20+ ляпов в старых фильмах, которые мы не замечаем, хотя смотрим их каждый Новый год

С момента выхода многих старых фильмов, которые постоянно крутят под каждый Новый год, прошли десятки лет. За это время разными энтузиастами были найдены и расписаны кажется все ляпы в каждой киноленте. Но мы смогли откопать еще немного неточностей, которых раньше при просмотре кинокомедий не замечали.