14 звезд, чей возраст заставляет задуматься, как же быстро течет время
Время бежит незаметно, и любимые нами актеры меняются вместе с нами. Зато их персонажи, увековеченные на пленке, остаются такими же, какими однажды врезались в нашу память.
Мы в ADME узнали, сколько сейчас лет актерам и актрисам, которые много лет назад запомнились нам своими ролями в культовых кинокартинах.
1. Хьюго Уивингу, который сыграл агента Смита в «Матрице», исполнилось 62 года
2. Мелиссе Джоан Харт, сыгравшей главную роль в сериале «Сабрина — маленькая ведьма», уже 46 лет
3. Вигго Мортенсену, исполнившему роль Арагорна в кинотрилогии «Властелин колец», — 63 года
4. Жану Рено, сыгравшему Леона, уже 74 года
5. Робби Колтрейну — нашему любимому Хагриду из фильмов о Гарри Поттере — 72 года
CAP / RFS / Capital Pictures / East News, © Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts / Warner Horizon Television and co-producers
6. Хью Лори — доктору Хаусу, самому саркастичному на свете медику — 63 года
7. Мише Коллинзу, сыгравшему Кастиэля в «Сверхъестественном», уже 48 лет
© Supernatural / Warner Bros. Television and co-producers, Quoin Pics / Everett Collection / East News
8. Джеймсу Макэвою, исполнившему роль мистера Тумнуса, — 43 года
© The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe / Walt Disney Pictures and co-producers, Ben Stansall / AFP / East News
9. Брайану Крэнстону, сыгравшему Уолтера Уайта, — 66 лет
10. Неподражаемой Вупи Голдберг из «Привидения» — 66 лет
11. Хейдену Кристенсену, изобразившему Дарта Вейдера в «Звездных войнах», исполнился 41 год
12. Тому Хэнксу, сыгравшему Форреста Гампа, — 66 лет
13. Роберту Патрику, которого мы помним как грозного Т-1000, уже 63 года
14. Натали Портман, воплотившей на экране юную Матильду, уже 41 год
Как вы думаете, кто из знаменитостей изменился больше всех?
Фото на превью Sipa USA / Sipa USA / East News, Léon / Columbia Pictures and co-producers, Léon / Columbia Pictures and co-producers, Valery Hache / AFP / East News
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