20+ актеров и актрис, которые воплотили на экране один и тот же образ. Только кому-то он удался, а кто-то не справился

Безусловно, каждый актер или актриса наделяют своих героев уникальными чертами. И не секрет, что, например, такой персонаж, как Элвис Пресли, в исполнении Курта Рассела и Остина Батлера будет выглядеть по-разному. Мы решили узнать, какие артисты перевоплощались в одних и тех же героев, и что у них из этого вышло.

1. Чани

Несмотря на то, что роман Фрэнка Герберта «Дюна» довольно сложно адаптировать под киноформат, режиссеры не отчаиваются и пробуют снимать свои версии этого произведения. Так, например, в 2000 году вышел мини-сериал, в котором Чани сыграла чешская актриса Барбора Кодетова. Она была довольно естественна в своей роли, в каких-то моментах фильма показывала жестокость и решительность. В 2021 году появилась новая версия «Дюны» от режиссера Дени Вильнева. Некоторые критики и зрители были не в восторге от выбора Зендеи на роль Чани. Они говорили, что актриса скучна для нее, и сошлись во мнении, что она была ужасным выбором. Однако есть и те, кому Зендея явно приглянулась в «Дюне». Кто-то из критиков отметил, что она мастерски смогла продемонстрировать множество эмоций за столь короткое экранное время.

2. Мария-Антуанетта

В 1990 году вышел фильм «Австрийка» с Уте Лемпер в главной роли. Там она играла Марию- Антуанетту в ее последние дни жизни. Зрители отметили, что данный фильм во многом отличается от подобных картин об этой королеве, но ее главное достижение — сама Уте Лемпер, которая смогла вложить в свою героиню необычайную трогательность, а также умудрилась показать целый спектр эмоций — печаль, раздражение, отчаяние, гнев и страх. Спустя 16 лет был представлен фильм «Мария-Антуанетта», в котором заглавная роль досталась Кирстен Данст. По заверению режиссера Софии Копполы, эта картина не претендовала на историческую точность. Многие критики после премьеры в Каннах даже освистали эту ленту. Задачей Кирстен Данст было изобразить Марию-Антуанетту от хихикающего подростка до разочарованной жены, любящей матери и королевы. И Данст в своей роли была потрясающей.

3. Элвис Пресли

Об Элвисе Пресли снято более 10 фильмов, так что можно с точностью утверждать, что личность этого певца привлекает внимание кинематографистов. В 1979 году вышла лента «Элвис», в которой заглавная роль досталась Курту Расселу. Там была показана большая часть жизни Элвиса — от самых первых его шагов в музыке до того момента, как он окончательно покорил музыкальный Олимп. Фильм получил смешанные отзывы. В основном критики хвалили дизайн костюмов и игру Рассела. В 2022 вышел фильм «Элвис», но уже с Остином Батлером в главной роли. Многие критики благосклонно приняли этот фильм, особенно отмечали выдающуюся игру молодого актера. Один из них написал, что Остин Батлер как нельзя лучше подходит на роль Пресли, как в плане внешности, так и вокала.

4. Эстер / Элли

Всего известно 4 версии фильма «Звезда родилась». Самая первая из них вышла в 1937 году. Главная роль Эстер досталась Джанет Гейнор. Уже много лет спустя эту адаптацию назвали классической голливудской сказкой, а ее влияние на современный кинематограф — бесспорным. Многие отмечали естественность Гейнор в изображении своего персонажа. Некоторым больше по душе версия с Джуди Гарленд, вышедшая в 1954 году. Она показала Эстер такой простой и незамысловатой, что именно этот факт и позволяет назвать актрису идеальной для данной роли. Многие сходятся во мнении, что первая и вторая версии этого фильма являются классическими. В 1976 году в образе Эстер предстала Барбра Стрейзанд. Некоторые советуют смотреть эту ленту только в том случае, если вы без ума от Стрейзанд, так как героиня Эстер в исполнении этой певицы невероятно раздражает. Наконец, в 2018 году вышла новая версия «Звезда родилась» с Леди Гага в главной роли. Только там ее героине дали имя Элли. Некоторые критики отмечали, что Леди Гага вложила столько аутентичности в свою героиню, что даже забываешь, что она сама — популярная певица.

5. Сесар / Дэвид

Многие смотрели фильм «Ванильное небо», однако мало кто знает, что это ремейк картины «Открой глаза» (1997). Главную роль в оригинале исполнил Эдуардо Норьега. Однако, по мнению некоторых зрителей, он вовсе не убеждает своей игрой, ведь ему не хватает определенной степени трагичности. «Ванильное небо» называют спорным ремейком оригинала. Однако Том Круз намного усилил неприятные черты характера своего персонажа Дэвида по сравнению с персонажем Эдуарда Норьеги.

6. Хидэсабуро Уэно / Паркер Уилсон

Фильм «История Хатико» (1987 г.) был снят по мотивам реально произошедшей истории в Японии в 1920-1930-х годах. Того самого профессора Хидэсабуро Уэно, которого пес Хатико ждал много лет, мастерски сыграл Тацуя Накадаи. В 1987 году этот фильм был номером один на японском рынке, и все это во многом благодаря Накадаи, который смог виртуозно сыграть свою роль. Спустя 22 года на экраны вышел фильм «Хатико», но уже с Ричардом Гиром в главной роли. Критики отмечали, что эта версия более сентиментальна и менее грустна, нежели японская. Ричард Гир проявил здесь себя лучшим образом, а собака, игравшая Хатико, была безумно очаровательной.

7. Фериде

Всего известно 4 версии киноадаптации романа Решата Нури Гюнтекина «Королек — птичка певчая». Первая вышла в 1966 году. В нем роль Фериде досталась Тюркан Шорай. Зрители отмечали, что фильм вышел невероятно драматичным, интригующим и романтичным. Во многом такого эффекта удалось добиться благодаря этой эмоциональной актрисе. В 1986 году своей интерпретацией Фериде порадовала Айдан Шенер. Здесь большая часть времени в сериале уделена скитаниям главной героини, отчего он вышел чуть более трагичным, чем первая адаптация. Ну а Фериде от Шенер получилась более нежной и чуткой, чем в следующей версии сериала. В 2013 году роль Фериде досталась Фахрие Эвджен. Последняя интерпретация романа Гюнтекина буквально вдохнула в него новую жизнь, познакомив новое поколение телезрителей с этой историей любви. Здесь Эвджен изобразила решительную и упрямую героиню, которая сама справляется со всеми сложностями. Особенно отмечают любовную химию между ней и Бураком Озвчитом, который сыграл ее возлюбленного Кямрана.

8. Хадижа

Многие из телезрителей знакомы с бразильским сериалом «Клон», который выходил с 2001 по 2002 годы. Этот сериал стал большим хитом не только у себя на родине, но и в других странах. Одна из героинь, Хадижа, хоть и не является главным персонажем, но все же запомнилась зрителям. Исполнительница этой роли Карла Диас в сериале была довольно эмоциональным и улыбчивым ребенком, чем вызывала теплые чувства у зрителей. В 2010 году в Колумбии под тем же названием вышел ремейк этого сериала. Роль Хадижи в новой версии исполнила Валерия Чагуи. Однако молодая актриса была не столь выразительна, как ее коллега из оригинала, а эмоции девушки были запрятаны где-то очень глубоко.

9. Милли / Мариана

Оригинальный аргентинский сериал «Дикий ангел» выходил с 1998 по 1999 годы. Главную роль в нем сыграла Наталия Орейро. Кстати, именно с этого момента о ней заговорили как о международной звезде. Актриса смогла показать всю бестактность и дерзость своей героини Милли, а также ее невероятно сильный характер. Многие зрители отметили наличие мощной химии между Милли и Иво (Факундо Арана).



В 2001-2003 годах выходила португальская версия «Дикого ангела» с Паулой Невиш в главной роли. Актриса вспоминала, что во время трансляции этого сериала ее популярность была настолько зашкаливающей, что она не могла появиться на улице без охранников. Однако Пауле все же недоставало харизматичности, чтобы хоть как-то сравняться с Наталией Орейро. Кстати, там героиню звали Мариана.

В Индии в 2005 году представили свою версию «Дикого ангела» («Милли»). Создатели отмечали, что сериал был вдохновлен оригинальной версией, однако в него внесли нескольких новых персонажей и сделали некие изменения в сюжетной линии, чтобы эта история была более аутентичной. Актриса, исполнявшая роль Милли, Мона Васу, прекрасно справилась со своей задачей, ведь искренности у нее хоть отбавляй. Однако ей все же не хватило той самой привлекательности и огня, которые были у Орейро. Есть своя версия этого сериала и в Мексике («К черту красавчиков»), там ее показывали с 2007 по 2008 годы. Главную роль в сериале исполнила Альиссон Лосано. И ей, так же как и индийской актрисе, не хватило харизматичности, каковой обладала Наталия Орейро.