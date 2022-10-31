19 киноляпов, которые упустили режиссеры, но ловко подметили фанаты

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Кинопроизводство — сложнейший процесс, который требует повышенного внимания даже к самым незначительным деталям. От фильмов с большим бюджетом и многочисленной командой специалистов зрители обычно ожидают высокого качества съемки. И хотя недочеты в картинах встречаются повсеместно, найти их под силу только самым зорким киноманам.

1. События фильма «Поймай меня, если сможешь» происходят в 1960-х годах, а брекеты Бренды Стронг тогда еще не были изобретены

2. В «Железном человеке» Пеппер Поттс сначала разговаривает по беспроводной гарнитуре, а в следующей сцене устройство исчезает

3. В фильме «Властелин колец: Две крепости» Гэндальф Белый обут в кроссовки

4. В мюзикле «Мулен Руж!» главная героиня в платье то с тонкими бретельками, то с широкими

5. Прическа Джима Керри в «Брюсе Всемогущем» постоянно меняется

6. В одной из сцен «Матрицы» камера оператора отражается в дверной ручке

7. В фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» закатанный рукав мантии Волан-де-Морта поднимается сам по себе

8. В драме «Мария-Антуанетта» у сына королева наращенные волосы

9. В кинокартине «Еще одна из рода Болейн» волосы Натали Портман не зачесаны назад, что полностью противоречит правилам ношения этого головного убора

10. Очки с антибликовым покрытием, которые носит Шэрон Тейт в фильме «Однажды в Голливуде», стали популярны лишь в 1980-х

11. В фильме «Назад в будущее» Марти Макфлай играет на гитаре Gibson ES-345, которая еще не была изобретена в 1955 году

12. В комедийном боевике «Мисс Конгениальность» неожиданно меняется штат, который представляет эта девушка

«Огайо». «Арканзас».

13. Согласно сценарию, в биографической драме «Фрида» актриса должна была лежать на кровати, но ровно висящие серьги выдают, что она на самом деле стояла

14. В телесериале «Лемони Сникет: 33 несчастья» мы видим магию рук и никакого мошенничества

«Вайолет, Клаус». «Кто-то еще».

15. В драме «В центре внимания» журналистка делает заметки, вот только в блокноте нет ни одной записи

16. Странные вещи происходят и в «Сумерках»: Тейлор внезапно теряет жилет

17. В «Титанике» вода выглядит чистой, хотя должна быть мутной из-за большого количества органических отходов в океане

18. В мелодраме «Ноттинг-Хилл» вся съемочная команда отражается в очках Джулии Робертс

19. Татуировка главной героини комедии «Это все она» исчезает на выпускном вечере