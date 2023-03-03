19 фильмов, которые провалились в прокате, несмотря на огромный бюджет и звездный состав

Киностудии занимаются производством фильмов, понятное дело, ради прибыли. Но далеко не каждая выпущенная картина приносит своим создателям деньги. Причем от провала не застрахован даже тот проект, на который выделен огромный бюджет и в котором участвуют именитые актеры. И вот 19 высокобюджетных фильмов последних лет, которые с треском провалились в прокате. Но для начала расскажем, как в Голливуде считается доход от кинолент. Кстати, в конце вы узнаете, какой свежий мультфильм стал для студии Pixar самым убыточным.

Непосвященному обывателю кажется, что если фильм собрал в прокате сумму, которая хоть немного выше затраченной на производство суммы, то студия остается в плюсе. Допустим, бюджет какого-нибудь блокбастера составляет $ 150 млн. В кинотеатрах по всему миру эта картина собрала целых $ 450 млн. Кажется, что картина окупила себя троекратно. Но на самом деле это далеко не так. Может оказаться, что даже при таком, казалось бы, успехе продюсеры понесут убытки.

Как говорит канадский продюсер кино и телевидения Брэд Фокс, кинотеатры, как правило, оставляют себе около 50 % дохода от продажи билетов. «Эта цифра может меняться в зависимости от конкретного фильма, а также множества других условий, но 50 % — это довольно хороший расчет, чтобы считать условно», — говорит Фокс. Итак, исходя из примера, упомянутого выше, после вычета дохода за показ кинотеатров у студии остается $ 225 млн ($ 450 млн минус 50 %). Также из этой суммы часть денег уходит местным дистрибьюторам и компаниям по локализации, которые дублируют фильм на иностранные языки. Еще какая-то часть уходит на оплату работы различных агентов и представителей. Не нужно забывать и про налоговые отчисления. В лучшем случае у студии останутся $ 150 млн, которые лишь окупят производство и рекламу фильма. В результате продюсеры выходят в ноль. А ведь наш фильм, согласно нашему примеру, собрал в прокате $ 450 млн при затратах на производство в $ 150 млн. Кому интересно, вот тут очень подробно с примерами расписано, на что и куда уходят деньги. Как говорит Брэд Фокс, чтобы киностудия получила довольно ощутимую прибыль, фильм зачастую должен заработать в прокате сумму, в 4 или даже 5 раз превышающую бюджет картины. А если уж какая-то картина заработала в мировом прокате еще и меньше, чем было затрачено на ее производство, то такой фильм можно считать крайне провальным. А пока назовем 19 высокобюджетных фильмов, в которых снялись звезды мировой величины, а они все равно с треском провалились и принесли своим создателям лишь огромные убытки.

Кошки (2019)

Этот мюзикл уже давно разнесли в пух и прах все кому не лень. Рейтинг на IMDb составляет жалкие 2,8 балла из 10 возможных. Картина в общей сложности получила 6 антипремий «Золотая малина». И это несмотря на в целом немаленький бюджет в $ 95 млн и звездный состав. Главные роли в «Кошках» исполнили Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Джуди Денч и другие известные актеры. Мюзикл заработал лишь $ 75,5 млн.

Круиз по джунглям (2021)

Бюджет этого приключенческого фильма — $ 200 млн. Еще каких-то 10–15 лет назад такая сумма казалась фантастической для кинопроизводства, а сегодня уже воспринимается чем-то нормальным для блокбастеров. Тем не менее $ 200 млн — это $ 200 млн. Но, увы, картина заработала в кинотеатрах лишь чуть более $ 220 млн. А главные роли в фильме, напомним, сыграли Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Джесси Племонс, Пол Джаматти и другие.

Пэн: Путешествие в Нетландию (2015)

Главные роли в этом приключенческом фэнтези-фильме, рассказывающем альтернативную историю происхождения Питера Пэна и капитана Крюка, сыграли Хью Джекман (его, кстати, в кадре не узнать), Гаррет Хедлунд, Руни Мара, Аманда Сейфрид и другие звезды. Несмотря на такой состав, лента получила преимущественно негативные отзывы кинокритиков и провалилась в прокате. При затратах в $ 150 млн она заработала лишь $ 128 млн.

Призрачный патруль (2013)

Фантастическая комедия, снятая по мотивам одноименного комикса, получила разгромную критику и провалилась в прокате, собрав $ 78 млн (при бюджете в $ 130 млн). Главных персонажей фильма исполнили Джефф Бриджес, Райан Рейнольдс, Кевин Бейкон и другие.



47 ронинов (2013)

Киану Ривз сыграл главную роль в этом фантастическом самурайском фильме. Несмотря на наличие в картине такой суперзвезды и любимчика всех кинофанатов, фильм получил негативные отзывы критиков и провалился в прокате. Причем «47 ронинов» не сумел произвести впечатление в том числе и на японскую аудиторию, от которой у студии были высокие ожидания. При бюджете в $ 175 млн картина смогла заработать чуть более $ 150 млн.

Земля будущего (2015)

Этот научно-фантастический фильм, который рассказывает о гениальном изобретателе и подростке — энтузиасте науки, отправившихся в альтернативное измерение, едва-едва окупил лишь производство картины. Продажи билетов в кинотеатрах принесли студии $ 209 млн при бюджете картины в $ 190 млн. А ведь еще примерно $ 90–140 млн было потрачено на маркетинг. Таким образом, чтобы окупить себя, кинолента должна была заработать не меньше $ 850 млн, то есть, как говорил выше Брэд Фокс, в 3–4 раза больше, чем было затрачено на съемки и рекламу. Проект не спасло участие даже таких звезд, как Джордж Клуни и Хью Лори.

Излом времени (2018)

Фильм, рассказывающий о девушке, которая с помощью трех астральных путешественников отправляется на поиски своего пропавшего отца, обошелся создателям в $ 100 млн, а еще $ 150 млн было потрачено на рекламу. А вот в прокате лента собрала чуть меньше $ 133 млн. Фильм получил в целом негативные отзывы рецензентов, которые раскритиковали режиссерскую работу Дюверней, сценарий и темп. А между прочим, в картине сыграли Крис Пайн, Опра Уинфри, Риз Уизерспун, Зак Галифианакис и другие звезды.

Амстердам (2022)

Фильм «Амстердам» стал кассовым провалом 2022 года, критики сочли картину чересчур амбициозной и непоследовательной, а сценарий и режиссуру Расселла — слабой. Похвалы удостоилась лишь игра всего актерского состава и визуальная составляющая. Но это не спасло киноленту. При бюджете в $ 80 млн «Амстердам» заработал всего $ 31 млн. И это учитывая целую плеяду звезд первой величины, появившихся на экране: Кристиан Бейл, Марго Робби, Рами Малек, Зои Салдана, Роберт Де Ниро, Майк Майерс, Майкл Шеннон, Крис Рок, Аня Тейлор-Джой, Тейлор Свифт и другие.

Зов предков (2020)

Этот приключенческий фильм, действие которого разворачивается во время клондайкской золотой лихорадки 1890-х годов, собрал в прокате чуть более $ 111 млн, при этом на его производство ушло $ 135 млн. В этой семейной адаптации классического романа Джека Лондона главные роли сыграли Харрисон Форд и Омар Си.

Одинокий рейнджер (2013)

The New York Times подсчитала, что производство и продажа этого фильма обошлись студии в $ 375 млн. И только для безубыточности ему необходимо было заработать не меньше $ 650 млн во всем мире (и это если не учитывать доходы кинотеатров). Но картина в прокате смогла собрать лишь $ 260 млн. Напомним, главные роли в этом комедийном вестерне сыграли Джонни Депп, Хелена Бонем Картер и другие.

Гемини (2019)

Этот фильм, главный герой которого сталкивается с младшим клоном самого себя, в прокате собрал почти $ 173,5 млн, при этом расходы на его производство составили $ 138 млн. Собранная в прокате сумма немного больше затраченной, но, как мы помним, она недостаточна для получения прибыли. Было подсчитано, что фильму необходимо было собрать минимум $ 275 млн по всему миру, чтобы только окупиться. Эксперты подсчитали, что картина принесла студии $ 111 млн чистого убытка. Отметим, что главные роли в картине сыграли Уилл Смит, Клайв Оуэн, Мэри Элизабет Уинстэд и другие.

Глубоководный горизонт (2016)

Этот фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях, получил в целом положительные отзывы критиков. Тем не менее фильм еле-еле окупил свои производственные расходы: он заработал почти $ 122 млн при бюджете в $ 110 млн. Это притом, что в киноленте сыграли такие звезды кино, как Марк Уолберг, Курт Рассел, Джон Малкович, Кейт Хадсон. Одной из причин, по которым люди не ходили в кинотеатры на этот фильм, стало то, что он оказался больше интересен более взрослой аудитории, чем молодежи. Издание The Hollywood Reporter оценило картину как один из 14 кассовых провалов 2016 года.

Как знать... (2010)

Для романтической комедии 2010 года бюджет в $ 120 млн считается чрезвычайно огромным. Это ведь не какой-то блокбастер с кучей спецэффектов. Отчасти такой большой бюджет связан со звездным составом проекта. В нем приняли участие Риз Уизерспун, Оуэн Уилсон, Пол Радд, Джек Николсон. Тем не менее фильм собрал в прокате жалкие $ 48,6 млн, получил неоднозначные отзывы критиков. А в 2014 году газета Los Angeles Times назвала эту киноленту одним из кассовых провалов всех времен. Для режиссера Джеймса Л. Брукса «Как знать...» стал последним фильмом в его карьере.

Мумия (2017)

Этот приключенческий фильм 2017 является перезагрузкой франшизы «Мумия». Главные роли в нем исполнили топовые звезды кино Том Круз и Рассел Кроу. Новая «Мумия» собрала солидные $ 410 млн, что заметно больше затраченной суммы на съемки и маркетинг, которая составляет целых $ 345 млн. Но было подсчитано, что фильму, чтобы просто выйти на безубыточность, нужно было собрать в прокате не менее $ 450 млн. В итоге студия Universal Pictures потеряла $ 60–100 млн.

Матрица: Воскрешение (2021)

В конце 2021 года вышла 4-я часть культовой серии фильмов «Матрица». Напомним, предыдущая часть вышла в прокат в далеком 2003 году. Критики высоко оценили игру главных актеров (Киану Ривза, Керри-Энн Мосс), последовательность действий, музыку, режиссуру, визуальные эффекты. Тем не менее картина собрала в прокате даже меньше, чем было затрачено на ее производство: $ 159 млн против $ 190 млн. Причиной кассового провала называли то, что студия одновременно выпустила фильм в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max, а также то, что дни премьеры выпали на Рождество. Отметим, что помимо Ривза и Мосс в киноленте сыграли Приянка Чопра, Кристина Риччи, Джада Пинкетт-Смит и другие.

Последняя дуэль (2021)

Режиссером этой исторической драмы выступил известнейший режиссер Ридли Скотт, подаривший миру «Чужого», «Гладиатора», «Марсианина». Несмотря на величие Скотта, а также то, что в «Последней дуэли» сыграли Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек и другие, фильм с треском провалился в прокате. При бюджете в $ 100 млн картина собрала лишь несчастные $ 30,5 млн.

Люди Икс: Темный Феникс (2019)

Этот фильм о супергероях, который является 9-й частью серии фильмов «Люди Икс», в прокате собрал больше, чем было затрачено на его производство: $ 252 млн против $ 200 млн. Тем не менее, как подсчитало издание Deadline Hollywood, если учесть все расходы и доходы, чистый убыток от фильма составил $ 133 млн. А между прочим, в картине сыграли Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт, Софи Тернер, Джессика Честейн и другие.

Чудо-женщина 1984 (2020)

В этом фильме о супергероях главные роли сыграли Галь Гадот, Крис Пайн, Робин Райт и другие. Бюджет картины составил $ 200 млн, но собрал он лишь чуть более $ 169,5 млн. The Hollywood Reporter написал, что фильм, скорее всего, приведет студию к убытку в размере от $ 100 млн.

Терминатор: Темные судьбы (2019)

В 6-й части франшизы «Терминатор» сыграли Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер и другие звезды. На фильм возлагались большие надежды, так как в проекте участвовал Джеймс Кэмерон — режиссер первых двух «Терминаторов». В итоге фильм заработал немалую сумму в $ 260 млн при затратах на производство примерно в $ 190 млн. Но учитывая, что на маркетинг и распространение было потрачено еще $ 80–100 млн, по предварительным оценкам, фильму необходимо было заработать более $ 450 млн по всему миру, чтобы выйти хотя бы на уровень безубыточности, не говоря уже о прибыли. Из-за этого кинокартину назвали одним из кассовых провалов всех времен.

Бонус: самый убыточный мультфильм