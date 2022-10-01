14 малоизвестных ролей именитых актеров, которые публика незаслуженно обошла вниманием

Даже в карьере знаменитых и талантливых актеров есть хотя бы одна провальная роль, за которую стыдно не только им самим, но и их преданным поклонникам. Но бывает и так, что роль удается артисту на все 100 %, а картина по каким-то причинам обретает успех только в узких кругах.