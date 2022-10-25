13 культовых ролей, которые могли сыграть совсем другие люди, но они свой шанс профукали

Когда режиссер планирует съемки фильма, как правило, он знает, кого хотел бы видеть в главной роли. Но порой такой кандидат воротит нос или же его пробы не удовлетворяют специалистов, отвечающих за кастинг. Во многих наших любимых фильмах могли бы играть совсем другие люди, если бы обстоятельства сложились чуть иначе.

Мэрилин — «Блондинка»

Еще до начала съемок появилась информация, что главную роль сыграет Джессика Честейн. Однако, как мы знаем, в образе Мэрилин предстала перед зрителями Ана де Армас. Судя по интервью Джессики, она сама отказалась от роли. Актриса заявила, что ей неинтересно участие в очередном фильме о Монро.

Селина — «Бэтмен»

На роль Женщины-кошки в новейшей киноадаптации комиксов о Бэтмене рассматривали разных молодых актрис. Одной из претенденток была звезда сериала «Игра престолов» Натали Эммануэль. Но в итоге работа досталась Зои Кравиц. К слову, предыдущие исполнительницы данной роли — Мишель Пфайфер, Хэлли Берри и Энн Хэтэуэй — поддержали выбор создателей.

Наполеон — «Агенты А.Н.К.Л.»

Одним из главных претендентов на роль неуловимого агента Наполеона Соло был Роберт Паттинсон. Но Генри Кавиллу удалось «увести» работу из-под носа конкурента, который в свое время помешал ему заполучить несколько культовых ролей. Генри хотел сыграть и Седрика в «Гарри Поттере», и Эдварда в «Сумерках». Потому роль в «Агентах А.Н.К.Л.» стала личным триумфом Кавилла.

Адалин — «Век Адалин»

Роль нестареющей красавицы Адалин предложили Натали Портман, но актриса без объяснения причин отказалась. Сыграть персонажа согласилась Блейк Лайвли, и она не прогадала. Ее работа была удостоена номинаций на престижные кинопремии. И пусть ни одной награды девушка в итоге не получила, зрителям теперь сложно представить кого-то еще в этой роли.

Рик — «Мумия»

В Голливуде ходили слухи, что Леонардо Ди Каприо умолял создателей фильма «Пляж» отложить на некоторое время съемки. Дело в том, что актеру поступило предложение сыграть в ленте «Мумия», что его очень заинтересовало. Потому Лео до последнего боролся за роль Рика, пытаясь найти «окно» в своем рабочем графике. Но продюсеры «Пляжа» не пошли Ди Каприо навстречу. Тем временем создатели «Мумии» на роль Рика выбрали Брендана Фрейзера. И он оправдал все ожидания.

Меган — «Девушка в поезде»

На роль красавицы с непростой судьбой, за которой из окна поезда наблюдает героиня Эмили Блант, продюсеры рассматривали Марго Робби. Неизвестно, по какой причине звезда так и не попала в проект, но персонажа сыграла малоизвестная на тот момент Хейли Беннетт. По словам режиссера, он доверился рекомендациям коллег и остался доволен своим выбором.

Джейн — «Тарзан. Легенда»

Марго Робби тоже заняла место, которое изначально было закреплено за другой актрисой. Роль Джейн в фильме «Тарзан. Легенда» предложили Эмме Стоун. Но она отказалась, и свою фильмографию еще одной яркой ролью дополнила Робби.

Кевин — «Адвокат дьявола»

Изначально роман «Адвокат дьявола» должен был экранизировать Джоэл Шумахер. В роли гениального юриста он видел исключительно Брэда Питта. Но в итоге режиссерское кресло занял Тейлор Хэкфорд, и Питт остался не при делах. Роль ушла Киану Ривзу, который предпочел этот проект более прибыльному для него сиквелу фильма «Скорость».

Эми — «Исчезнувшая»

Риз Уизерспун была одним из продюсеров фильма и собиралась сыграть в нем главную роль. Но коллеги актрису отговорили. «Режиссер привел аргументы, почему я не подхожу. И я согласилась с ним», — рассказала Риз. В итоге аферистку сыграла Розамунд Пайк.

Розалинд — «Джентльмены»

На роль супруги главного героя была утверждена Кейт Бекинсейл, но спустя 2 недели после начала съемок актриса покинула проект по семейным обстоятельствам. Форс-мажор не застал режиссера Гая Ричи врасплох, у него на примете была еще одна отличная кандидатура. Речь идет, конечно же, о звезде сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери.

Мария — «Еще одна из рода Болейн»

Одной из претенденток на роль Марии была Джессика Бил, но в итоге создатели предпочли ей Скарлетт Йоханссон. Бил очень расстроилась, поскольку мечтала заполучить эту работу. «В своих фильмах режиссеры хотят видеть лишь суперзвезд», — сокрушалась актриса в интервью.

Лестат — «Интервью с вампиром»

Права на экранизацию книги были куплены еще в 1970-х годах, а на роль Лестата изначально утвердили Джона Траволту. Но в какой-то момент студия Paramount решила отложить производство фильма в долгий ящик, посчитав, что рынок пресыщен лентами о вампирах. К тому моменту, когда работа возобновилась, Траволта уже внешне не подходил на роль вечно молодого создания. Персонажа доверили сыграть Тому Крузу, и сделал он это блестяще.

Джейн — «Джейн Остин»

На роль Джейн Остин рассматривали Киру Найтли. Возможно, из-за того, что она отлично сыграла главную роль в вышедшей ранее ленте «Гордость и предубеждение», поставленной как раз по роману легендарной писательницы. Но эта роль в итоге досталась Энн Хэтэуэй. К слову, она не разочаровала зрителей.

Нам бы хотелось посмотреть альтернативные версии любимых фильмов с теми актерами, что претендовали на роль изначально. А вам?