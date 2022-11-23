17 знаменитостей, которые с макияжем краше звезд на небе, а без него — прямо девочки-припевочки

Мейкап способен не только скрыть изъяны и подчеркнуть достоинства, но и вовсе изменить девушку до неузнаваемости. Вот возьмем, к примеру, наших любимых знаменитостей. Как выйдут на красную дорожку при полном параде — все до одной тигрицы и победительницы по жизни, не иначе. А смоют макияж — и сразу перед нами этакие любительницы тихого домашнего уюта, чая и хороших книг. Посмотрим же, как сильно преображаются лица звезд в зависимости от того, есть на них косметика или нет.