13 кинозвезд, для которых подготовка к роли стала сущим испытанием

Интенсивные тренировки, похудение и набор лишней массы — это лишь немногое, на что идут актеры, чтобы сыграть свою роль достоверно. Следующие факты о том, как готовились звезды кино к своим ролям, убедительно доказывают, что многим актерам, чтобы попасть на красную дорожку, пришлось немало потрудиться.

Гвендолин Кристи

Гвендолин так хотела получить роль Бриенны, что на протяжении 6 недель готовилась к прослушиванию: занималась кикбоксингом, йогой, полностью изменила свой рацион. И в результате похудела на 9,5 кг. Когда же роль досталась ей, тренировки стали еще более интенсивными. Но настоящим ударом для актрисы стало то, что ей пришлось расстаться со своими локонами. Когда она увидела себя с короткой стрижкой, то разрыдалась и не могла успокоиться в течение 2 часов.

Шарлиз Терон

Для роли матери трех детей в фильме «Талли» (2018) Шарлиз Терон набрала около 22 кг. Это был не первый раз, когда актриса сознательно рассталась со стройной фигурой: для съемок в драме «Монстр» (2003) она поправилась на 14 кг. Но в этот раз Шарлиз столкнулась с неприятными последствиями. Во-первых, из-за большого количества нездоровой пищи и сахара в рационе актриса впервые в жизни впала в депрессию. А во-вторых, обнаружила, что в 42 года вес сбросить не так легко, как в 27. Она плохо спала, чувствовала себя вялой и еле ходила по беговой дорожке. Понадобилось 1,5 года работы над собой и здорового питания, чтобы вернуться в прежнюю форму.

Джейми Фокс

Для роли в биографической ленте «Рэй» Джейми познакомился и пообщался с известным певцом и пианистом Рэем Чарльзом. Поскольку у актера было образование пианиста, он легко получил одобрение музыканта. Удалось актеру и похудеть на 14 кг, чтобы больше походить на Рэя, а комедийный опыт помог передать повадки и манеры исполнителя. Настоящей сложностью оказалось сыграть слепоту, от которой страдал Рэй. Режиссер предложил Фоксу на время «ослепнуть». По 14 часов в дни съемок веки Фокса были склеены, а поверх них надевали накладки, имитирующие глаза. Поначалу актер страдал от клаустрофобии и паники, но со временем привык. И получил заслуженный «Оскар».

Рейчел Макадамс

Рейчел так хотела работать с режиссером Терренсом Маликом, что не сказала ему о том, что страдает от аллергии на конский волос и боится лошадей. Когда он спросил, не будут ли проблемой съемки с животными, актриса просто заявила, что любит их. И в итоге сама себя наказала: во время съемок фильма «К чуду» (2012) у нее опухли глаза и она почти ничего не видела.

Брендан Фрейзер

Invision / Invision / East News , Courtesy Everett Collection / East News

В фильме «Кит» (2022) Фрейзеру пришлось играть мужчину весом в 272 килограмма, который страдает от депрессии и заедает свои проблемы. На время съемок актер облачался в костюм и таскал на себе от 23 до 136 кг дополнительного веса. Это было так изнурительно тяжело, что после того, как все приспособления с Брендана снимали, у него кружилась голова. По словам актера, чтобы просто удержать на себе костюм, ему пришлось развить мышцы, о существовании которых он и не подозревал.

Эдриен Броуди

Для съемок в фильме «Пианист» Эдриен решил на время отказаться от привычных радостей жизни: он расстался с девушкой, оставил квартиру, продал машину, переехал и отключил телефоны. Чтобы лучше вжиться в образ композитора Владислава Шпильмана, Броуди по 4 часа в день играл на пианино и морил себя голодом, сидя на скудной диете. И без того худой актер потерял почти 14 кг веса. Именно с голодом он ощутил до этого неведомые ему чувство пустоты и отчаяния. Еще год после съемок Эдриен Броуди страдал от депрессии. И в итоге стал самым молодым актером за последние годы, получившим «Оскар».

Николь Кидман

Николь так хотела эффектно выглядеть в фильме «Мулен Руж!», что затягивалась в корсет как можно туже. В идеале она хотела стянуть талию до 46 сантиметров — как у Вивьен Ли в «Унесенных ветром». Однажды костюмеры под требовательные крики актрисы «Туже, еще туже!» так затянули корсет, что у Николь сломалось ребро. Как ни странно, не меньшим испытанием для Николь стала необходимость петь в мюзикле перед другими людьми. Ей было не только очень непривычно, но и страшно.

Деми Мур

Для роли в фильме «Солдат Джейн» 35-летняя мама трех детей прошла физическую подготовку, которая не снилась и профессионалам. Дело в том, что весь курс интенсивных тренировок, которые проходят настоящие курсанты, для актрисы и ее 40 коллег по киноленте уложили в 2 недели вместо 17. В первый же день актрису вырвало, а на ногах образовались волдыри. И хотя ей сказали, что она не обязана тренироваться наравне с парнями, она заклеила волдыри скотчем и решила пройти все испытания до конца. А в один из дней Деми Мур завершила свое превращение в Джордан О’Нил, самостоятельно побрив голову.

Натали Портман

Для съемок в фильме «Черный лебедь» актриса ежедневно по нескольку часов занималась балетом и проплывала несколько километров. А еще занималась кросс-тренингом — тренировками, которые работали над теми ее мышцами, которые были мало задействованы в ее привычных занятиях. Сверхинтенсивные тренировки не лучшим образом сказались на ее теле: хотя актриса и привела себя в балетную форму и похудела на 9 кг, у нее образовались мозоли, отломились ногти на ногах, и она даже вывихнула ребро.

Зак Эфрон

Чтобы продемонстрировать в ленте «Спасатели Малибу» мощное накачанное тело с выпирающими венами, актеру пришлось пройти через весьма нездоровый опыт. Он качал мышцы часами, иногда даже вставал в 4 утра, чтобы начать тренировку. Питался только белками и листовой зеленью. В итоге Зак заработал кучу проблем со здоровьем, включая депрессию и бессонницу. И понял, что в следующий раз лучше оставит пару процентов лишнего жира, чем будет страдать ради красивого кадра.

Джейк Джилленхол

По сюжету, события в картине «Эверест» происходят на высоте 8,5 км над уровнем моря, где у людей возникает сильная нехватка кислорода. Чтобы понять, каково это, Джейк Джилленхол вместе с другим актером Джошом Бролином решили опробовать подобные условия в симуляторе. Они «находились» на высоте от 8 до 10 км и решили задержаться в симуляторе дольше, чем было нужно, потому что им понравились ощущения. Но через 3 дня после этого у актеров началась тяжелая депрессия.

Мэттью Макконахи

Чтобы похудеть на 22 кг для роли в фильме «Даллаский клуб покупателей», актер воспользовался услугами диетолога. Тот постарался привести Макконахи в требуемую форму как можно более здоровым способом. Вместо перекусов Мэтью жевал много льда, а после похудения чувствовал себя как никогда энергично и даже спал на 3 часа меньше, чем обычно.

Дженнифер Энистон

В фильме «Торт» (2014) Дженнифер сыграла женщину, которая страдает от непрерывной боли. Понять своего персонажа ей помогли пара друзей, у которых был синдром хронической боли. Актриса носила корсет, который не давал ей округлять плечи и заставлял ходить с жестко выпрямленной спиной. Через 5 недель регулярной носки корсета она сама начала испытывать болевые ощущения. А вот необходимость поправиться на несколько килограмм ничуть не расстроила актрису. Она просто на пару месяцев забросила тренировки и перестала строго следить за питанием. Женщина даже получала удовольствие от набора веса.