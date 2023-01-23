13 актеров и актрис, которые так перевоплотились на экране, что хочется глаза протереть

Талант актера измеряется его способностью сыграть одинаково хорошо в разных жанрах кино — от комедии до триллера. Иногда, чтобы заставить зрителей поверить в происходящее на экране, актерам приходится кардинально изменять внешность. В ход идут интенсивные диеты или, наоборот, набор веса, протезы и тяжелый грим. Мы хотим показать вам подборку актеров, которые настолько вжились в образы, что их непросто узнать.

Николь Кидман

Гримерам требовалось 3 часа, чтобы превратить Николь Кидман в английскую писательницу Вирджинию Вулф в фильме «Часы». Актрисе также приходилось носить накладной нос, чтобы стать похожей на своего персонажа. Успехи в перевоплощении не прошли даром. Кидман получила «Оскар» за лучшую женскую роль.

Николас Кейдж

В январе 2023 года вышел трейлер к фильму «Ренфилд». В новой кинокартине будет рассказана история верного слуги Дракулы. Николас Кейдж перевоплотился в графа Дракулу, и его невозможно узнать.

Майкл Китон

При сравнении ролей Майкла Китона в картинах «Бёрдмен» и «Битлджус» не укладывается в голове, что этот один и тот же актер. Благодаря прекрасной работе гримеров Майкл Китон в фильме «Битлджус» неузнаваем. Кино получило премию «Оскар» за лучший грим.

Хоакин Феникс

Всемирную известность и любовь зрителей Хоакин Феникс получил после фильма «Гладиатор». Актер известен своими разноплановыми ролями, и в 2023 году он снова порадует нас своей игрой и новым перевоплощением в фильме «Наполеон».

Тахар Рахим

Французский актер Тахар Рахим известен по фильму «Пророк». Но роль в сериале «Змей» стала одним из сложных испытаний в его карьере. Чисто выбритое лицо, стрижка 70-х, лицевые накладки и леденящая манера речи сделали Рахима практически неузнаваемым.

Сьюзан Сарандон

Одна из знаменитых актрис Голливуда, Сьюзан Сарандон не боится пробовать себя в разных образах. Она может сыграть и именитую кинозвезду («Вражда»), и злую колдунью («Зачарованная»).

Аль Пачино

Актер обладает истинным талантом перевоплощения. Яркий тому пример — образ Большого Каприса в фильме «Дик Трейси».

Том Хэнкс

Многие знают Тома Хэнкса по его роли в фильме «Форрест Гамп». А мы хотим показать вам, как изменился актер в картине «Изгой». Хэнксу пришлось брать годовой перерыв в съемках, чтобы похудеть примерно на 20 килограмм, а также отрастить волосы и бороду.

Гэри Олдмен

Британский актер прославился благодаря своей способности вживаться в любую роль и неподражаемой актерской игре. Мы сравнили, насколько по-разному он выглядит в фильмах «Сид и Нэнси» и «Трасса 60».

Бен Кингсли

Бен Кингсли сыграл махатму Ганди в фильме 1982 года «Ганди». Чтобы он был больше похож на знаменитого индийца, актера загримировали до неузнаваемости. Именно это перевоплощение принесло Бену Кингсли славу в начале его кинокарьеры.

Джеймс Макэвой

Джеймса Макэвоя можно назвать настоящим мастером перевоплощений. Актер выглядит как 2 разных человека в телесериале «Темные начала» и фильме «Сплит».

Эрик Бана

Австралийский актер Эрик Бана играл злодея Нерона в научно-фантастическом фильме «Звездный путь», который высоко оценили кинокритики. Актер выглядел так, что его не узнал собственный агент на съемочной площадке.

Джонни Депп

У Джонни Деппа было немало эксцентричных образов, и сложно выбрать, где он перевоплотился лучше. В новом фильме «Фаворитка» актер предстанет в роли короля Людовика XV. И мы не можем дождаться, чтобы увидеть его на экране.