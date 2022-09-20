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14 звезд, чей возраст заставляет задуматься, как же быстро течет время

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Время бежит незаметно, и любимые нами актеры меняются вместе с нами. Зато их персонажи, увековеченные на пленке, остаются такими же, какими однажды врезались в нашу память.

Мы в ADME узнали, сколько сейчас лет актерам и актрисам, которые много лет назад запомнились нам своими ролями в культовых кинокартинах.

1. Хьюго Уивингу, который сыграл агента Смита в «Матрице», исполнилось 62 года

© The Matrix / Warner Bros. and co-producers, Courtesy Everett Collection / East News

2. Мелиссе Джоан Харт, сыгравшей главную роль в сериале «Сабрина — маленькая ведьма», уже 46 лет

Viacom / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, imageSPACE / Sipa USA / East News

3. Вигго Мортенсену, исполнившему роль Арагорна в кинотрилогии «Властелин колец», — 63 года

Image supplied by Capital Pictures / East News, Valerie Macon / AFP / East News

4. Жану Рено, сыгравшему Леона, уже 74 года

© Léon / Columbia Pictures and co-producers, Valery Hache / AFP / East News

5. Робби Колтрейну — нашему любимому Хагриду из фильмов о Гарри Поттере — 72 года

6. Хью Лори — доктору Хаусу, самому саркастичному на свете медику — 63 года

face to face / REPORTER / East News, © Eugene Powers / Shutterstock.com

7. Мише Коллинзу, сыгравшему Кастиэля в «Сверхъестественном», уже 48 лет

© Supernatural / Warner Bros. Television and co-producers, Quoin Pics / Everett Collection / East News

8. Джеймсу Макэвою, исполнившему роль мистера Тумнуса, — 43 года

9. Брайану Крэнстону, сыгравшему Уолтера Уайта, — 66 лет

East News, CJ Rivera / Everett Collection / East News

10. Неподражаемой Вупи Голдберг из «Привидения» — 66 лет

Paramount / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

11. Хейдену Кристенсену, изобразившему Дарта Вейдера в «Звездных войнах», исполнился 41 год

Lucasfilm Ltd / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

12. Тому Хэнксу, сыгравшему Форреста Гампа, — 66 лет

20TH CENTURY FOX / Album / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

13. Роберту Патрику, которого мы помним как грозного Т-1000, уже 63 года

Image supplied by Capital Pictures / East News, Album Online / East News

14. Натали Портман, воплотившей на экране юную Матильду, уже 41 год

© Léon / Columbia Pictures and co-producers, Sipa USA / Sipa USA / East News

Как вы думаете, кто из знаменитостей изменился больше всех?

Фото на превью Sipa USA / Sipa USA / East News, Léon / Columbia Pictures and co-producers, Léon / Columbia Pictures and co-producers, Valery Hache / AFP / East News
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AdMe/Кино/14 звезд, чей возраст заставляет задуматься, как же быстро течет время
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