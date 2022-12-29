20+ фактов о звезде сериала «Уэнсдэй» Дженне Ортеге, которая предсказала свою роль, будучи еще девочкой
Дженна Ортега снимается с 6 лет, но прославилась на весь мир, когда ей исполнилось 20, благодаря роли Уэнсдэй — героини культового фильма «Семейка Аддамс». Для сцены бала талантливая девушка сама придумала танец, который вызвал бурную реакцию в соцсетях и стал вирусным. Дженну уже называют восходящей звездой Голливуда и пророчат ей большое будущее.
- Дженна Ортега родилась 27 сентября 2002 года в многодетной семье, у нее 6 братьев и сестер. Девушка имеет мексиканские и пуэрто-риканские корни.
- Из-за того что девочка рано начала сниматься в кино, она не могла, как все остальные школьники, сдать экзамены и попасть на выпускной бал. О чем сожалеет.
- Дженна решила стать актрисой после того, как увидела фильм «Гнев» 2004 года. Ее впечатлила игра юной Дакоты Фэннинг. «Я сказала маме, что хочу быть пуэрто-риканской версией этой актрисы», — вспоминает девушка.
Дженна с семьей.
- Однажды мама Дженны выложила на своей странице в социальной сети видео дочки с подписью: «Моя маленькая королева драмы». Ролик с талантливой девочкой заметила кастинг-директор и пригласила Дженну на встречу. Спустя время юная актриса начала сниматься в рекламе.
- Первым фильмом, в котором она приняла участие, был «Железный человек — 3». 11-летняя Дженна сыграла роль дочери вице-президента. «Они вырезали практически всю мою сцену, — рассказывала актриса. — Но когда в кинотеатре показали те 2 секунды со мной, моя мама и друзья закричали от восторга».
- Спустя год, в 2014-м, девочка сыграла главную героиню в детстве в сериале «Девственница Джейн».
В сериале «Загадочная неразбериха в средней школе» и «Девственница Джейн».
- В 2016 году Дженна получила главную роль в телевизионном сериале «Жизнь Харли», в котором сыграла девочку-вундеркинда из многодетной семьи. До того как девочка начала сниматься, ее семья часто смотрела сериалы по телевизору, и Дженна сказала, что если ей разрешат стать актрисой, то ее тоже покажут по ТВ. На что мама ответила ей с сарказмом: «О да, еще посмотрим». Но именно так и произошло.
- В одном из эпизодов «Жизни Харли» прозвучала пророческая для актрисы фраза. По сюжету сериала Харли, средний ребенок из 7 детей, пыталась организовать поход в парк для семьи. Но узнав, что все ее братья и сестры уже были заняты в этот день, сказала: «Вот что бывает, когда детей семеро, а ты средняя. Если бы моя семья была неделей, я была бы средой». А среда по-английски звучит как «уэнсдэй».
В сериале «Жизнь Харли».
- Актриса не отказывалась от участия и в озвучивании героинь мультфильмов. В списке ее работ «По ту сторону изгороди», «Семейка Грин в городе» и «Елена — принцесса Авалора».
- В нашумевшем сериале «Ты» героиня Дженны по имени Элли появляется во 2-м сезоне и играет соседку главного героя. Это была ее первая «взрослая» роль по серии диснеевских проектов, и девушка сильно переживала: «Каждый день, выходя на съемочную площадку, я думала, что меня уволят».
- В 2021 году на экраны вышла комедия «День „да“», в которой Дженна сыграла старшую дочь героини Дженнифер Гарнер.
- Поклонники называют Дженну «королевой фильмов ужасов», ведь девушка уже успела сняться сразу в нескольких фильмах жанра: «Икс», «Нянька» и «Крик» 2022 года.
В фильмах «День „да“» и «Крик».
- Во время видеопрослушивания на судьбоносную роль в сериале «Уэнсдэй» на актрисе был ужасающий грим, к тому же девушка не спала более суток. А все потому, что Дженна была в это время на съемках фильма ужасов «Икс» в Новой Зеландии. «Как только я появилась в таком виде на экране, Тим Бертон рассмеялся. Я тоже», — вспоминала она.
- Дженна Ортега рассказывала, что была в ужасе от новости, что ей предстоит сниматься с Кристиной Риччи, которая сыграла роль Уэнсдэй в фильмах «Семейка Аддамс» 1991 и 1993 годов. «Она очень классная. Я была не против познакомиться с ней, но ведь она сыграла Уэнсдэй настолько безупречно. И это еще одна причина, по которой мне было трудно играть в этом сериале», — поделилась девушка.
Дженна с коллегами Гвендолин Кристи и Эммой Майерс на съемочной площадке сериала «Уэнсдэй».
- Дженна — большая поклонница сериала «Очень странные дела», рекорд по просмотрам которого недавно побил проект «Уэнсдэй» с ее участием. «Я слежу за всеми фанатскими теориями и часто его пересматриваю», — говорит актриса.
- Дженна была веганом и не употребляла продукты животного происхождения, но во время съемок в сериале, которые проходили в Румынии, она начала есть рыбу, чтобы сбалансировать питание в чужой стране.
- По совету режиссера Тима Бертона, исполняя роль Уэнсдэй, Дженна очень редко моргала. И по признанию актрисы, это было не так-то просто: «Если я начинала моргать, приходилось снимать заново всю сцену. А все потому, что была зима, ветер дул мне в лицо, и у меня текли слезы. Но в итоге я стала моргать только во время чужих реплик».
В сериале «Уэнсдэй». На премьере. На Met Gala в 2022 году.
- Дженна признается, что очень любит читать. В интервью она рассказывала, что прочитала роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, потому что он упоминался в сериале «Ты», в котором девушка снималась.
- Для того чтобы сыграть на виолончели в эпизоде сериала «Уэнсдэй», Дженна начала учиться играть на этом инструменте за 2 месяца до начала съемок.
- У актрисы несколько номинаций на кинопремии, в том числе на «Золотой глобус» за роль Уэнсдэй, и 3 победы («Жизнь Харли», «Елена — принцесса Авалора» и «Крик»).
Дженна в 2018 и 2022 годах.
- Дженна не рассказывает о личной жизни в интервью и с юмором отзывается о сплетнях: «Если верить интернету, я встречалась с 6 парнями. Но на самом деле я не встречалась ни с одним из них».
- В 2017 году девушка снялась в музыкальном клипе «Chapstick» своего друга, певца Джейкоба Сарториуса.
- В 2020 году 18-летняя актриса выпустила свою первую книгу — сборник ее личных рассказов под названием «Это все любовь: размышления для твоего сердца и души».
- В декабре 2022 года стало известно, что Дженна и Перси Уайт, который сыграл Ксавье Торпа в сериале «Уэнсдэй», появятся в романтической комедии «Зима, весна, лето или осень». Также новая голливудская звезда впервые выступит в качестве исполнительного продюсера проекта.
Дженна и Перси Уайт в сериале «Уэнсдэй».
Вы уже смотрели сериал «Уэнсдэй»? Какие еще роли Дженны вам нравятся?