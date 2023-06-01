Посмотрите, как выглядели на подиуме наряды киногероинь, которые покорили нас своим шикарным стилем
Если костюмеры кинокартин о других эпохах обычно заморачиваются с изготовлением нарядов для персонажей, то создатели фильмов и сериалов о современных модницах не стесняются брать одежду с подиумов. Потому многие героини и стали иконами стиля, ведь в кадре они носили платья от дизайнеров с мировым именем. Давайте посмотрим, как выглядели на моделях культовые наряды из кинолент.
Платье Zuhair Murad — Кэт («Первый встречный», 2022)
Пальто Fendi — Миранда («Дьявол носит Prada», 2006)
Платье Oscar de la Renta — Блэр («Сплетница», 2007)
Платье Valentino — Кэрри («И просто так», 2021)
Benegas Raul / ABACA / Abaca / East News, © And Just Like That... / HBO Entertainment and co-producers
Пеньюар Blumarine — Мэдди («Эйфория», 2019)
Юбка Chanel — Диана («Спенсер», 2021)
Платье Monique Lhuillier — Серена («Сплетница», 2007)
Платье Georges Hobeika — Шанель («Королевы крика», 2015)
Жакет Dolce & Gabbana — Эмили («Эмили в Париже», 2020)
Жакет Bill Blass — Миранда («Дьявол носит Prada», 2006)
Платье Zac Posen — Миранда («Секс в большом городе», 2008)
Платье Ralph Lauren — Серена («Сплетница», 2007)
Платье Chanel — Диана («Спенсер», 2021)
Платье Marchesa — Рейчел («Безумно богатые азиаты», 2018)
Платье Vivienne Westwood — Сильви («Эмили в Париже», 2020)
Платье John Galliano — Серена («Сплетница», 2007)
Платье Elie Saab — Блэр («Сплетница», 2007)
Чтобы облегчить себе задачу, костюмеры фильмов и сериалов не только берут наряды с подиумов, но и заимствуют их у коллег по цеху: используют наряд, который прежде носила героиня совсем другой киноленты. Потому мы можем наблюдать одни и те же платья или украшения в картинах, даты выхода которых разделяют десятилетия.
Фото на превью ASSOCIATED PRESS / East News, The Devil Wears Prada / Twentieth Century Fox and co-producers, Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News, Marry Me / Universal Pictures and co-producers
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