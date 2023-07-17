17 ляпов в свежих фильмах, которые режиссеры пропустили, а зрители заметили
Порой, чтобы снять даже короткую сцену, режиссерам приходится делать несколько дублей, а то и десятки. Из-за этого сложно уследить за тем, как в момент окончания съемки находился тот или иной реквизит, а также в какой позе был актер. Потому-то и появляются ляпы, мозолящие глаза внимательным зрителям.
- В фильме «Вышка» (2022), когда лестница падает, несколько ступенек остаются наверху и остаются на протяжении всего фильма (например, когда Бекки спускается вниз, она привязывает свою веревку к самой нижней из этих ступенек). Хотя если внимательно рассмотреть момент падения лестницы, видно, как отламывается вся лестница, и на самой вышке не остается ни одной ступеньки.
- В середине фильма «Мой домашний крокодил» (2022) есть сцена, где Джош и его мачеха Кэти Примм беседуют на тротуаре. На заднем плане можно увидеть прохожих, которые идут навстречу героям, а при смене ракурса они куда-то исчезают. А одна и та же женщина в оранжевой футболке проходит мимо Джоша и Кэтти несколько раз, причем в одном и том же направлении.
- В фильме «Трансформеры: Восхождение Звероботов» (2023) один из персонажей пользуется детской рацией, через которую можно услышать собеседника, находящегося за тысячи километров.
- В начале фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» (2022) люди несут гроб с королем Ваканды. Видно, что у гроба 6 ручек. Но когда он поднимается к самолету, у него ручек только 4.
- В этом же фильме есть сцена, когда Рири и Шури разговаривают в комнате общежития. Количество кос, свисающих с плеча Рири, часто меняется.
- В приключенческом боевике «Анчартед: На картах не значится» (2022) Нейт и Хлоя Фрейзер в древнеримском складе под улицами Барселоны находят четыре амфоры, полные соли. Когда сосуды лопаются, соль высвобождается и эффектно рассыпается повсюду. А ведь соль — очень гигроскопичный минерал. Невозможно, чтобы эта соль, хранящаяся под улицами города в незапечатанном контейнере и во влажной среде не превратилась в один гигантский кусок твердого вещества, тем более за 500 лет.
- Фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» (2023) — пятая и заключительная часть серии об археологе, который не может жить без приключений — пестрит ляпами и неточностями. Например, когда злодеи следуют за Индианой через пещеры, старый деревянный мост рвется, ломается и почти полностью разваливается. Однако, когда негодяи сбегают по тому же мосту, он уже цел, сломана лишь пара деревянных планок.
- В фильме «Мир Юрского периода: Господство» (2022) тоже немало ляпов и неточностей. Например, в сцене, где Элли и Алан направляются в заповедник BioSyn Genetics, из окна вертолета видно, что они летят над сплошным слоем облаков. Однако на большинстве наружных сцен полета в кадре не видно ни облачка.
- В этом же фильме, когда Мэйси входит в свою комнату, она так сильно хлопает дверью, что некоторые предметы с полки падают. Через несколько секунд, когда Клэр идет открывать дверь, видно, что упавшие предметы лежат на месте.
- В этом же фильме, когда Элли гладит детеныша динозавра, она держит обе руки на его лице. В следующее мгновение ее левая рука уже лежит на бетонном барьере, а правая рука держит животное за рог.
- В начале фильма «Затерянный город» (2022) героиня Сандры Буллок от злости пинает урну. Та падает, но мусор из нее не выпадает. Спустя секунду, под ногами актрисы появляется несколько стаканчиков из-под кофе.
- В одной из сцен фильма «Кто-то, кого я знал» (2023) Элли скомкала салфетку и положила на стол. После чего та каким-то непонятным образом несколько раз меняет свою форму и положение на столе.
- В фильме «Падение Луны» (2022) в одной из сцен Луна, приближаясь к Земле, своей гравитацией притягивает к себе камни, машины, людей. Герои этой фантастической киноленты забегают в деревянный сарай и там спасаются. Будто за стеной сарая сила гравитации уже не действует на объекты.
- В фильме «Джон Уик: Глава 4» (2023) главный герой снимает значок с одежды «плохого парня» и кладет его в правый передний карман пиджака. Через несколько минут Уик достает значок уже из переднего левого кармана пиджака.
Конечно, некоторые представленные выше ляпы так сразу и не разглядишь. Но вот вам еще 17 досадных ляпов из любимых фильмов, которые не ускользнули от глаз внимательных зрителей.
Фото на превью Fall / Tea Shop Productions and co-producers
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