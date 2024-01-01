20+ ляпов в старых фильмах, которые мы не замечаем, хотя смотрим их каждый Новый год
С момента выхода многих старых фильмов, которые постоянно крутят под каждый Новый год, прошли десятки лет. За это время разными энтузиастами были найдены и расписаны кажется все ляпы в каждой киноленте. Но мы смогли откопать еще немного неточностей, которых раньше при просмотре кинокомедий не замечали.
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
- Когда великовозрастный хулиган Федя едет в бульдозере, Шурик бросает ему в лицо раствор шпатлевки (или какой-то другой строительный раствор). Федя вылезает из бульдозере и в кадре видно, что у него, помимо лица, еще испачканы кисти рук. А в следующем кадре его руки испачканы уже по локоть.
- Когда Федя съезжает на перилах, на его штанах сзади остаются внушительные рваные дыры. Но уже через несколько кадров дыры каким-то волшебным образом стали заметно меньше.
- Когда Шурик замотал Федю в несколько рулонов обоев и затем поднимает его, можно заметить, что бабочки несколько раз меняют свое направление.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
- Когда Нина пытается выбраться из заточения, она стучит обувью с каблуками по двери и оставляет две заметные отметины. Но через несколько кадров, когда похитители входят в комнату, на двери отметин уже нет.
- В стене, рядом с дверьми в комнату, установлен глазок. Через него дядя Джабраил наблюдает, что делает похищенная Нина. Во-первых, непонятно, почему глазок установлен в стене, а не в двери. Во-вторых, когда зритель спустя несколько кадров видит комнату изнутри, никакого глазка на стене нет.
«Иван Васильевич меняет профессию»
- Когда Жорж Милославский копошится в тайнике в квартире Шпака, он берет в руки пачку облигаций. А в следующее мгновение он поворачивается в камеру и, советуя зрителям хранить деньги в сберегательной кассе, показывает три пачки обычных купюр, а не облигации.
- Когда жена Шурика Зина возвращается домой, царь Иван Грозный прячется за шторами. В этот момент можно увидеть аквариум, в котором вода мутная. Но через несколько секунд, когда Зина раздвигает шторы, заметно, что вода в аквариуме уже кристально чистая.
- А еще за эти несколько секунд в машине времени некоторые жидкости поменяли свой цвет, часть колб изменили свою форму, а также появилось несколько новых емкостей.
- Когда Бунша залезает в сундук, чтобы спрятаться от стражников, видно, что он залез в одном положении (головой справа). А через несколько секунд, когда Иван Васильевич вылезает, его голова оказывается в противоположной стороне.
- Когда Милославский и Бунша, захватив одежду из сундука, убегают, в кадре видны 2 рыцарских доспеха. Шлем одного из них лежит на полу. А через мгновение он уже находится на своем месте.
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
- Когда Ипполит уезжает на своей машине, Лукашин устремляется ей вслед. В первом кадре видно, что вся машина, в том числе заднее стекло, занесена снегом. В следующем кадре, когда камера через заднее стекло показывает бегущего за машиной Лукашина, оно уже чистое. А еще через мгновение уже весь автомобиль оказывается очищен от снега.
- Когда Женя дает гитару Наде, он держит инструмент грифом в левой руке. При смене ракурса гриф уже находится в его правой руке.
- Когда Ипполит идет принимать душ прямо в одежде, на его пальто видны два следа от обуви. Но через секунду от отпечатков обуви не остается и следа. Можно предположить, что их смыла вода, но она на спину даже не попала.
«Девчата»
О некоторых ляпах из этого (а также других фильмов) мы уже рассказывали в этой статье. Но в «Девчатах» есть еще некоторые промашки.
- Когда Тося возвращается в барак, на радостях она скидывает свои валенки к другим, лежащим на полу. А через несколько секунд, когда героиня пританцовывает до двери, заметно, что валенки уже стоят.
- Когда сюжет разворачивается на танцевальном вечере в местном клубе, в одном из кадров можно увидеть двух мальчиков, которые играют в шашки. На игровом столе заметны несколько черных шашек. А буквально через 2 секунды на столе черных шашек заметно прибавляется.
«Берегись автомобиля»
- Когда на остановку подъезжает троллейбус с Любой за рулем, на борту транспортного средства можно увидеть номер 413. А когда троллейбус отъезжает, на его борту уже совсем другой номер — 478
- Когда погоня завершается и начинается прощальный диалог, при смене общего плана на крупный меняется окраска бордюров.
«Карнавальная ночь»
- Когда товарищ Огурцов сел перекусить, официантка приносит ему стакан с томатным соком (или с какой-то другой красной жидкостью). В это время Огурцов употребляет другой напиток. А через несколько секунд стакан, в которым был налит томатный сок, оказывается пустым.
- Если приглядеться, то видно, что и предметы на столе поменяли свое положение, а сам актер сидит немного правее относительно стены за ним.
- Товарищ Огурцов кладет многостраничный доклад во внутренний карман пиджака. Когда фокусник поздравляет его с новым годом, то он незаметно для директора вытаскивает уже не кипу бумаг, а один свернутый листик.
- Во многих кадрах видно, что часть зала перед сценой полностью заставлена столиками с гостями. Но в некоторых сценах по центру зала неожиданно появляется проход, в котором выступают артисты.
Кстати, вот 20+ неожиданных фактов об самой главной новогодней комедии.
Фото на превью Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм
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