15 актеров и актрис, которые после долгого перерыва вернулись к своим ролям, словно в старые добрые времена

Каждый год индустрия кино дарит нам десятки новинок, а на экранах появляются молодые и талантливые звезды. Однако среди многообразия актеров можно заметить уже полюбившихся нам знаменитостей, которые возвращаются к своим старым ролям и играют с былой харизмой и профессионализмом даже по прошествии долгого времени.