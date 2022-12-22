15 фактов об Эштоне Кутчере, который пропал из кино, и чуть было не потерял все

Эштон Кутчер запомнился миллионам своими блистательно сыгранными ролями в сериале «Шоу 70-х», фильмах «Однажды в Вегасе», «Эффект бабочки» и многих других. Однако мало кто знает, что не так давно актеру приходилось всеми силами бороться за свое здоровье и даже жизнь. Ну а поведал он об этом в одной из телепередач.