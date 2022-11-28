15+ случаев, когда создатели фильмов и сериалов не стали тратиться на новые костюмы, а одолжили их у коллег

На производство костюмов для фильмов тратятся десятки и даже сотни тысяч долларов. А процесс их создания занимает долгие месяцы. Поэтому естественно, что по окончании съемок дорогостоящим нарядам и украшениям находят применение в других проектах. Внимательно присмотревшись к любимым фильмам и сериалам, мы заметили множество примеров, когда героини предстали на экране в вещах, которые до них уже надевали другие актрисы.

Чокер из черного бисера: «Братство волка» (2001) и «Аббатство Даунтон» (2010)

Universal / Courtesy Everett Collection / East News , East News

Халат с изумрудной подкладкой: "Гамлет«(1996), «Волшебная страна» (2004) и «Аббатство Даунтон» (2013)

Цветочная блуза из шифона: «Говардс-Энд» (1992), «Смертельный номер» (2007) и «Аббатство Даунтон» (2011)

Золотая цепь из колец: «Еще одна из рода Болейн» (2008), «Молодая Виктория» (2009) и «Камелот» (2011)

Средневековое платье-блио жемчужного оттенка: «Максимилиан» (2017) и «Белая принцесса» (2017)

Платье с кружевной отделкой: «Комната с видом» (2007) и «Аббатство Даунтон» (2010–2015)

Платье цвета марсалы: «Титаник» (1997) и «Интервью с вампиром» (2022)

Платье в полоску: «Молодая Виктория» (2009) и «Золушка» (2015)

Чокер с оборками: «Герцогиня» (2008) и «Королевский роман» (2012)

Вышитое золотом платье в елизаветинском стиле: «Елизавета I» (2005) и «Тюдоры» (2007–2010)

Серый костюм-двойка: «Трещины» (2009) и «Погоня за любовью» (2021)

Багровое платье из бархата: «Генрих VIII» (2003) и «Тюдоры» (2007–2010)

Узорчатый жакет: «Возвращение в Брайдсхед» (1981) и «Кролик Джоджо» (2018)

Украшенное бантами платье из тафты: «Казанова» (2005) и «Белль» (2013)

Красное трикотажное платье: «Голова в облаках» (2004) и «Сила воли» (2016)

Голубой наряд со сложным складчатым воротником: «Скандальная леди У» (2015) и «Любовь и дружба» (2016)

Платье с бархатным корсажем: «Золотая чаша» (2000) и «Аббатство Даунтон» (2010–2015)

Как мы видим, костюм претерпел незначительные изменения: создатели сериала поменяли рукава наряда и подкладку.

Считаете ли вы использование одних и тех же нарядов уместным? По вашему мнению, подобные совпадения способны испортить впечатление от фильма или же они настолько незначительны, что зритель зачастую не замечает их?