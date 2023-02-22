14 фотографий, которые раскроют секреты создания наших любимых фильмов и сериалов

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Многим актерам приходится менять внешность ради роли. Но для таких картин, как «Аватар-2» или «Железный человек», простого грима и костюмов недостаточно. Здесь в игру вступают специальные эффекты и компьютерная графика. Благодаря фотографиям и видео со съемок, которыми в поделились члены съемочной группы и актеры, мы можем посмотреть, как создается магия кино.

1. Вот как актеры фильма «Аватар: Путь воды» создавали своих персонажей

2. Съемки сцены с Вещью в сериале «Уэнсдэй»

3. Джейми Кэмпбелл Бауэр отвечает на звонок, пока его гримируют для роли в сериале «Очень странные дела»

4. Чедвик Боузман позирует с Енотом Ракетой на съемках фильма «Мстители: Финал»

5. Съемки напряженной сцены в сериале «Игра в кальмара»

6. Звезды сериала «Друзья» ужинают перед съемками последней серии

7. Перерыв на съемочной площадке сериала «Рассказ служанки»

8. Генри Кавилл на съемках фильма «Лига справедливости Зака Снайдера»

9. Галь Гадот в боевой сцене фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

10. На съемочной площадке фильма «Адаптация» Николас Кейдж позирует в латексном торсе, в котором он выглядит так, словно набрал 20 кг

11. Кадр из фильма «Конг: Остров черепа» и процесс его создания

12. Как создавался костюм Железного человека