13 звезд, к которым мы относились снисходительно, а у них вообще-то крутейшее образование
У каждого наверняка есть личный список актеров, певцов и прочих медийных личностей, к которым отношение сложилось, мягко говоря, несерьезное. Один вечно играет в фильмах сам себя, то есть сурового качка с непроницаемым лицом, другая ассоциируется исключительно с вылизанными гламурными фото в соцсетях... Но мы решили заглянуть за ширму первого впечатления, и оказалось, что ребята эти никакие не пустышки, а люди с крутым образованием. Кое-кто из них, например, вообще магистр или даже доктор наук.
Адам Сэндлер — бакалавр в области актерского мастерства
У Меган Маркл степень бакалавра по специальностям «театр» и «международные отношения»
Шакил О’Нил является не только известным спортсменом, но и, между прочим, доктором наук в области образования
Саша Барон Коэн — выпускник одного из колледжей Кембриджского университета, специалист в области истории
Дуэйн Скала Джонсон имеет двойную специализацию: криминолог и физиолог
Эмма Уотсон — выпускница Университета Брауна, одного из престижнейших вузов страны. У нее степень бакалавра в области английской литературы
Кортни Кардашьян могла бы стать актрисой, ведь она бакалавр театрального искусства
Лиза Кудроу, пожалуй, больше всего известна по роли стереотипной блондинки Фиби в «Друзьях», а между тем у актрисы есть образование в сфере психобиологии
Ребел Уилсон способна не только на то, чтобы играть забавных пышечек в ромкомах. У нее 2 степени бакалавра: юрист и искусствовед
Дольф Лундгрен, несмотря на суровый внешний вид, не просто какой-то там качок с экрана, а магистр в области химической инженерии
Миучча Прада разбирается не только в моде: у модельера, между прочим, степень доктора политологии
У Бенедикта Камбербэтча, помимо выдающегося имени, над которым часто потешаются, есть еще и магистерская степень в области классического актерского мастерства
Коул Спраус, чья карьера началась с комедий вроде «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», археолог. Он даже нашел маску Диониса во время раскопок, пока учился в университете
Чья специальность удивила вас сильнее всего?
Фото на превью Invision / Invision / East News, Scott Garfitt / Invision / East News
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