14 малоизвестных ролей именитых актеров, которые публика незаслуженно обошла вниманием
Даже в карьере знаменитых и талантливых актеров есть хотя бы одна провальная роль, за которую стыдно не только им самим, но и их преданным поклонникам. Но бывает и так, что роль удается артисту на все 100 %, а картина по каким-то причинам обретает успех только в узких кругах.
Натали Портман
Известные киноработы: «Черный лебедь», «Тор», «Еще одна из рода Болейн».
Неизвестная роль: «Вокс люкс».
- За эту роль Натали Портман заслуживает еще одного «Оскара» больше, чем когда-либо. © KarenYVR / IMDb
- До этой картины я никогда не была большой поклонницей Натали Портман, сама не знаю почему. Здесь она великолепна. © elizrug / IMDb
Тимоти Шаламе
Известные киноработы: «Назови меня своим именем», «Дюна», «Маленькие женщины».
Неизвестная роль: «Красивый мальчик».
- Игра Тимоти в этом фильме очень мощная и достойна «Оскара». Кажется, он станет одним из лучших актеров своего поколения. © ss0187 / IMDb
- Этот фильм буквально заставил меня влюбиться в Тимоти Шаламе. © KCFAM / IMDb
Мелисса Маккарти
Известные киноработы: «Поймай толстуху, если сможешь», «Охотники за привидениями» (2016), «Копы в юбках».
Неизвестная роль: «Сможете ли вы меня простить?»
- В первую очередь я должен признаться, что был приятно удивлен невероятной игрой Мелиссы Макарти, которую мы привыкли видеть в кинематографическом «фастфуде» вроде «Охотников за привидениями» и «Ангелов Чарли». Надеюсь, что этот фильм станет поворотным пунктом в ее карьере. © FrenchEddieFelson / IMDb
Дэниел Дэй-Льюис
Известные киноработы: «Банды Нью-Йорка», «Нефть», «Линкольн».
Неизвестная роль: «Призрачная нить».
- Дэниел Дэй-Льюис — величайший из ныне живущих актеров, возможно, даже самый великий за всю историю кино. © ferguson-6 / IMDb
- Еще одна великолепная в своей непредсказуемости роль Дэниела Дэй-Льюиса. Эта работа стала для него лебединой песней (актер сообщил о завершении карьеры. — Прим. ADME), и он в очередной раз показал фантастическую актерскую игру. © Alexander_Blanchett / IMDb
Элизабет Олсен
Известные киноработы: «Первый мститель: Другая война», «Мстители: Война бесконечности», «Ванда/Вижн».
Неизвестная роль: «Марта, Марси Мэй, Марлен».
- Игра Элизабет Олсен буквально потрясает. Ей удалось изобразить многослойность характера своей героини, которая то ведет себя будто обычный человек, то вытворяет нечто заставляющее окружающих думать о том, что, черт возьми, с ней такое происходит. © rooprect / IMDb
- Через секунду после того, как начались финальные титры, я понял, что эта роль Элизабет Олсен достойна «Оскара». © DonFishies / IMDb
Итан Хоук
Известные киноработы: «Общество мертвых поэтов», «Тренировочный день», «Синистер».
Неизвестная роль: «Дневник пастыря».
- Итан Хоук показывает потрясающую актерскую игру. За весь фильм не найдется ни единого мгновения, где он выпадал бы из роли, а его мастерство артиста позволило максимально правдоподобно воплотить образ человека, который пытается скрыть свою личную боль. © jtindahouse / IMDb
- Как поклонник других актерских работ Итана Хоука, я могу без преувеличения сказать, что эта роль лучшая в его карьере. © ollie1939-97-957994 / IMDb
Эмили Блант
Известные киноработы: «Тихое место», «Дьявол носит Prada», «Тихое место — 2».
Неизвестная роль: «Грань будущего».
- Это первый экшен-фильм в фильмографии Эмили Блант, и она справилась с доставшейся ей ролью так, как не смог бы никто другой © InternetOfZings / IMDb
- Кого бы ни играла Эмили Блант, ее героини всегда настоящие и правдивые. Она отлично показывает жесткий характер своего персонажа, однако добавляет ему ровно ту долю уязвимости, что делает его максимально правдоподобным. © gogoschka-1 / IMDb
Хоакин Феникс
Известные киноработы: «Гладиатор», «Мастер», «Джокер».
Неизвестная роль: «Переступить черту».
- Просто удивительно, насколько голос Хоакина Феникса был похож на голос самого Джонни Кэша (американский певец, о котором снят этот байопик. — Прим. ADME). Кажется, будто бы он был рожден именно для этой роли. © Snoopymichele / IMDb
- Феникс просто незабываем в роли влюбленного мужчины. Ни в одном фильме я не видел, чтобы актер так правдиво влюблялся в героиню своей партнерши по картине, как это делает он. © Danusha_Goska / IMDb
Шарлиз Терон
Известные киноработы: «Монстр», «Белоснежка и охотник», «Безумный Макс: Дорога ярости»
Неизвестная роль: «Бедная богатая девочка».
- Терон использует свою красоту и привлекательность, чтобы скрыть истинное неприглядное лицо главной героини. Это потрясающая актерская работа. © jadepietro / IMDb
- Хотя героиня Шарлиз Терон и совершает меньше преступлений, чем Эйлин Уорнос из «Монстра» в ее же исполнении, она точно так же не вызывает сочувствия к себе. © ferguson-6 / IMDb
Брэд Питт
Известные киноработы: «Семь», «Мистер и миссис Смит», «Однажды в Голливуде...»
Неизвестная роль: «После прочтения сжечь».
- В «После прочтения сжечь» у персонажа Брэда Питта меньше экранного времени, чем у всех остальных актеров, однако он великолепно справился со своей ролью. © ametaphysicalshark / IMDb
- Питт весьма забавен в этой роли, а наивность его персонажа сыграна столь правдоподобно, что заставляет задуматься о том, сколько еще сюрпризов таит в себе его актерский талант. © katiemeyer1979 / IMDb
Тильда Суинтон
Известные киноработы: «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Отель „Гранд Будапешт“», «Доктор Стрэндж».
Неизвестная роль: «Что-то не так с Кевином».
- Тильда Суинтон играет потрясающе, и, несмотря на то что суть и развитие сюжета понятны чуть ли не с самого начала, ей и другим актерам удается заставить зрителя буквально приклеиться к экрану с первого до последнего кадра. © stamper / IMDb
- Это один из тех фильмов, которые держатся на актерских способностях ведущей актрисы, и Тильда Суинтон показывает действительно феноменальную игру. © Coventry / IMDb
Джеймс Макэвой
Известные киноработы: «Стекло», «Сплит», «Особо опасен».
Неизвестная роль: «Грязь».
- Джеймс Макэвой — настоящая суперзвезда, которой не нужно доказывать свой талант, ибо он делал это неоднократно. Но в этом фильме актер превзошел сам себя, сыграв неадекватного полицейского, раздираемого горем и безумием. © siderite / IMDb
- До того как я посмотрел фильм, мне казалось, что выбор Макэвоя на эту роль был опрометчивым решением. Но после просмотра я понял, что был не прав: показать на лице одновременно и страх, и признаки психического заболевания — это какая-то особая грань актерского перформанса. © rooee / IMDb
Руни Мара
Известные киноработы: «Девушка с татуировкой дракона», «Социальная сеть», «Мария Магдалина».
Неизвестная роль: «Побочный эффект».
- Вы верите персонажу Руни Мары каждую секунду, которую она находится на экране. В сцене, где она после того, как собственными руками расправилась с мужем, плачет рядом со свекровью, я тоже чуть не заплакала. © Quinoa1984 / IMDb
- Джуд Лоу, безусловно, хорош в этом фильме, но Руни Мара еще лучше. Даже когда ты смотришь трейлер, ее роль кажется безумно сложной, а на поверку оказывается еще сложнее, и актриса прекрасно с ней справляется. © MovieDude1893 / IMDb
Джейк Джилленхол
Известные киноработы: «Горбатая гора», «Зодиак», «Виновный».
Неизвестная роль: «Стрингер».
- Джейк Джилленхол в «Стрингере» играет просто великолепно. Его герой абсолютно беспринципный человек, но артистический дар Джейка заставляет нас по-настоящему ему сопереживать. © trublu215 / IMDb
- Безумные глаза героя Джейка Джилленхола моментально притягивают взгляд зрителя, а изможденная фигура шокирует. Весь сюжет фильма буквально построен на его актерской игре. © SnoopyStyle / IMDb
А у вас есть любимые, но малоизвестные фильмы именитых актеров?