AdMe
AdMe

15 актеров из «Гарри Поттера», которые всем полюбились уже взрослыми, а их фото в молодости мало кто видел

14844

Серия фильмов о Гарри Поттере имела такой успех, что многие молодые актеры практически мгновенно стали знаменитыми. На протяжении истории зрители наблюдали, как герои становятся старше и меняются. Однако мало кто знает, как выглядели артисты, сыгравшие взрослых волшебников, в молодости, еще до выхода франшизы. Не в силах совладать со жгучим любопытством, мы отыскали такие фотографии.

Джули Уолтерс — Молли Уизли

Майкл Гэмбон — Альбус Дамблдор

Мэгги Смит — Минерва Макгонагалл

Рэйф Файнс — Волан-де-Морт

Кеннет Брана — Златопуст Локонс

Тимоти Сполл — Питер Петтигрю

Гэри Олдмен — Сириус Блэк

Эмма Томпсон — Сивилла Трелони

Джули Кристи — мадам Розмерта

Фрэнсис де ла Тур — Олимпия Максим

Имельда Стонтон — Долорес Амбридж

Миранда Ричардсон — Рита Скитер

Джемма Джонс — Поппи Помфри

Дэвид Тьюлис — Римус Люпин

Джефф Роул — Амос Диггори

А кого из актеров вы не сразу узнали?

Фото на превью Harry Potter and the Chamber of Secrets / Warner Bros. and co-producers, The Devils / Russo Productions, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers, Gothic / Virgin Vision
14844
AdMe/Кино/15 актеров из «Гарри Поттера», которые всем полюбились уже взрослыми, а их фото в молодости мало кто видел
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи
4