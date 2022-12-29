20+ фактов о звезде сериала «Уэнсдэй» Дженне Ортеге, которая предсказала свою роль, будучи еще девочкой

Дженна Ортега снимается с 6 лет, но прославилась на весь мир, когда ей исполнилось 20, благодаря роли Уэнсдэй — героини культового фильма «Семейка Аддамс». Для сцены бала талантливая девушка сама придумала танец, который вызвал бурную реакцию в соцсетях и стал вирусным. Дженну уже называют восходящей звездой Голливуда и пророчат ей большое будущее.