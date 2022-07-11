13 актеров и актрис, которые не устояли и утащили себе на память реквизит со съемок фильмов

Многим людям по завершении какого-либо увлекательного процесса хочется обладать тем, что будет напоминать о приятно проведенном времени. Это же касается и актеров, которые после съемок фильмов стараются оставить себе на память тот или иной реквизит. И если кому-то достаточно шляпы или платья, то другому подавай букву размером 9 метров.

Мы в ADME выяснили, какие любопытные вещи захватили себе актеры со съемочной площадки.

Сара Джессика Паркер

Актриса много лет играла Кэрри Брэдшоу — главную героиню сериала «Секс в большом городе», обожавшую носить модную одежду и особенно дорогую дизайнерскую обувь Manolo Blahnik, Christian Louboutin и Jimmy Choo. Поэтому для съемок было куплено множество нарядов. А по завершении сериала почти все они остались у Паркер. В 2017 году актриса призналась, что у нее находится 95 % (!) гардероба Кэрри Брэдшоу. При этом она отметила, что не носит эту одежду и даже не прикасается к ней. Кстати, помимо нарядов, актриса взяла себе со съемок подвеску с именем Кэрри.

Аарон Пол

Главную роль в «Need for Speed: Жажда скорости», снятом по мотивам популярной видеоигры, сыграл Аарон Пол, тот самый Джесси Пинкман из сериала «Во все тяжкие». После съемок «Жажды скорости» актер оставил себе автомобиль Ford Torino GT 1969 года.

Норман Ридус

Норман Ридус, сыгравший в «Ходячих мертвецах» Дэрила Диксона, в одном из интервью заявил, что любит оставлять у себя реквизит, особенно если тот немного странный. Так, после завершения съемок сериала актер оставил себе волосы Скотта Уилсона (сыгравшего Хершела Грина), панцирь черепахи, искусственную бороду Эндрю Линкольна (сыгравшего Рика Граймса).

Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой, сыграв Бет Хармон в сериале «Ход королевы», забрала домой культовый гардероб своей героини. Однако после того, как сериал стал мегапопулярным, одежду отправили в музей. И актриса пока не знает, когда получит обратно свои кинонаряды.

Брайан Крэнстон

После завершения съемок в культовом сериале «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон оставил себе фирменную шляпу и солнцезащитные очки, которые носил его персонаж Уолтер Уайт. Актер назвал их своим «ценным достоянием».

Кристен Стюарт

В 2012 году в интервью Кристен Стюарт рассказала, что взяла несколько колец, которые носила ее героиня в саге «Сумерки». В частности, актриса оставила себе кольцо, усыпанное бриллиантами, которое Эдвард вручил Белле, делая ей предложение. «Кольца действительно очень важны для меня», — отметила Стюарт в интервью.

Мэтт Леблан

Мэтт Леблан, сыгравший Джоуи в популярнейшем ситкоме нулевых «Друзья», тоже кое-что прихватил себе со съемочной площадки. Актер решил оставить себе на память настольный футбол и детскую магнитную доску для рисования.

Зак Эфрон

Зак Эфрон в одном из интервью заявил, что со съемок частенько забирал себе реквизит. Так, после работы над «Спасателями Малибу» актер прихватил себе шорты для серфинга, после «Классного мюзикла» — баскетбольную майку, а также ремень, который носил в роли Линка Ларкина в комедии «Лак для волос». Актер добавил, что иногда все еще носит тот ремень.

Адам Драйвер

Сыгравший Кайло Рена (он же Бен Соло) в «Звездных войнах: Скайуокер. Восход» Адам Драйвер признался, что взял себе много вещей со съемочной площадки. Среди них есть коробка со световым мечом и костюм, который актер носил на съемках.

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф, воплотивший на экране, пожалуй, самого знаменитого персонажа фэнтези Гарри Поттера, однажды упомянул, что взял домой две пары очков со съемочной площадки: одну из первого фильма («Гарри Поттер и философский камень»), а другую — из 7-го («Гарри Поттер и дары смерти: Часть I»). В интервью Рэдклифф сказал: «Очки из первого фильма теперь совсем крошечные, но они очень милые. Они, к слову, без линз, потому что иначе из-за стекол операторам пришлось бы решать проблему с отражением при съемке».

Также у актера есть резиновая рука, которая использовалась в фильме «Гарри Поттер и тайная комната». А если быть точнее, то в сцене, где Гарри сломал руку во время матча по квиддичу, а Златопуст Локонс, пытаясь вылечить юного волшебника, удалил из его руки все кости.

Иэн Маккеллен

Сэр Иэн Маккеллен, исполнивший в трилогии «Властелин колец» и фильмах о приключениях хоббитов роль волшебника Гэндальфа, после съемок забрал себе несколько золотых монет из логова, где прятался дракон из «Властелина колец». Актер написал, что ему также удалось забрать домой ключ от входной двери в нору хоббитов Бэг Энд: «Я знаю, что [режиссер] Питер Джексон ключ ищет, но он никогда его не найдет».

Роберт Дауни — младший

Роберт Дауни — младший сказал, что у него есть гигантская 9-метровая буква А из Башни Старка, которая была показана в «Мстителях» 2012 года. В одном из телешоу актер заявил, что буква находится в его офисе.

Дженнифер Лоуренс

Героиня серии фильмов «Голодные игры» Китнисс Эвердин, которую сыграла Дженнифер Лоуренс, умела охотиться и стрелять из лука, и ее редко можно было увидеть на экране без коричневой кожаной куртки и ботинок. В 2015 году, после завершения съемок 4-й части саги, Лоуренс оставила куртку и ботинки себе.