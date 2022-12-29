15 фактов о съемках наших любимых фильмов и сериалов, узнав которые хочется воскликнуть: «Вот дела!»

Производство фильмов — сложный и долгий процесс. Зрители видят финальную картинку и даже не представляют, что могло остаться за кадром. Порой актеры импровизируют, и эти моменты остаются в фильме. Или съемочная группа находит нестандартные способы снять идеальную сцену.

В некоторых сценах «Чудо-женщины» Галь Гадот бежала по беговой дорожке в кроссовках, которые при монтаже с помощью компьютерной графики заменили на сапоги

На съемках фильма «Крик» реально позвонили в службу спасения

Дело в том, что из-за скачка напряжения реквизитор не смог отключить телефонную линию от сети. Команда сняла несколько дублей, где героиня набирала номер и просто кричала в трубку. Потом киношникам перезвонили из службы спасения и потребовали объясниться.

Колье Николь Кидман в фильме «Мулен Руж!» стоит целое состояние

Колье было вручную изготовлено специально для съемок, и в нем содержится более 1 000 бриллиантов. Для момента, когда колье срывают с шеи Сатин, даже сделали дубликат. Сейчас стоимость ожерелья оценивают в $ 2,5 млн.

Сцену шопинга в «Чудо-женщине» снимали в том же месте, где в фильмах о Гарри Поттере находился банк Гринготтс

Мама и брат Криса Хемсворта тоже участвовали в кастинге фильма «Тор»

После проб Крису не перезвонили. Позже его младший брат Лиам тоже пробовался на роль Тора, его даже хотели взять. Но менеджер Криса добился того, чтобы его клиента прослушали еще раз. Мама актера помогала ему читать диалог для кастинга.

Режиссер Альфонсо Куарон привнес некоторые мексиканские мотивы в фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана»

В декорации фильма он добавил черепа и орла, который кусает змею, — символы Мексики. А еще режиссер шутит, что некоторые сцены получались так хорошо только потому, что он плохо объяснялся на английском и актеры все делали сами. К концу съемок, кстати, актерский состав выучил немало ругательств на испанском.

Сцена в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», где Дороти падает в бассейн, появилась случайно

Джейн Рассел наклонилась к бассейну, один из танцовщиков случайно задел ее голову, и актриса шлепнулась в воду. Режиссер подумал и решил эту сцену в фильме оставить.

Дэвид Швиммер случайно подкинул идею для финала одного из сезонов «Друзей»

Создатели сериала не знали, как завершить сезон, где Росс должен был жениться на Эмили. Они хотели, чтобы свадьба пошла не по плану, но не знали, как именно это подать. На одной из репетиций Дэвид Швиммер случайно вместо «Эмили, такси приехало» сказал «Рэйчел, такси приехало». И у команды не осталось никаких сомнений по поводу того, как должна закончиться свадьба Росса и Эмили.

Маккензи Фой собирала деньги со съемочной группы за ругательства

Исполнительница роли Ренесми (дочери Беллы и Эдварда в фильме «Сумерки») сделала специальную баночку, в которую актеры складывали деньги за произнесенные плохие слова.

Пиджак автора книги «Волшебник из страны Оз» загадочным образом попал на съемки фильма

Пиджак для профессора из фильма «Волшебник из страны Оз» нашли на барахолке. Актер Фрэнк Морган вывернул карман и увидел внутри надпись «Фрэнк Баум» (автор книги). Позже портной писателя подтвердил, что шил для него этот пиджак. Правда, многие скептически относятся к этой истории и считают ее рекламным ходом.

В фильме «Крестный отец» кота не было в сценарии

Изначально сцена была без каких-либо животных. Но режиссер Фрэнсис Форд Коппола увидел на студии бездомного кота, тихонько положил его на колени Марлона Брандо и начал съемку. Но не обошлось и без трудностей — после съемки выяснилось, что кот так громко мурчал, что заглушал реплики персонажа. Их пришлось перезаписать отдельно.

Одри Тоту не умела пускать камни по воде, поэтому в фильме «Амели» для этой сцены использовали спецэффекты

Для фильма «Виноваты звезды» актриса Шейлин Вудли отрезала свои длинные волосы

По сюжету у персонажа Шейлин короткая стрижка. Актриса обрезала около 90 % длины волос и пожертвовала их организации, которая изготавливает парики детям, потерявшим волосы в результате болезни. Но и на этом Шейлин не остановилась — она запустила целую кампанию, призывающую поклонников делать то же самое. Вскоре в социальных сетях появились фотографии людей с короткими стрижками, которые откликнулись на призыв сделать доброе дело.

Натали Портман не только упорно тренировалась для роли Нины в «Черном лебеде», но и оплачивала эти уроки из своего кармана, пока не нашлись спонсоры

Исполнительницам роли Рейениры не разрешили общаться до съемок «Дома Дракона»

Милли Олкок считает, что режиссер опасался, что актрисы будут подражать друг другу.