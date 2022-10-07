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15 актеров и актрис, которые после долгого перерыва вернулись к своим ролям, словно в старые добрые времена

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Каждый год индустрия кино дарит нам десятки новинок, а на экранах появляются молодые и талантливые звезды. Однако среди многообразия актеров можно заметить уже полюбившихся нам знаменитостей, которые возвращаются к своим старым ролям и играют с былой харизмой и профессионализмом даже по прошествии долгого времени.

Кира Найтли в роли Элизабет Суонн — «Пираты Карибского моря: Проклятие „Черной жемчужины“» (2003) и «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017)

Киану Ривз в роли Теда Логана — «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989) и «Билл и Тед снова в деле» (2020)

Сара Джессика Паркер в роли Сары Сандерсон — «Фокус-покус» (1993) и «Фокус-покус — 2» (2022)

Кайл Маклахлен в роли Дейла Купера — «Твин Пикс» (1990) и «Твин Пикс» (2017)

Лорен Грэм в роли Лорелай Гилмор — «Девочки Гилмор» (2000) и «Девочки Гилмор: Времена года» (2016)

Тоби Магуайр в роли Питера Паркера — «Человек-паук» (2002) и «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Кортни Кокс в роли Гейл Уэзерс — «Крик» (1996) и «Крик» (2022)

Джефф Голдблюм в роли Дэвида Левинсона — «День независимости» (1996) и «День независимости: Возрождение» (2016)

Керри-Энн Мосс в роли Тринити — «Матрица» (1999) и «Матрица: Воскрешение» (2021)

Оуэн Уилсон в роли Хэнсела — «Образцовый самец» (2001) и «Образцовый самец — 2» (2016)

Шэрон Стоун в роли Кэтрин Трамелл — «Основной инстинкт» (1992) и «Основной инстинкт — 2» (2006)

Роуэн Аткинсон в роли Джонни Инглиша — «Агент Джонни Инглиш» (2003) и «Агент Джонни Инглиш 3.0» (2018)

Мерил Стрип в роли Донны Шеридан — «Mamma Mia!» (2008) и «Mamma Mia! — 2» (2018)

Сэм Нилл в роли Алана Гранта — «Парк юрского периода» (1993) и «Мир юрского периода: Господство» (2022)

Джиллиан Андерсон в роли Даны Скалли — «Секретные материалы» (1993) и «Секретные материалы» (2018)

Продолжение какого фильма или сериала вы бы хотели посмотреть ради любимого актера или актрисы?

Фото на превью Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl / Walt Disney Pictures and co-producers, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales / Walt Disney Pictures and co-producers
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AdMe/Кино/15 актеров и актрис, которые после долгого перерыва вернулись к своим ролям, словно в старые добрые времена
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