15 фактов об Эштоне Кутчере, который пропал из кино, и чуть было не потерял все
Эштон Кутчер запомнился миллионам своими блистательно сыгранными ролями в сериале «Шоу 70-х», фильмах «Однажды в Вегасе», «Эффект бабочки» и многих других. Однако мало кто знает, что не так давно актеру приходилось всеми силами бороться за свое здоровье и даже жизнь. Ну а поведал он об этом в одной из телепередач.
- Эштон Кутчер родился в 1978 году. Его мама, немка ирландского происхождения, была сотрудницей крупной компании, а папа, чех, трудился на организацию по производству пищевых продуктов. Эштон воспитывался вместе со старшей сестрой Таушей и братом-близнецом Майклом. Майклу еще в детстве сделали пересадку сердца, к тому же он страдает церебральным параличом.
- В старших классах Кутчер начал принимать участие в школьных спектаклях. Судя по всему, тогда и раскрылся весь его актерский талант. Стоит отметить, что Эштон не был пай-мальчиком: однажды он вместе с двоюродным братом в полночь ворвался в школу, чтобы украсть деньги. Однако на выходе его арестовали и приговорили к 3 годам условно и 180 часам общественных работ. Позднее он признавался, что этот опыт отрезвил его, а также что из-за этого он потерял свою девушку.
- После окончания школы будущий актер поступил в Университет Айовы на факультет биохимической инженерии. Он хотел выучиться по этой специальности, чтобы в дальнейшем излечить больного брата. Во время обучения его выгнали из арендуемой им квартиры за то, что он был слишком «шумным и диким». В это время Эштон не располагал достаточными денежными средствами, поэтому подрабатывал уборщиком и сдавал кровь.
- В 1997 году он выиграл модельный конкурс, некоторое время работал моделью в Париже и Милане. Чуть позднее Кутчер перебрался в Лос-Анджелес, чтобы начать актерскую карьеру. Как-то он признавался: «Скорее всего, я никогда не стану лучшим актером Голливуда, но думаю, что буду самым трудолюбивым».
- Его звездный путь начался с «Шоу 70-х», в котором он принимал участие с 1998 по 2006 год. Впоследствии Эштон снялся в комедиях «Где моя тачка, чувак?» (2000), ставшей кассовым хитом, и «Молодожены» (2003). Фильм «Эффект бабочки» (2004), в котором он сыграл путешественника во времени, получил негативные отзывы, однако у него были большие кассовые сборы, а сам актер получил признание зрителей.
- Впоследствии Кутчер появился в романтических комедиях, таких как «Угадай, кто?» (2005), «Больше, чем любовь» (2005) и «Однажды в Вегасе» (2008). Кстати, в 2005 году его кандидатуру рассматривали на роль Бэтмена в фильме «Начало», однако она досталась Кристиану Бейлу.
- В 2003 году Эштон познакомился с Деми Мур, тогда ему было 25, а ей 40 лет. Они считались культовой парочкой начала 2000-х, и называли их Эшми. 2 года спустя они поженились. У них даже мог быть общий ребенок, но у Деми случился выкидыш. В 2011-м Эштон и Деми объявили о своем расставании и оформили развод в 2013 году.
- Позднее Кутчер рассказал, что после развода он отправился в одиночный поход в горы на неделю: «Я не ел, а пил только чай и воду». Этот побег стал для него настоящим духовным опытом.
- С 2016 по 2020 год актер принимал участие в сериале «Ранчо», а потом исчез. Оказалось, что в этот период у него были большие проблемы со здоровьем. В 2019 году у него диагностировали редкое аутоиммунное заболевание — васкулит. Эта болезнь возникает, когда иммунная система организма ошибочно атакует собственные кровеносные сосуды, сужая их и вызывая воспаление.
- Он поделился этим на одной из телепередач в 2022 году. Вот что рассказал актер: «В один день я проснулся и понял, что у меня проблемы со зрением — я едва мог видеть. У меня пропал слух, я не мог держать равновесие и почти потерял способность ходить». Эштон продолжил: «В нашей жизни есть определенные стандарты, к которым мы уже привыкли, например способность ясно видеть. А потом вдруг происходит так, что вы не видите. Или: „Черт возьми, почему ты так тихо говоришь, я тебя не слышу!“ Так что вы захотите восстановить здоровье, которое у вас когда-то было».
- Эштон сказал, что ему буквально повезло «остаться в живых». Он добавил: «Когда вы в молодом возрасте сталкиваетесь лицом к лицу с такими обстоятельствами, то тут же замыкаетесь в себе». Эта болезнь привела актера к пересмотру жизненных приоритетов. Он особенно стал ценить время, которое проводит со своими детьми.
- Артист говорил, что многие люди забывают ценить то, что у них есть, ровно до тех пор, пока это все не исчезнет: «Я не знал, смогу когда-нибудь снова видеть, я не знал, смогу ли я когда-либо снова слышать, и я не знал, смогу ли вообще ходить». Кутчер признавался, что когда в его жизни неприятности, то он начинает заниматься воображаемым серфингом и быть как бы над проблемами, а не закапываться под ними.
- Сейчас состояние здоровья Эштона близко к нормальному, в интервью он заявил, что чувствует себя удивительно. Его доктор сказал, что пациент сделал большие успехи в восстановлении здоровья, хотя в самом начале заболевания его состояние было критическим.
- Состояние здоровья актера в 2022 году улучшилось настолько, что он пробежал Нью-Йоркский марафон. Все деньги, вырученные с него, а это более $ 1 млн, Эштон отправил в свой благотворительный фонд Thorn. 44-летний Кутчер пробежал марафон за 3 часа 54 минуты, он финишировал 8 139-м среди 47 743 человек. Недавно артист признался: «Я не мог ходить и не так давно подумал: стойте, если я за 3 года смог перейти от неспособности ходить к марафону, то с уверенностью смогу сказать, что все осталось в прошлом, я вернулся, все в порядке».
Какой фильм с участием Эштона Кутчера у вас самый любимый?
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