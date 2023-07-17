17 ляпов в свежих фильмах, которые режиссеры пропустили, а зрители заметили

Порой, чтобы снять даже короткую сцену, режиссерам приходится делать несколько дублей, а то и десятки. Из-за этого сложно уследить за тем, как в момент окончания съемки находился тот или иной реквизит, а также в какой позе был актер. Потому-то и появляются ляпы, мозолящие глаза внимательным зрителям.