13 крутых экранизаций книг из школьной программы, которые стоит посмотреть и родителям

В школьной программе по литературе есть множество грандиозных произведений, которые до сих пор будоражат фантазии и умы режиссеров. Некоторые книги захватывают современных творцов настолько, что получают даже по несколько киноадаптаций, и нам остается лишь оценить, чье видение истории оказалось наиболее впечатляющим и точным. Но еще один плюс существования экранизаций заключается в том, что с их помощью можно начать знакомство детей и подростков с великой классикой.

Мы в ADME решили составить список фильмов, снятых по книгам, которые входят в школьные списки для чтения. Они могут сыграть как роль иллюстрации после прочтения основного материала, чтобы закрепить знания, так и стать парочкой-выручалочкой, если до каких-то произведений у вашего ребенка за лето руки так и не дошли.

13. Том Сойер (2011)

Фильм снят по книге «Приключения Тома Сойера» писателя Марка Твена и рассказывает о похождениях двух известных забияк — Тома Сойера и Гекльберри Финна. Мальчишки постоянно находят себе развлечения и часто попадают в нелепые ситуации, чем изводят свою тетю Полли. Однажды ночью друзья приходят на кладбище, где становятся случайными свидетелями преступления и с этого момента оказываются уже в нешуточной опасности.

12. Троя (2004)

Эпическая поэма «Илиада» Гомера — один из древнейших из сохранившихся памятников древнегреческой литературы. В центре эпоса — противостояние ахейского воина Ахилла и предводителя троянцев Гектора. «Трою», конечно, нельзя назвать полноценным пересказом оригинального текста, однако это определенно зрелищная иллюстрация основного посыла текста. После того как Парис украл Елену, жену царя Спарты, за честь правителя вступается его брат и отправляется в Трою. Так началось долгое 10-летнее противостояние. Хотя продолжительность фильма составляет 162 минуты, режиссер заставляет зрителей забыть о времени благодаря невероятному экшену. © nickmesafilms / IMDb

11. Онегин (1998)

Данная экранизация знаменитого романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» растеряла почти все рифмованные строки, однако режиссеру все же удалось уловить и отразить суть главных героев. Да и то, что главные роли сыграли Лив Тайлер и Рэйф Файнс, определенно добавляет данной киноадаптации дополнительные очки. Сюжет повествует о непростых отношениях светского денди и сердцееда Евгения Онегина и провинциальной, но очень нежной и ранимой девушки Татьяны Лариной.

10. Книга джунглей (2016)

Эта экранизация одноименного сборника рассказов Киплинга отличается экшеном и качественными визуальными эффектами. В центре сюжета — «человеческий детеныш» Маугли и его жизнь и взросление в мире животных. Непримиримая борьба с опасным и злобным тигром Шерханом вынуждает мальчика сделать выбор между тем, чтобы покинуть волчью стаю и отправиться к людям, либо же дать врагу отпор, объединив все народы джунглей.

9. Дон Кихот (2002)

В данной экранизации романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» рассказывается о знаменитом и неутомимом рыцаре Дон Кихоте, который отправляется в путешествие, чтобы добиться справедливости. И как всегда, с ним в путь пускается его лучший друг и по совместительству верный оруженосец Санчо Панса.

8. Робинзон Крузо (1997)

Романом «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо режиссеры вдохновлялись неоднократно, однако зачастую результат получался слишком далек от оригинала. Фильм же 1997 года с Пирсом Броснаном в главной роли наиболее приближен к литературному произведению. Сюжет повествует о мужчине по имени Робинзон Крузо, который по стечению обстоятельств оказывается на острове, кишащем опасными аборигенами, и теперь вынужден бороться за выживание.

7. Тим Талер, или Проданный смех (2017)

В центре сюжета данного фильма, снятого по мотивам одноименной повести Джеймса Крюса, — мальчик по имени Тим Талер, который всегда отличался большим оптимизмом и невероятно заразительным смехом. Однажды на скачках он знакомится со странным господином, который предлагает ему сделку: променять свой смех на возможность выигрывать любой спор. Тим соглашается, считая, что такая способность сделает его еще счастливее.

6. Анна Каренина (2012)

Экранизаций данного романа Льва Толстого множество. Данная лента — британская адаптация знаменитого произведения, главные роли в которой сыграли Кира Найтли и Аарон Тейлор-Джонсон. Сюжет картины повествует о всепоглощающей и трагичной любви замужней Анны к молодому блистательному офицеру графу Алексею Вронскому. Страсть между молодыми людьми вспыхнула при первом же знакомстве, однако предрассудки того времени поставили Анну перед сложным выбором между семьей и любовью.

5. Оливер Твист (2005)

Данный фильм снят по роману Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». XIX век. Мальчик по имени Оливер Твист, некогда брошенный родителями, оказывается совершенно один на улицах Лондона. По воле судьбы он знакомится с мальчиком, который приглашает его в свою банду мелких плутов. Однако довольно скоро Оливера ловит за руку мистер Браунлоу, но вместо наказания решает взяться за воспитание юного сорванца.

4. Ромео и Джульетта (2013)

Эта трагическая история любви двух подростков уже множество раз оживала на экранах. В 2013 году режиссер Карло Карлей представил миру свое видение одноименной романтической трагедии, написанной Шекспиром. Верона, эпоха Раннего Возрождения. Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти безоглядно влюбляются друг в друга. Однако отношения осложняются жестокой враждой между их семьями. Герои вынуждены либо отказаться от своей любви, либо бороться за нее до конца.

3. Гамлет (1996)

Данный фильм снят по одной из самых знаменитых пьес Шекспира. Всего спустя 2 месяца после безвременной кончины отца Гамлета его мать выходит замуж за Клавдия — брата почившего короля. Принц впадает в отчаяние, ему никак не дает покоя поспешность, с которой его мать вошла в новые отношения. И тогда ему является призрак отца, чтобы пролить свет на тайные дела, которые ведутся в кулуарах королевства. Моя любимая гамлетовская экранизация. Очень рекомендую данный фильм, это жемчужина кинематографа. © lightwork1978 / IMDb

2. Кинотрилогия «Хоббит» (2012–2014)

Данная серия из 3 связанных единым сюжетом фильмов, поставленная известным режиссером Питером Джексоном, представляет собой экранизацию повести Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно». Картины рассказывают о путешествии хоббита Бильбо Бэггинса и 13 гномов к Одинокой горе в поисках сокровища. И о том, как это приключение навсегда изменило не только самого главного героя, но и ход жизни всего Средиземья.

1. Доктор Живаго (2002)

Данный мини-сериал по одноименному роману Бориса Пастернака снят итальянским режиссером Джакомо Кампиотти. История о переплетении множества судеб на фоне бурлящих исторических событий познакомит нас с Ларисой Антиповой. Судьба девушки тесно связана с 3 мужчинами, влюбленными в нее. Одним из них является поэт-доктор Юрий Живаго. Однако для последнего влюбленность скорее наказание, нежели радость, ведь ему приходится разрываться между чувствами к Антиповой и своей супруге Тоне. Просмотрев это, вы получаете опыт, который производит неизгладимое впечатление. © hnapel / IMDb