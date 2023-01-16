15 актеров из «Гарри Поттера», которые всем полюбились уже взрослыми, а их фото в молодости мало кто видел
Серия фильмов о Гарри Поттере имела такой успех, что многие молодые актеры практически мгновенно стали знаменитыми. На протяжении истории зрители наблюдали, как герои становятся старше и меняются. Однако мало кто знает, как выглядели артисты, сыгравшие взрослых волшебников, в молодости, еще до выхода франшизы. Не в силах совладать со жгучим любопытством, мы отыскали такие фотографии.
Джули Уолтерс — Молли Уизли
Майкл Гэмбон — Альбус Дамблдор
Мэгги Смит — Минерва Макгонагалл
Рэйф Файнс — Волан-де-Морт
Кеннет Брана — Златопуст Локонс
Тимоти Сполл — Питер Петтигрю
Гэри Олдмен — Сириус Блэк
Эмма Томпсон — Сивилла Трелони
Джули Кристи — мадам Розмерта
Фрэнсис де ла Тур — Олимпия Максим
Имельда Стонтон — Долорес Амбридж
© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers, DREAMWORKS / Album / EAST NEWS
Миранда Ричардсон — Рита Скитер
Джемма Джонс — Поппи Помфри
Дэвид Тьюлис — Римус Люпин
Джефф Роул — Амос Диггори
А кого из актеров вы не сразу узнали?
AdMe/Кино/15 актеров из «Гарри Поттера», которые всем полюбились уже взрослыми, а их фото в молодости мало кто видел
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