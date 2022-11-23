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17 знаменитостей, которые с макияжем краше звезд на небе, а без него — прямо девочки-припевочки

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Мейкап способен не только скрыть изъяны и подчеркнуть достоинства, но и вовсе изменить девушку до неузнаваемости. Вот возьмем, к примеру, наших любимых знаменитостей. Как выйдут на красную дорожку при полном параде — все до одной тигрицы и победительницы по жизни, не иначе. А смоют макияж — и сразу перед нами этакие любительницы тихого домашнего уюта, чая и хороших книг. Посмотрим же, как сильно преображаются лица звезд в зависимости от того, есть на них косметика или нет.

Галь Гадот

Invision / Invision / East News

Кейт Хадсон

Isabelle Vautier / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Дакота Фэннинг

USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Адель

Белла Хадид

Никола Пельтц-Бекхэм

Vianney Le Caer / Invision / East News

Хейли Бибер

Evan Agostini / Invision / East News

Эшли Грэм

Дрю Бэрримор

Evan Agostini / Invision / East News

Джулия Гарнер

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Аня Тейлор-Джой

Patricia Schlein / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Деми Мур

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Гарнер

Invision / Invision / East News

Лейтон Мистер

Invision / Invision / East News

Эль Фэннинг

Invision / Associated Press / East News

Зендея

Vianney Le Caer / Invision / East News

Синди Кроуфорд

Invision / Invision / East News

А вам больше нравятся звезды при параде или, так сказать, в домашнем варианте?

Фото на превью USA TODAY Network / Sipa USA / East News
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AdMe/Кино/17 знаменитостей, которые с макияжем краше звезд на небе, а без него — прямо девочки-припевочки
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