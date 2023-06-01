Посмотрите, как выглядели на подиуме наряды киногероинь, которые покорили нас своим шикарным стилем

Если костюмеры кинокартин о других эпохах обычно заморачиваются с изготовлением нарядов для персонажей, то создатели фильмов и сериалов о современных модницах не стесняются брать одежду с подиумов. Потому многие героини и стали иконами стиля, ведь в кадре они носили платья от дизайнеров с мировым именем. Давайте посмотрим, как выглядели на моделях культовые наряды из кинолент.

Платье Zuhair Murad — Кэт («Первый встречный», 2022)

Пальто Fendi — Миранда («Дьявол носит Prada», 2006)

Платье Oscar de la Renta — Блэр («Сплетница», 2007)

Платье Valentino — Кэрри («И просто так», 2021)

Пеньюар Blumarine — Мэдди («Эйфория», 2019)

Юбка Chanel — Диана («Спенсер», 2021)

Платье Monique Lhuillier — Серена («Сплетница», 2007)

Платье Georges Hobeika — Шанель («Королевы крика», 2015)

Жакет Dolce & Gabbana — Эмили («Эмили в Париже», 2020)

Жакет Bill Blass — Миранда («Дьявол носит Prada», 2006)

Платье Zac Posen — Миранда («Секс в большом городе», 2008)

Платье Ralph Lauren — Серена («Сплетница», 2007)

Платье Chanel — Диана («Спенсер», 2021)

Платье Marchesa — Рейчел («Безумно богатые азиаты», 2018)

Платье Vivienne Westwood — Сильви («Эмили в Париже», 2020)

Платье John Galliano — Серена («Сплетница», 2007)

Платье Elie Saab — Блэр («Сплетница», 2007)

Чтобы облегчить себе задачу, костюмеры фильмов и сериалов не только берут наряды с подиумов, но и заимствуют их у коллег по цеху: используют наряд, который прежде носила героиня совсем другой киноленты. Потому мы можем наблюдать одни и те же платья или украшения в картинах, даты выхода которых разделяют десятилетия.