какой она была в молодости, хотя ее кинокарьера началась, когда ей было чуть больше 20 лет.

Джессика Честейн

Invision / Invision / East News , East News

Дебют Джессики Честейн на профессиональной сцене состоялся в 1998 году, когда она сыграла роль Джульетты в пьесе Шекспира. В течение долгого времени она работала в театре и снималась в телесериалах. Первую главную роль в фильме она получила в 2008 году в независимом фильме «Джолин». Настоящий прорыв для Джессики произошел в 2011 году, когда она снялась в шести фильмах, включая картины «Прислуга» и «Древо жизни». В тот год ей исполнилось 34 года.

Айрис Апфель

Американскому коллекционеру и дизайнеру Айрис Апфель уже исполнился 101 год. Вряд ли кто-то помнит, как она выглядела в юности, ведь слава пришла к ней уже в довольно зрелом возрасте. В 97 лет она даже начала модельную карьеру, подписав контракт с агентством IMG в 2019 году.

Если вам понравилось такое путешествие в прошлое, то вас наверняка так же заинтересуют архивные детские фото многих других знаменитостей. Поверьте, вы точно не сможете сдержать улыбку, когда увидите малышку Селену Гомес или совсем еще крошку Риз Уизерспун.