14 актеров и актрис, чей дебют на экране привлек внимание целого мира

У каждого человека карьера складывается по-своему. Одним людям требуются годы, чтобы их заметили, другие добиваются успеха в самом начале пути. Это правило работает и в Голливуде. Некоторые актеры привлекают внимание мировой общественности первой же ролью в кино или сериале, и это дает хороший толчок их плодотворной карьере. Они вдохновляют нас усердно работать, ведь порой нужен всего один счастливый случай, чтобы жизнь изменилась к лучшему.

Мы в ADME составили список актеров и актрис, чей дебют был настолько успешен, что они немедленно стали востребованными профессионалами. Так мы хотим напомнить каждому: ваш талант обязательно проявится, как только представится подходящая возможность.

1. Чон Хо Ён

Чон Хо Ён снялась в популярном корейском сериале «Игра в кальмара», который побил все рейтинги на стриминговых платформах. Сериал был ее актерским дебютом. С момента запуска шоу ее популярность возросла, и актриса подписала контракт с крупным агентством CAA для будущей работы.

2. Эмма Уотсон

Эмма Уотсон получила роль Гермионы в сериале о Гарри Поттере после 8 прослушиваний, до этого она играла только в школьных спектаклях. Первый фильм стал самым кассовым в 2001 году, получил одобрение критиков и принес девушке славу. Уотсон получила награду Young Artist Award и впоследствии снялась в остальных частях франшизы о Гарри Поттере, а также во многих других фильмах.

3. Софи Тернер

Софи Тернер еще училась в школе, когда пробовалась на роль Сансы Старк в «Игре престолов». Это была ее первая работа на камеру — и она принесла ей международное признание и восторженные отзывы критиков. С тех пор Тернер снялась во многих других фильмах, например в роли Темного Феникса во франшизе «Люди Икс».

4. Хейли Стайнфелд

Хейли Стайнфелд дебютировала в полнометражном кино, сыграв роль Мэтти Росс в фильме «Железная хватка», когда ей было 13 лет. Эта роль стала для нее прорывом. Хейли была номинирована на «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». С тех пор она продолжает сниматься, но «Железная хватка», безусловно, один из самых успешных фильмов в ее карьере.

5. Алан Рикман

До своей первой роли в кино Алан Рикман работал в театре и на телевидении. Актер сыграл запоминающегося злодея Ханса Грубера в «Крепком орешке», где он снимался вместе с Брюсом Уиллисом. Хотя с тех пор у него было много других ярких работ в кино, в том числе роль Северуса Снейпа во франшизе о Гарри Поттере, многие до сих пор помнят его по дебютному фильму.

6. Кэмерон Диас

В 1994 году Кэмерон Диас блеснула в комедии «Маска», где ее партнером был Джим Керри. В то время она работала в модельном бизнесе, но после 8 прослушиваний режиссер и продюсеры были убеждены, что она идеальный кандидат на роль. Этот фильм запустил звездную карьеру актрисы.

7. Рэйчел Зеглер

Рэйчел Зеглер была одной из 30 тыс. актрис, принявших участие в открытом кастинге на роль Марии в ремейке «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга. Ей, на тот момент ученице старших классов, дали роль после нескольких месяцев прослушиваний. За свою работу Зеглер получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль», а после съемок в этом фильме подписала контракт с влиятельным агентством ICM Partners. Скоро актрису можно будет увидеть в главной роли в диснеевском экшене «Белоснежка и 7 гномов».

8. Мэйси Уильямс

Мэйси Уильямс начала сниматься в роли Арьи Старк в «Игре престолов» в возрасте 12 лет. Ее героиня была любимицей фанатов и одним из главных персонажей на протяжении всех сезонов. Она получила положительные отзывы критиков и разные награды за участие в сериале, который по-прежнему остается ее самой известной актерской работой.

9. Марк Хэмилл

Марк Хэмилл получил главную роль в «Звездных войнах», и это был неожиданно большой успех. Он сыграл ту же роль в двух сиквелах и в третьей трилогии «Звездных войн». Тот факт, что Хэмилл оставался в этой роли на протяжении десятилетий, демонстрирует, как велико его влияние. Большинство зрителей навсегда запомнили его как своего любимого Люка Скайуокера.

10. Барбра Стрейзанд

imago / PicturePerfect / East News , Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / East News

Барбра Стрейзанд впервые сыграла главную роль в бродвейской постановке «Смешной девчонки», а затем в голливудском фильме 1968 года. Байопик об исполнительнице Фанни Брайс послужил для Барбры трамплином на вершину голливудского олимпа, а ее героиня стала любимой у нескольких поколений. Зрители и критики были в восторге от ее дебюта, и в 1969 году Стрейзанд даже разделила «Оскар» за лучшую женскую роль с Кэтрин Хепберн.

11. Эдвард Нортон

Первую роль на большом экране Эдвард Нортон сыграл в «Первобытном страхе». Он обошел 2 тыс. актеров на прослушиваниях и был номинирован на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». С тех пор актер снялся в десятках фильмов и трижды был номинирован на «Оскар». Его дебют, несомненно, был очень успешным.

12. Анна Пакуин

Invision / Invision / East News , Miramax / Courtesy Everett Collection / East News

В возрасте 10 лет новозеландская актриса снялась в фильме Джейн Кэмпион «Пианино». Это была ее первая роль. Она получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в возрасте 11 лет и оказалась второй среди самых юных обладателей этой награды в истории. С тех пор актриса сыграла во многих фильмах и сериалах, в том числе в главной роли в драме HBO «Настоящая кровь».

13. Дженнифер Хадсон

Дженнифер Хадсон участвовала в шоу American Idol в 2004 году, но победить ей не удалось. В 2006 году она снялась в роли Эффи в фильме «Девушки мечты», который принес ей «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана и множество других наград. Хадсон стала самой молодой афроамериканкой, которая выиграла «Оскар» в конкурсной актерской категории. Ее взлет после этого был стремительным как в музыкальной, так и в актерской индустрии.

14. Лупита Нионго

Лупита Нионго начала сниматься еще подростком в Кении. Она приехала в США, чтобы учиться актерскому мастерству в Йельском университете, который она закончила в 2012 году. Однако в кино она попала неожиданно — Лупита получила свою дебютную роль Пэтси в фильме «12 лет рабства» всего за несколько недель до выпуска. За свою работу в этой драме она получила «Оскар» 2014 года в номинации «Лучшая женская роль второго плана».