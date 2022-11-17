13 звезд, к которым мы относились снисходительно, а у них вообще-то крутейшее образование

У каждого наверняка есть личный список актеров, певцов и прочих медийных личностей, к которым отношение сложилось, мягко говоря, несерьезное. Один вечно играет в фильмах сам себя, то есть сурового качка с непроницаемым лицом, другая ассоциируется исключительно с вылизанными гламурными фото в соцсетях... Но мы решили заглянуть за ширму первого впечатления, и оказалось, что ребята эти никакие не пустышки, а люди с крутым образованием. Кое-кто из них, например, вообще магистр или даже доктор наук.