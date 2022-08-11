12 звездных пар, которые вызвали у нас лишь одну реакцию: «Ничего себе! Они что, вместе?»

Как правило, знаменитости 24/7 находятся под пристальным вниманием папарацци. Но даже при этом они умудряются до последнего скрывать свою личную жизнь, а мы гадаем, кому же сейчас принадлежит сердце любимого актера или актрисы. И когда правда наконец открывается, единственная реакция — это «Обалдеть! Они что, встречаются?».

Мы в ADME решили просмотреть соцсети звезд и новостные сайты и составить список пар, о которых так сразу и не подумаешь, что они вместе.

Кэри Маллиган и Маркус Мамфорд

CHRIS PIZZELLO / AFP / East News

История любви Кэри Маллиган, звезды исторических фильмов, запросто могла бы лечь в основу еще одного романа. В детстве она и ее будущий супруг Маркус были друзьями по переписке, и влюбились они уже будучи взрослыми. Кроме того, Кэри поделилась, что они до сих пор пишут друг другу письма.

Эдриен Броуди и Джорджина Чапман

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

О личной жизни актера известно не так уж и много. В середине и конце нулевых он пережил не одно расставание, но сейчас, похоже, совершенно счастлив вот уже пару лет. На Met Gala в этом году он появился рука об руку с Джорджиной Чапман — бывшей женой скандально известного Харви Вайнштейна.

Рита Ора и Тайка Вайтити

Invision / Invision / East News

Поп-певица и режиссер длительное время скрывали свой роман: даже появляясь на мероприятиях вместе, они не выдали себя. А в День влюбленных в этом году Рита выложила в соцсетях фотографию, из подписи к которой стало ясно, что познакомились они 4 года назад, но парой стали далеко не сразу.

Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян

East News

Брутальный барабанщик группы Blink-182 и икона гламурного мира Кортни Кардашьян кажутся настолько далекими друг от друга, насколько это возможно. Но противоположности, видимо, и вправду притягиваются: много лет Трэвис и Кортни были друзьями, и в конце концов дружба переросла в серьезную влюбленность.

Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови

Invision / Invision / East News

Звезда «Очень странных дел» официально вышла в свет с новым кавалером на премьере 4-го сезона этого сериала. Ее избранник — сын музыканта Джона Бонджови (рокер стилизует свое имя как Джон Бон Джови).

Линдси Лохан и Бейдер Шаммас

В истории романтических отношений Линдси хватает расставаний и даже разрывов помолвок. Она встречалась с диджеями и актерами, и любой поклонник актрисы знает, что в ее жизни было немало сложных периодов. Однако сейчас Линдси, кажется, остепенилась и черная полоса в ее жизни закончилась. Ее нынешний муж — финансист. Да, не звезда, не актер и не музыкант, но Линдси счастлива, о чем неоднократно писала в своих аккаунтах в соцсетях.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

PHOTOlink / Courtesy Everett Collection / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Кирстен Данст и Джесси Племонс неоднократно играли супружескую пару на экране. Они даже познакомились на съемках сериала «Фарго», где им нужно было изобразить мужа и жену. Актеры уже и так давно считали друг друга супругами, но не так давно представитель Кирстен Данст официально подтвердил, что, прожив 6 лет вместе, влюбленные поженились.

Аврил Лавин и Mod Sun

Invision / Invision / East News

Певица пережила несколько разводов: в свое время она встречалась с вокалистом группы Sum 41 и с фронтменом Nickelback, но с ними у Аврил долгой и счастливой жизни не вышло. А не так давно исполнительница раскрыла все карты, объявив о своей помолвке с рэпером Mod Sun (настоящее имя — Дерек Смит). И, кажется, этой помолвкой она закончила череду своих коротких романов.

Деми Мур и Даниэль Хумм

Alex Ribeiro / Broadimage / East News , Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News

Раньше избранниками Деми Мур становились ее коллеги по съемкам: она, например, была замужем за Брюсом Уиллисом и Эштоном Кутчером. Но Даниэль, ее нынешний бойфренд, далек от звездного закулисья: он шеф-повар, чей ресторан отмечен 3 звездами «Мишлен».

Рене Зеллвегер и Энт Анстед

За плечами у Рене несколько неудавшихся отношений, в том числе помолвка с Джимом Керри и союз с Брэдли Купером. У популярного телеведущего Энтони Анстеда есть сын и дочь от первой жены, Луизы, с которой они развелись в 2017 году. А познакомились Рене и Энтони на съемках одного из шоу Анстеда.

Том Хиддлстон и Зауи Эштон

Invision / Invision / East News

О личной жизни актера известно не так много, а о любовных делах Зауи Эштон — еще меньше. И все же эти 2 скрытных человека встретили друг друга и, похоже, совершенно счастливы. Сейчас пара ждет первого ребенка.

Элизабет Олсен и Робби Арнетт

Invision / Invision / East News

Многие поклонники сестер Олсен гадают, чем же сейчас занимаются актрисы. Даже о Мэри-Кейт и Эшли слышно мало. Что до Элизабет, то многим известно, что в последнее время она много снимается в кино и сериалах, а вот ее личная жизнь не на виду. Тем удивительнее узнать, что она уже довольно много лет счастлива в отношениях: с Робби Арнеттом актриса познакомилась в 2016 году, и вот уже пару лет они законные супруги.

Какие звездные союзы (необязательно из нашей статьи) вас удивили?