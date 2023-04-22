13 недооцененных фильмов, которые заслуживают звания шедевра. Их точно стоит увидеть

Иногда поиск хорошего кино может занять больше времени, чем его просмотр. Это особенно актуально, если вы уже пересмотрели все любимые фильмы и прошлись по подборкам лучших кинолент. Мы решили уберечь вас от утомительного поиска и выяснили, какие малоизвестные картины стоят того, чтобы посмотреть их.

Торт

Рейтинг IMDb — 6,4 Это история о женщине, которая пытается разгадать трагическую судьбу своей подруги. Клэр страдает от хронической боли и поэтому регулярно посещает групповую психотерапию. Когда ее подруга, с которой они вместе были на терапии, неожиданно уходит из жизни, Клэр решает выяснить, что послужило этому причиной. В процессе расследования Клэр встречает бывшего мужа подруги, и у них завязывается роман. Однако этот роман может привести к опасным для всех последствиям.

Ее (Дженнифер Энистон. — Прим. ред.) игра выше всяких похвал, держала до финальных титров. © evan234 / Reddit

Звонок из прошлого

Рейтинг IMDb — 7,1 Это триллер о девушке по имени Ким Со-ён, которая возвращается в заброшенный родительский дом и начинает получать звонки от некой женщины. Та утверждает, что она из прошлого. Поначалу Ким Со-ён проникается доверием к таинственной незнакомке и выполняет ее указания. Но вскоре она понимает, что женщина просто манипулирует ей. Ким Со-ён осознаёт, что могла стать жертвой сложной и коварной игры. В итоге девушке приходится сделать все возможное, чтобы раскрыть тайну этой женщины и спасти свою жизнь.

День курка

Рейтинг IMDb — 6,9 Фантастический боевик о бывшем капитане спецназа, который попадает во временную петлю. В каждом цикле петли герой погибает, но он не сдается и продолжает бороться за свою жизнь. Однажды капитан находит информацию о секретном проекте, который может помочь ему разгадать тайну происходящего.

Нет слов! Лучший фильм из тех, что я видел в этом году. Добавлю в свою коллекцию и 100 % посмотрю еще раз. © Top_Dawg_Critic / IMDb

Понедельник

Рейтинг IMDb — 5,8 Мелодрама о мужчине, который не задумывается о своем будущем, а живет настоящим. Однажды он знакомится с женщиной, которая разделяет его взгляды. Но в итоге пара сталкивается с настоящей реальностью. И теперь им предстоит многому научиться.

Королевский гамбит

Рейтинг IMDb — 6,4 Драма о школьном учителе, который верит в то, что каждый человек может достичь небывалых высот, если ему дать шанс. Марио Мартинес работает в одной из самых неблагополучных школ, где ученики из бедных и неполных семей часто сталкиваются с проблемами и отсутствием поддержки. Мартинес решает помочь им и собирает команду талантливых учеников, которые проявляют интерес к знаниям. Вместе они начинают заниматься шахматами и тренируются, несмотря ни на что. И вот наконец ребята получают возможность принять участие в престижном шахматном турнире, где их умения и упорство поражают всех.

Злодеи

Рейтинг IMDb — 6,2 Картина о паре, которая рискует потерять все, когда сталкивается с опасными преступниками. Микки и Джули настигли финансовые трудности, и они решили пойти на ограбление. Парочка проникает в загородный дом, где находит маленькую девочку. Внезапно вернувшиеся хозяева дома готовы пойти на все, чтобы их секрет не был раскрыт.

Валет червей

Рейтинг IMDb — 7,1 Драма о девочке-подростке по имени Джек, которая попадает в непростую ситуацию. Она прячется от полиции и решает заработать, чтобы выкупить свою сестру из приемной семьи. Стечение обстоятельств делает ее няней для 11-летней девочки, страдающей аутизмом. У Джек завязывается эмоциональная связь с ребенком и ее семьей. Однако, когда полиция начинает искать Джек, та оказывается перед сложным выбором: продолжить заботиться о девочке или бежать, рискуя потерять связь с ней.

Квадрат

Рейтинг IMDb — 7,2 Драма, которая заставляет задуматься о жизни и некоторых правилах и установках. Кристиан — куратор музея. Он работает над созданием экспозиции «Квадрат» — проектом с глобальными целями по возвеличиванию добра в обществе. Однако, когда Кристиана грабят, он решает вернуть украденное имущество и вступает на путь, который заставляет его переосмыслить собственные жизненные принципы. В ходе своих неожиданных приключений герой понимает, что его проект может быть бесполезным, если он сам не будет жить по тем принципам, которые пропагандирует.

Необычная история. Местами я просто смеялся до колик. © just_zen_wont_do / Reddit

Бремя

Рейтинг IMDb — 6,3 Триллер о невероятном путешествии отца, который отчаянно пытается спасти свою дочь в условиях постапокалиптического мира. Энди и его дочь Рози живут в маленьком городке. Внезапно на мир обрушивается неизвестный вирус, который быстро распространяется и превращает людей в зомби. В попытке спастись Энди хватает Рози и начинает мучительный путь сквозь опасные пустоши в поисках безопасного места. Во время своего путешествия он сталкивается со множеством опасностей и испытаний, но он не сдастся, пока не найдет спасение для любимой дочери.

Лекарство от здоровья

Рейтинг IMDb — 6,4 Детективный триллер о загадочном «центре здоровья», скрывающем в себе мрачные тайны. Главный герой получает задание забрать своего начальника из пансионата. Вскоре он начинает подозревать, что это место совсем не то, чем кажется на первый взгляд. Герой становится жертвой заговора — пациентом этого загадочного места. Чтобы выбраться из центра здоровым, он должен будет раскрыть множество тайн.

Гений

Рейтинг IMDb — 6,6 Драма о редакторе, которому наскучила жизнь, и о его дружбе с молодым писателем. Максвелл Перкинс известен тем, что открыл миру таких талантливых авторов, как Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй. Но со временем он утратил радость от своей работы. И вот однажды ему попадается необычная рукопись молодого дарования, которую не желает публиковать ни одно издание...

Ритуал

Рейтинг IMDb — 6,3 Группа из 4 друзей отправляется в поход и случайно оказывается в таинственном и зловещем месте. Свернув с тропы, они попадают в дикую местность, которая скрывает в себе темные тайны. Вскоре друзьям являются жуткие видения, которые предупреждают их о приближении опасности со стороны неизвестных сил.

Ожидания шторма