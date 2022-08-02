14 занимательных деталей из сериала «Теория Большого взрыва», которые многие упустили из виду

Более 10 лет на протяжении 12 сезонов персонажи сериала «Теория Большого взрыва» погружали нас во вселенную, где наука и тонкий юмор идут рука об руку. Однако даже от самых преданных фанатов, видевших все серии несколько раз, могли ускользнуть некоторые моменты.

ADME собрал 14 любопытных пасхалок, узнав о которых мы захотели пересмотреть ситком.

1. Цвета футболок Шелдона передают его настроение и эмоции: красный — гнев, синий — грусть, оранжевый — жадность, желтый — страх, а фиолетовый — чувство влюбленности

2. Номер квартиры Эми совпадает с первыми цифрами числа пи, а также с днем рождения Альберта Эйнштейна (14 марта) согласно американскому стилю написания дат

3. В прачечной персонажи стирают одежду, которую носили в предыдущей серии

4. По мере развития сюжета тембр голоса Бернадетт меняется с низкого на высокий. Вдохновил на это актрису Мелиссу Рауш голос собственной матери

5. Любимое число Шелдона — 73, и в 73-й серии мы узнаем почему: оно обладает уникальными свойствами. Например, это 21-е простое число

6. На картине, которую Эми дарит Пенни, героини изображены в той же одежде, что и в предыдущей серии «Решение об отпуске»

7. На холодильнике Пенни висят фото актрисы Кейли Куоко с коллегами по съемочной площадке

8. Маму Эми сыграли 2 актрисы: в 11-м сезоне Кэти Бэйтс заняла место Энни О’Доннелл

9. У магазина комиксов Стюарта был свой сайт — thecomiccenter.com, который в настоящее время не работает

10. Все уравнения в сериале, за исключением одного, которое нарочно было написано неправильно, составлялись под строгим руководством специалиста в области физики

11. У рингтона Говарда «She Blinded Me With Science» были все шансы, чтобы стать музыкальной темой ситкома

12. Предсказание ясновидящей об успехе Шелдона на профессиональном поприще действительно сбылось: он получил Нобелевскую премию после того, как наладил отношения с Эми

13. Лифт, который был сломан на протяжении всего сериала, заработал в последней серии

14. У Говарда целая коллекция интересных пряжек. В последней серии он надевает пряжку с изображением атома с логотипа сериала