15 актеров и актрис, которые после долгого перерыва вернулись к своим ролям, словно в старые добрые времена
Каждый год индустрия кино дарит нам десятки новинок, а на экранах появляются молодые и талантливые звезды. Однако среди многообразия актеров можно заметить уже полюбившихся нам знаменитостей, которые возвращаются к своим старым ролям и играют с былой харизмой и профессионализмом даже по прошествии долгого времени.
Кира Найтли в роли Элизабет Суонн — «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» (2003) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017)
Киану Ривз в роли Теда Логана — «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989) и «Билл и Тед снова в деле» (2020)
Джефф Голдблюм в роли Дэвида Левинсона — «День независимости» (1996) и «День независимости: Возрождение» (2016)
Роуэн Аткинсон в роли Джонни Инглиша — «Агент Джонни Инглиш» (2003) и «Агент Джонни Инглиш 3.0» (2018)
Сэм Нилл в роли Алана Гранта — «Парк юрского периода» (1993) и «Мир юрского периода: Господство» (2022)
Продолжение какого фильма или сериала вы бы хотели посмотреть ради любимого актера или актрисы?
AdMe/Кино/15 актеров и актрис, которые после долгого перерыва вернулись к своим ролям, словно в старые добрые времена
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