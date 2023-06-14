13 актеров, чей дебют закончился полным фиаско. Но они взяли с себя в руки и продолжили работать

Некоторые знаменитости на своем примере показывают, как важно не сдаваться и идти к своей цели, несмотря ни на что. Ведь если бы кто-то из нашего списка актеров опустил руки и перестал сниматься после своих провальных первых кинолент, мы бы сейчас не знали многих из них.

Брэд Питт — «Темная сторона солнца», 1988

Свою первую роль в кино Брэд Питт получил в ленте «Темная сторона солнца» — малоизвестном фильме о парне с редким кожным заболеванием, из-за которого у него аллергия на свет. Фильм даже не показывали на больших экранах, а выпустили сразу на видеокассетах спустя почти десять лет после завершения продакшена ленты. А самому актеру за его главную роль заплатили всего 1 523 доллара.

Хэлли Берри — «Живые куклы», 1989

Это недолговечное телешоу было спин-оффом сериала «Кто здесь Босс?» и первой ролью Хэлли Берри на экране. К сожалению, сериал оказался крайне неудачным, получил очень низкую оценку от журнала People и был немедленно отменен.

Скарлетт Йоханссон — «Норт», 1994

Дебют Скарлетт в кино был не просто неудачным — ее первая кинолента была признана многими критиками одним из худших фильмов за все время. Выпущенный в 1994 году фильм «Норт» собрал в прокате всего 13 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов долларов. И несмотря на плохую репутацию этой кинокартины, Йоханссон сказала в интервью, что работа над этим фильмом была «волшебным опытом» для нее в 8-летнем возрасте.

Том Круз — «Бесконечная любовь», 1981

До того, как стать суперпопулярным секретным агентом, Круз дебютировал в ленте «Бесконечная любовь». Фильм, основанный на одноименной книге, был отвергнут критиками и охарактеризован как «хрестоматийный пример того, как все сделать неправильно в литературной адаптации». Хоть актер и играет там очень маленькую роль, появление его персонажа имеет решающее значение для сюжета фильма.

Майкл Джей Фокс — «Полуночное безумие», 1980

Звезда фильма «Назад в будущее» дебютировал в диснеевском фильме про квест, который нужно будет пройти командам подростков, решая головоломки и разъезжая по ночному городу. К сожалению, этот фильм стал большим провалом, а известный кинокритик охарактеризовал это кино, как очень плохое.

Эми Адамс — «Убийственные красотки», 1999

Несмотря на то, что фильм стал культовым, когда он вышел, то провалился в прокате. А критики отнеслись к нему отрицательно: «Мрачный юмор иногда попадает в цель, но чаще шутки — вообще не в тему».

Ума Турман — «Поцелуй папочку на ночь», 1987

Ума играет в этом фильме женщину, которая знакомится с парнями, ходит на свидания и затем грабит их. Но все идет кувырком, когда кто-то начинает преследовать ее. В одном из наиболее благоприятных отзывов о фильме его назвали «совершенно ужасным».

Джейсон Бейтман — «Волчонок-2», 1987

Впервые в кино Джейсон Бейтман появился в роли первокурсника колледжа, унаследовавшего семейный ген, благодаря которому он превращается в оборотня. Критики не были благосклонны к новому актеру, полагая, что он был приглашен на роль только потому, что его отец был продюсером. «Его игра настолько неумелая, что кажется, будто это шутка, что он прошел пробы», — написал один из журналистов.

Дженнифер Лоуренс — «Детектив Монк», 2006

Когда в 2006 году Дженнифер Лоуренс пришла на пробы в этот сериал, она думала, что это большое событие, так как сериал был очень популярен. Она с гордостью рассказала об этом своей семье. Но позже оказалось, что Дженнифер взяли не на ту роль, которую она ожидала, и ей пришлось играть эпизодическую партию талисмана спортивной команды. Большую часть экранного времени актриса была в костюме льва, и лишь пару секунд была без маски. Звезде фильма «Голодные игры» до сих пор стыдно за эту свою роль.

Пол Радд — «Хэллоуин-6: Проклятие Майкла Майерса», 1995

Похоже, что зачастую актерам проще войти в киноиндустрию благодаря малобюджетным фильмам ужасов. Большая часть актеров и съемочной группы отреклись от этой киноленты. Они заявили, что студия, продюсеры и режиссер вмешивались и спорили до нелепости, что привело к очень плохим постановке и монтажу фильма. А на Rotten Tomatoes у фильма всего 8% положительных отзывов.

Арнольд Шварценеггер — «Геркулес в Нью-Йорке», 1970

После победы в конкурсе «Мистер Вселенная» Арнольд решил сделать карьеру в кино и сразу же получил роль греческого бога Геракла. Мало того, что сюжет и актерская игра были ужасны, его акцент был настолько «сочным», что его пришлось дублировать на постпродакшене.

Анджелина Джоли — «Киборг-2: Стеклянная тень», 1993

Анджелина Джоли дебютировала на экране в фантастическом фильме «Киборг-2». По общему мнению, это был довольно плохой фильм. Позже Анджелина рассказала, что после первого просмотра она «пошла домой и ей стало плохо».

Пенелопа Крус — «Ветчина, ветчина», 1992

Дебют Пенелопы Крус состоялся в комедийной драме, где будущая звезда сыграла наивную, но обольстительную Сильвию. Актрисе на тот момент было только 17. В 2017 году Пенелопа поделилась своими воспоминаниями о временах съемок — тогда она боялась, что данная роль разрушит ее карьеру. Она сказала: «Я помню последний день съемок, я плакала и говорила: «Что, если я больше никогда не буду сниматься в кино?».