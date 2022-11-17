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13 звезд, к которым мы относились снисходительно, а у них вообще-то крутейшее образование

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У каждого наверняка есть личный список актеров, певцов и прочих медийных личностей, к которым отношение сложилось, мягко говоря, несерьезное. Один вечно играет в фильмах сам себя, то есть сурового качка с непроницаемым лицом, другая ассоциируется исключительно с вылизанными гламурными фото в соцсетях... Но мы решили заглянуть за ширму первого впечатления, и оказалось, что ребята эти никакие не пустышки, а люди с крутым образованием. Кое-кто из них, например, вообще магистр или даже доктор наук.

Адам Сэндлер — бакалавр в области актерского мастерства

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

У Меган Маркл степень бакалавра по специальностям «театр» и «международные отношения»

Nieboer / DDP Images / East News

Шакил О’Нил является не только известным спортсменом, но и, между прочим, доктором наук в области образования

AP / East News

Саша Барон Коэн — выпускник одного из колледжей Кембриджского университета, специалист в области истории

Invision / Invision / East News

Дуэйн Скала Джонсон имеет двойную специализацию: криминолог и физиолог

Miguel Cordoba / SIPA / SIPA / East News

Эмма Уотсон — выпускница Университета Брауна, одного из престижнейших вузов страны. У нее степень бакалавра в области английской литературы

ANGELA WEISS / AFP / East News

Кортни Кардашьян могла бы стать актрисой, ведь она бакалавр театрального искусства

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Лиза Кудроу, пожалуй, больше всего известна по роли стереотипной блондинки Фиби в «Друзьях», а между тем у актрисы есть образование в сфере психобиологии

Invision / Invision / East News

Ребел Уилсон способна не только на то, чтобы играть забавных пышечек в ромкомах. У нее 2 степени бакалавра: юрист и искусствовед

Scott Garfitt / Invision / East News

Дольф Лундгрен, несмотря на суровый внешний вид, не просто какой-то там качок с экрана, а магистр в области химической инженерии

Invision / Invision / East News

Миучча Прада разбирается не только в моде: у модельера, между прочим, степень доктора политологии

AFP / EAST NEWS

У Бенедикта Камбербэтча, помимо выдающегося имени, над которым часто потешаются, есть еще и магистерская степень в области классического актерского мастерства

AA / ABACA / Abaca / East News

Коул Спраус, чья карьера началась с комедий вроде «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», археолог. Он даже нашел маску Диониса во время раскопок, пока учился в университете

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Чья специальность удивила вас сильнее всего?

Фото на превью Invision / Invision / East News, Scott Garfitt / Invision / East News
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AdMe/Кино/13 звезд, к которым мы относились снисходительно, а у них вообще-то крутейшее образование
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