15 актрис и актеров, которые нашли свой идеальный образ и теперь без устали воплощают его на экранах

Есть актеры и актрисы, которые стараются в каждом своем фильме выбрать максимально непохожие типажи, играя то привлекательных красоток, то отвратительных старух. Но есть и те, кому не нужно беспокоиться об этом. Пусть у них за плечами множество разнообразных ролей, круче всего они проявляют себя в определенном образе. И, видимо, актеры и актрисы сами об этом знают, ведь из раза в раз воплощают его на экране.

Мы в ADME решили покопаться в фильмографии известных актеров и актрис и посмотреть, какие же герои удаются им лучше всего.

Мадс Миккельсен — пугающий, но притягательный злодей

Бесконечно очаровательный Мадс на экранах часто появляется в роли злодея. Однако даже тут зрителям крайне сложно не любить его, ведь он оказывается очень умным, притягательным и даже соблазнительным. Он то пугающий доктор со странными вкусовыми предпочтениями, то стремится к вечной жизни, поклоняясь злому существу. Но в любом случае злодей из Мадса получается отменный. Сериал «Ганнибал» (2013–2015), фильмы: «Доктор Стрэндж» (2016), «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022).

Натали Дормер — коварная интриганка

У Натали Дормер от природы хитринка во взгляде, что позволяет ей великолепно справляться с достаточно сложными ролями. На экране она часто предстает довольно милой и ранимой девушкой, которая в итоге оказывается той еще интриганкой, виртуозно дергающей за ниточки. Одна из жен короля Генриха VIII, знатная красавица, которая сделает все ради трона, проницательная художница, которая в итоге оказалась главной злодейкой и манипуляторшей, — все это роли талантливой Натали. Сериалы: «Тюдоры» (2007–2010), «Игра престолов» (2011–2019), «Элементарно» (2012–2019).

Сирша Ронан — девочка себе на уме

Сирша Ронан — крайне многообещающая актриса, у которой за плечами уже множество шикарных ролей, но, если присмотреться, можно увидеть типаж, который лучше всего ей дается. Она играет самобытных персонажей, не похожих на других, с глубокой индивидуальностью. Молодая феминистка, девушка, смело отправляющаяся покорять другую страну, розововолосая мечтательница, жена, боящаяся близости, — Сирша прекрасно справилась с этими ролями. Фильмы: «Маленькие женщины» (2019), «Бруклин» (2015), «Леди Берд» (2017), «На берегу» (2017).

Эдди Редмэйн — увлеченный парень на своей волне

Смесь в виде актерского таланта и некоторой отрешенности во взгляде позволила Эдди Редмэйну воплощать на экране сложный типаж — увлеченного человека, для которого не существует преград в изучении того, что ему интересно. И можно добавить сложности в общении и поиск приключений. Гениальный физик, исследователь-метеоролог, над которым потешается научное общество, бесконечно добрый собиратель магических животных — любая сложная роль Эдди по плечу. Фильмы: «Вселенная Стивена Хокинга» (2014), «Аэронавты» (2019), «Фантастические твари и где они обитают» (2016).

Ева Грин — мрачная и прекрасная женщина

Благодаря бледной коже, пронзительному взгляду, темным волосам и в целом красоте Еве Грин прекрасно удается воплотить на экране образ немного мрачной, чуть странной, но прекрасной героини. Наставница для необычных детей, женщина из викторианского Лондона, наполненного ужасами, ведьма с разбитым сердцем, даже холодная и амбициозная волшебница Моргана — в любой своей роли Ева покоряет зрителей. Сериалы: «Камелот» (2011), «Страшные сказки» (2014–2016), фильмы: «Дом странных детей мисс Перегрин» (2016), «Мрачные тени» (2012).

Зои Кравиц — крутая, но чуть асоциальная отшельница

В большинстве фильмов Зои Кравиц играет девушку, у которой есть свой взгляд на общество, она не планирует под него подстраиваться и все же оказывается достаточно крутой. Это и очаровательная преступница Женщина-кошка, и владелица музыкального магазина, фанатка музыки, которой нравится копаться в себе, и девушка, терзаемая ошибками прошлого, и даже танцовщица с самыми настоящими крыльями — за персонажами Зои всегда интересно наблюдать. Сериал «Меломанка» (2020), фильмы: «Бэтмен» (2022), «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018), «Люди Икс: Первый класс» (2011).

Эд Вествик — миллиардер и баловень судьбы

После того как Эд Вествик сыграл в сериале «Сплетница», образ богатого парня настолько к нему прикипел, что он снова появился на экранах в этом амплуа. Вспыльчивый знатный Тибальт или добродушный весельчак — объединяет эти роли Эда и то, что персонажам точно не нужно думать о финансах. Сериал «Сплетница» (2007–2012), фильмы: «Ромео и Джульетта» (2013), «Как выйти замуж за миллиардера» (2011).

Анна Фэрис — неудачница с чувством юмора

У героинь Анны Фэрис, как правило, отличное чувство юмора, что очень хорошо, так как у них часто случаются какие-то жизненные неурядицы, с которыми сложно справиться без хорошей шутки. Женщина, которая пытается устроить свою жизнь, несмотря на проблемы с детьми, искательница настоящей любви в мире, полном разочаровывающих отношений, бывшая модель, которой приходится как-то справляться с новыми для нее задачами, — образы Анны на экране довольно житейские и обязательно смешные. Сериал «Мамаша» (2013–2021), фильмы: «Даю год» (2012), «Сколько у тебя?» (2011), «Мальчикам это нравится» (2008).

Зои Салдана — космическая странница

Во времена, когда так популярны фантастические фильмы о других мирах, Зои Салдана удалось определиться со своим амплуа в кино. Если есть персонаж, связанный с приключениями и космосом, это к Зои. Ей прекрасно удались роли гордой дочери планеты Пандора, романтичной девы-воительницы, спасающей Галактику от врагов, и даже лейтенанта звездного флота, что смело отправилась в космос на звездолете навстречу новым мирам. Фильмы: «Аватар» (2009), «Стражи Галактики» (2014), «Звездный путь» (2009).

Эбигейл Бреслин — девочка с характером

Эбигейл начала сниматься еще ребенком, и именно тогда сложился образ героини, который ей идеально удается, — ребенок с острым языком, характером и обязательной крутизной в поведении. Она прекрасно сыграла девочку, которая решила судиться с родителями по самой благородной причине, классную дочку, которая выслушала истории о похождениях своего отца и помогла ему понять, что делать в жизни, даже отчаянную сокрушительницу зомби. Фильмы: «Мой ангел-хранитель» (2009), «Да, возможно...» (2008), «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009).

Блейк Лайвли — популярная красотка, которую все любят

После роли в сериале «Сплетница» Блейк окончательно заняла свою нишу в мире кино. Очаровательная улыбка и привлекательная внешность позволяют ей играть красоток, которых все любят и которыми восхищаются. Популярная школьница, романтичная тусовщица, участница конкурса красоты, сотрудница аэродрома, в которую влюблен и супергерой, и злодей, и даже переставшая взрослеть и замершая на пике своей красоты женщина — нетрудно поверить, что все это роли прекрасной Блейк. Фильмы: «Джинсы-талисман» (2005), «Элвис и Анабелль» (2007), «Зеленый Фонарь» (2011), «Век Адалин» (2015), сериал «Сплетница» (2007–2012).

Джесси Айзенберг — острый на язык, но закомплексованный парень, который станет успешным

В современном кинематографе любят персонажа с резкими высказываниями, скрытыми комплексами, но все же крутого и успешного. Поэтому Джесси Айзенберг, которому удается сыграть эту сложную смесь, и добился признания как актер. Создатель социальной сети, который теряет всех своих друзей, гениальный суперзлодей и бизнесмен, талантливый мастер фокусов и иллюзий — роли непростые, но Джесси справился. Фильмы: «Социальная сеть» (2010), «Лига справедливости» (2017), «Иллюзия обмана» (2013).

Крис Пайн — крутой парень

Лихая удаль и отвага отличают многих героев, которых сыграл Крис Пайн. После того как он отошел от романтических фильмов, именно образ крутого парня прочно закрепился за ним в кино. Отважный капитан звездолета, пилот, случайно попавший на остров женщин и решивший вместе с амазонкой сражаться против зла, спецагент ЦРУ — все это Крис на большом экране. Фильмы: «Звездный путь» (2009), «Чудо-женщина» (2017), «Джек Райан: Теория хаоса» (2014).

Кара Делевинь — сверхъестественное существо

Несмотря на то что Кара Делевинь стала известна как модель, на актерском поприще она тоже достигла высот. Ее уверенность, пронзительный взгляд и выразительная внешность дали ей возможность сыграть сверхъестественных существ. Эльфийка из неовикторианского мегаполиса, которая сражается со злом, обычная девушка, которая перевоплощается в могущественную и пугающую чародейку, и даже русалка — Кара справилась и доказала, что ее актерскому таланту все по плечу. Сериал «Карнивал Роу» (2019), фильмы: «Отряд самоубийц» (2016), «Пэн: Путешествие в Нетландию» (2015).

Орландо Блум — герой и искатель приключений из другого времени

Особое место в фильмографии Орландо Блума занимают фильмы с историческим антуражем и приключенческие ленты. Ему прекрасно удаются подобные персонажи, и он использует это на полную катушку. Эльф из Лихолесья, отчаянный кузнец, волей судьбы ставший пиратом, опасный герцог Бэкингем, юноша из древней Трои, молодой рыцарь-крестоносец — герои Орландо следуют за приключениями, и с ними точно не скучно. Фильмы: «Властелин колец: Братство кольца» (2001), «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003), «Мушкетеры» (2011), «Троя» (2004), «Царство небесное» (2005).