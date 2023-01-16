15 актеров из «Гарри Поттера», которые всем полюбились уже взрослыми, а их фото в молодости мало кто видел

Серия фильмов о Гарри Поттере имела такой успех, что многие молодые актеры практически мгновенно стали знаменитыми. На протяжении истории зрители наблюдали, как герои становятся старше и меняются. Однако мало кто знает, как выглядели артисты, сыгравшие взрослых волшебников, в молодости, еще до выхода франшизы. Не в силах совладать со жгучим любопытством, мы отыскали такие фотографии.