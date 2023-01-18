13 атмосферных сериалов прошлых десятилетий, которые и душу согреют, и глаз порадуют

В детстве и юности мы смотрели сериалы не за пару-тройку присестов, а по одному эпизоду в день. Спешили закончить все дела к трансляции новой серии по ТВ, а потом с нетерпением ждали следующей. Некоторые киноленты прошлых десятилетий и сегодня способны составить конкуренцию современным шоу, потому мы решили напомнить о них. А также вас ждет бонус о культовом ситкоме, который почти 60 лет не утрачивает своей актуальности.

Легенда о Вильгельме Телле (1998)

Рейтинг IMDb — 7,1 В королевстве Кейл настали непростые времена: власть захватили могущественный темный маг Крил и его протеже Ксакс. Новые правители устранили законных короля и королеву, а принцессу взяли в плен. Никто не способен противостоять узурпаторам, если в его распоряжении нет хрустальной стрелы. Да только завладеть ею способен далеко не каждый. Но за дело берется молодой воин Вильгельм Телль, и у жителей страны Кейл появляется надежда на спасение. Почему старый новозеландский сериальчик так запал мне в душу? © Ginger Lost / Kinopoisk

Фантагиро, или Пещера золотой розы (1991)

Рейтинг IMDb — 7,4 У короля было три дочери. Самая младшая, Фантагиро, росла настоящим сорванцом — не в пример своим сестрам. Вышивке она предпочитала искусство владения мечом и наотрез отказывалась признавать, что занятия делятся на мужские и женские. Повзрослев, Фантагиро надела доспехи и отправилась защищать королевство. Да только девушка не могла и предположить, что враг ее отца, принц Ромуальдо, станет любовью всей ее жизни. История достойна высшей похвалы! Ее невозможно сравнить с другими сказками, она уникальна в своем роде. © DragonflyLif / Kinopoisk

Великий Мерлин (1998)

Рейтинг IMDb — 7,1 Когда появилась вера в единого бога, люди начали забывать о древних хозяевах земли: феях, колдунах, драконах. Чтобы вернуть прежнее положение вещей, королева тьмы Мэб создает волшебника Мерлина. Да только со временем он отказывается действовать по указке повелительницы. Обладатель сверхъестественных сил намерен навести в стране порядок, посадив на трон достойного короля. Посмотрел сериал, а будто в отпуск сгонял на пару часов... © lokipoki1 / IMDb

Эффекты потрясающие, актерский состав замечательный, ни одной скучной секунды! © Jaivien / IMDb

Одиссей (1997)

Рейтинг IMDb — 7 Одиссей покидает родной остров, чтобы встать на защиту Греции. Внеся свою лепту в падение Трои, герой объявляет себя равным богам, из-за чего Посейдон приходит в ярость. Повелитель водной стихии обрекает Одиссея на вечные скитания по морям. Но Одиссей намерен любыми способами вернуться к своей жене Пенелопе. Правда, прежде чем это случится, герой пройдет немало испытаний. Нет слов, чтобы описать весь мой восторг! Этот сериал надо включить в школьную программу. © elblanco1947 / IMDb

Приключения Синдбада (1996)

Рейтинг IMDb — 7 Бравый путешественник Синдбад после долгих лет отсутствия возвращается в Багдад и тут же угождает за решетку. Героя ждала бы незавидная участь, не вмешайся случай. Дело в том, что пропала принцесса Адина, а где искать предполагаемого похитителя, знает только Синдбад. Молодого мужчину освобождают с тем условием, что он вернет принцессу. Даже по прошествии многих лет я не перестаю любить этот проект. Несмотря на то что в нынешнее время вышли сотни первоклассных сериалов, для меня «Синдбад» остается гениальным шоу. © K-S / Kinopoisk

Самая плохая ведьма (1998)

Рейтинг IMDb — 7,2 Милдред Хаббл — юная ведьма, которая поступает в школу волшебства. Да только прилежной ученицей ее никак не назовешь: девочке едва даются даже простейшие заклинания. Из-за этого она вечно попадает в неловкие ситуации. Но это полбеды: самая популярная девочка школы записала Милдред в свои враги и строит ей всяческие козни. Я мужчина, сейчас мне 21 год, но я с детства обожаю этот сериал! © Angelus2 / IMDb

Это лучше, чем «Гарри Поттер». © Leofwine_draca / IMDb

Робин из Шервуда (1984)

Рейтинг IMDb — 8,4 Дух Шервудского леса назначает юного крестьянина Робина Локсли хранителем порядка на родных землях. Молодой парень, которому не чуждо чувство справедливости, из раза в раз находит управу на алчных богачей, чтобы защитить интересы простого народа. Конечно же, своими поступками Робин наживает немало врагов. Но не всегда это люди. Порой герою приходится противостоять и мифическим существам. Спустя десятилетия после выхода этот сериал все еще смотрят с большим интересом. © ManOnTheStairs / IMDb

Туманы Авалона (2001)

Рейтинг IMDb — 6,8 Перед нами еще одна история о легендарном короле Артуре, но главными ее героинями являются женщины. Госпожа Озера, она же хранительница Авалона, избирает юную Моргану своей преемницей. Та готова исполнить любую волю своей наставницы, но наступает момент, когда Моргана разубеждается в ее благих намерениях. Пересматриваю минимум раз в год. © SallyMason-81 / IMDb

Страна фей (1999)

Рейтинг IMDb — 7 В Ирландии живут феи и лепреконы, да только обывателям их увидеть не дано. Узреть волшебных существ способны только люди с редким даром. Обладателем такового оказывается американский бизнесмен Джек, который приехал в Ирландию по делам. Сам того не желая, мужчина оказывается втянут в водоворот интриг, которые плетут враждующие представители сказочного народа. Когда мой племянник захотел посмотреть вместе этот сериал, энтузиазма я преисполнен не был. Казалось, что это совсем детское шоу. Но по мере развития сюжета я просто влюбился в киноленту и ее персонажей. Понравится зрителям всех возрастов! © webgo_d / IMDb

Затерянный мир (1999)

Рейтинг IMDb — 7,1 Профессор Челленджер намерен доказать существование динозавров. Для этого он собирает экспедицию, чтобы отправиться в никем не изученные джунгли. Так компания из 5 человек оказывается в дикой стране, которая веками жила по своим правилам вдали от цивилизованного мира. Да только выбраться из этих мест не представляется возможным. К счастью, на помощь визитерам приходит местная девушка. Этот сериал идеален для того, чтобы расслабиться перед экраном. Потому что мы любим приключения. И всегда будем любить. © Victor Winner — 9089 / Kinopoisk

Темное королевство (2000)

Рейтинг IMDb — 7,2 В замке Горменгаст служит поваренок по имени Стирпайк, но он вовсе не намерен посвятить свою жизнь кухонным хлопотам. Герой безупречно владеет искусством манипуляций и мастерски плетет интриги. Свои «умения» он использует на полную катушку, ведь его цель — захватить в замке власть, попутно влюбив в себя принцессу. Этот мини-сериал, возможно, является лучшим продуктом, созданным для телевидения в последние десятилетия. © blonde_ambition / IMDb

Задверье (1996)

Рейтинг IMDb — 7,2 Ричард — среднестатистический лондонец, чья жизнь протекала плавно и размеренно до того момента, пока на его пути не возникла раненая девушка со странным именем Дверь. Ведомый желанием помочь, Ричард отправляется в мир Нижнего Лондона вслед за новой знакомой. Ему предстоит встретить сверхъестественных существ, и не все они будут настроены дружелюбно. Этот сериал приятно вас удивит. © buchichu / IMDb

Рев (1997)

Рейтинг IMDb — 7,2 Ирландия, V век. Сын кельтского вождя Конор собирает союзников, чтобы противостоять 400-летнему римскому центуриону Лонгину, который пытается навязать местным племенам новые порядки. Недругу содействуют многочисленные магические существа, но ничто и никто не заставит Конора опустить руки. Ведь он слышит рев родной земли, дарующий ему силу. На редкость выдающийся телесериал. Я плакал и смеялся, иногда одновременно. © arasiriel / IMDb

Вообще невозможно отлипнуть от экрана, пока час серии не подойдет к концу. © Tori-12 / IMDb

Бонус: судя по отзывам зрителей, в 2020-х годах все еще актуален черно-белый сериал «Семейка Аддамс»

Моя любимая «Семейка Аддамс» — это версия 1960-х годов. Веселье для всей семьи... Это шоу можно показывать детям, не беспокоясь о том, что оно как-то неправильно их воспитает. © planktonrules / IMDb

Это сериал мне никогда не надоест: я до сих пор пересматриваю его. Это идеальное зрелище и, возможно, один из лучших ситкомов, которые я когда-либо видел. © azathothpwiggins / IMDb

Его нужно транслировать по ТВ и сегодня — современные зрители оценят по достоинству. © bastizarate / IMDb