13 актрис, которые личным примером доказывают, что после 40 карьера только начинается

Попасть в кино и достичь всеобщего признания непросто, но еще сложнее удержать любовь зрителей и сохранить востребованность на протяжении долгого времени. Некоторые актрисы с годами только набирают обороты, а есть и те, которые падают с олимпа, чтобы в более старшем возрасте снова на него взобраться.

Мы в ADME уверены, что возраст — это вовсе не преграда для нового витка в карьере, и многие актрисы доказывают это своим примером.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер — многогранная актриса, которая одинаково хороша и в комедиях, и в драмах. Пик ее популярности пришелся на начало 2000-х: тогда то она и сыграла в лентах «Дневник Бриджит Джонс», «Чикаго», «Холодная гора». Но затем фильмы, в которые приглашали Зеллвегер становились все более проходными, а роли менее запоминающимися. Ближе к 40 годам актриса и вовсе перестала сниматься в кино. Этот период продлился целых 6 лет и обернулся постепенным возрождением. И начиная с 2015 года она сыграла в 5 фильмах и 2 мини-сериалах. А в 2019-м получила премию «Оскар» за роль в биографической драме «Джуди».

Роуз Бирн

Роуз Бирн уже за 40, и ее карьера продолжает идти в гору. В начале пути она стремилась к драматическим ролям, но в 2010 году пришла к жанру комедии и, можно сказать, сделала шаг вперед. «Я мечтала быть серьезной актрисой, но со временем поняла, что забавной у меня выходит быть лучше», — рассказывает Бирн. Недавно актриса отметилась запоминающейся ролью в сериале «В ритме жизни», где сыграла замученную домохозяйку, которая увлеклась шейпингом и изменила свою жизнь. И сейчас занимается продюсированием и подготовкой к съемкам в еще нескольких проектах.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус в киноиндустрии уже более 30 лет, и на ее счету несколько десятков главных ролей. Актриса гармонично вписывается в разнообразные фильмы: от комедий и вестернов до триллеров и тяжелых драм. В последнее время Крус реже появляется в крупных проектах, так как теперь больше увлечена личной жизнью. Однако в 2021 году она получила ряд лестных отзывов и была номинирована на «Оскар» за роль в драме «Параллельные матери».

Джессика Честейн

East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Джессика Честейн дебютировала в кино лишь в 31 год, сыграв в независимой драме «Джолин». С тех пор актриса очень активно снимается — до 4–5 лент за год. При этом фильмы с ней регулярно попадают во всевозможные рейтинги. Стоит только вспомнить такие хиты, как «Мама», «Интерстеллар», «Багровый пик». Снявшись в фильме «Глаза Тэмми Фэй», Честейн получила свой первый «Оскар» в 45 лет. По всей видимости, после этого она стала еще более востребованной актрисой, и в ближайшие годы с ней выйдет еще 4 ленты.

Лора Дерн

© Jurassic Park / Universal Pictures and co-producers , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

В молодости Лора Дерн стала едва ли не иконой авторского кино, снявшись в фильмах Дэвида Линча «Синий бархат» и «Дикие сердцем». А немногим позже актриса сыграла в таких хитах, как «Парк юрского периода» и «Октябрьское небо». Однако с наступлением 2000-х Дерн перестала появляться в крупных проектах на первых ролях. Ее возрождение началось в 2014 году, когда за роль в драме «Дикая» актриса была номинирована на «Оскар». За этим последовал целый ряд запоминающихся появлений на экране, и уже в 2020 году Дерн получила главную кинопремию за фильм «Брачная история».

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес — одна из самых успешных певиц своего поколения, востребованная актриса и талантливая бизнесвумен. Но и ее не всегда преследовал успех. Был период, когда спад популярности в музыке совпал с провалами в кино. После критики фильма «Джильи» актриса призналась, что была опустошена: «Я потеряла чувство собственного достоинства и сомневалась в выборе профессии. Просто потому, что проваливалась во всем». Сейчас у Лопес довольно удачный отрезок в карьере. В 2022 году вышла романтическая комедия «Первый встречный» с актрисой, производством которой занималась ее компания. И в ближайшие годы готовится еще 4 подобных проекта, в которых Лопес выступит и продюсером, и главной героиней.

Мэгги Джилленхол

В начале 90-х Мэгги Джилленхол дебютировала на большом экране с небольшими ролями в лентах, снятых ее отцом. А позже появилась в культовой драме «Донни Дарко», где главную роль сыграл ее брат Джейк. С тех пор актриса стала своеобразным гарантом качества, фильмы с ней практически не проваливаются. В 2021 году Джилленхол попробовала себя в роли режиссера в психологической драме «Незнакомая дочь», к которой самостоятельно написала сценарий. Именно как сценаристка она и получила номинацию на премию «Оскар».

Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер считается одной из самых плодовитых актрис 80-х и 90-х. При этом она заявляет, что была не столь хороша на раннем этапе карьеры: «Я только училась киноискусству, поэтому больше играла дурочек и наживалась на своей внешности». Мастерство действительно подросло, и Пфайффер получила роли в хитах того времени: «Лицо со шрамом», «Опасные связи», «Бэтмен возвращается». Актриса нередко брала перерывы от работы, чтобы посвятить время воспитанию детей. Она могла не появляться на экранах несколько лет, но по возвращении сразу же получала новую громкую роль. Один из последних ее проектов — сериал «Первая леди». Сейчас Пфайффер готовится к съемкам в нескольких фильмах и даже не отрицает возможности возвращения к образу Женщины-кошки.

Сандра Буллок

Сандра Буллок — яркий пример актрисы, золотые годы которой, кажется, не пройдут никогда. Ей уже 57 лет, но все выглядит так, будто Буллок все еще набирает обороты и очередной крутой фильм с ее участием может выйти в любой момент. Что говорить, первую и пока единственную премию «Оскар» Сандра Буллок получила в 45 лет за ленту «Невидимая сторона». А после, в 2010 и 2014 годах, она стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире. И до сих пор продолжает сниматься в кассовых фильмах.

Эмма Томпсон

Многие из нас знают Эмму Томпсон по множеству экранизаций классических произведений, франшизе «Гарри Поттер» и рождественскому хиту «Реальная любовь». Главные роли достаются актрисе не так часто, но примечательно, что с возрастом их становится только больше. С тех пор как актрисе исполнилось 60 лет, она сыграла главную роль в 3 фильмах и 1 сериале. Это и хит 2021 года «Круэлла», и запоминающиеся комедии «В прямом эфире» и «Любовь по вызову». Сейчас Эмме Томпсон 63 года, и, судя по предстоящим проектам, ей еще есть чем удивить зрителя.

Джиллиан Андерсон

Пожалуй, многие из нас смотрели или хотя бы слышали о сериале «Секретные материалы», в котором играла Джиллиан Андерсон. Первые 9 сезонов транслировались с 1993 по 2002 год, и тогда актриса, казалось, была на пике популярности. После чего она стала отходить на второй план и практически перестала получать главные роли. Возрождению актрисы поспособствовали все те же «Секретные материалы». Сериал перезапустили в 2016 году, и Андерсон снова стала агентом Скалли. С тех пор она на виду, пробует себя в различных амплуа и блещет на экранах. Отдельно хочется отметить ее вклад в сериалы «Корона» и «Первая леди».

Кэмерон Диас

В 90-х вышел целый ряд комедий с Кэмерон Диас: «Маска», «Свадьба лучшего друга». А в 26 лет любимица публики снялась в ленте «Все без ума от Мэри» и получила порцию хвалебных отзывов от критиков. С тех пор ее имя регулярно было на слуху вплоть до 2014-го, когда актриса взяла длительную паузу, а позже и вовсе объявила о завершении карьеры. Так в 42 года Диас фактически ушла из кино. Как оказалось, Кэмерон Диас ушла, чтобы в 49 лет громко вернуться с комедийным боевиком «Снова в деле». Напарником актрисы выступит Джейми Фокс, который, как оказалось, и склонил ее к возвращению.

Джоди Фостер

Профессиональную карьеру Джоди Фостер начала в возрасте 3 лет в качестве детской модели. Уже в 6 лет она попала в ситком, а позже стала кумиром подростков. Впрочем, первую серьезную взрослую роль актриса получила лишь в 26 лет — это была драма «Обвиняемые». Но, конечно, многие из нас знают Фостер благодаря ее героине Кларисе Старлинг из ленты «Молчание ягнят». После ошеломительного успеха актриса основала продюсерскую компанию. Но в начале 2000-х карьера пошла на спад и студию пришлось закрыть. С тех пор Джоди Фостер сыграла еще несколько запоминающихся ролей, но все больше внимания стала уделять режиссуре. А недавно стало известно, что Фостер сыграет главную роль в 4-го сезоне сериала «Настоящий детектив».

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