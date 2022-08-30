20+ сравнений крупным планом, которые покажут, как с годами изменились лица знойных актеров
Если бы пару десятков лет назад в нашей речи было распространено слово «краш», то любая статья с упоминанием этих актеров изобиловала бы им. Потому что иначе героев нашей сегодняшней подборки и не назовешь. Стоило их звездам зажечься на голливудском небосклоне, как они тут же стали предметом воздыхания множества женщин (и для многих остаются таковыми по сей день).
Мы в ADME задались целью узнать, как сегодня выглядят актеры, которые еще не так давно слыли настоящими сердцеедами. Кажется, они и спустя годы не растеряли ни капли своего обаяния.
Джейсон Пристли
Мэтт Диллон
Антонио Бандерас
Кевин Костнер
Эмилио Эстевес
Warner Bros. / Courtesy Everett Collection / East News, © The Mighty Ducks: Game Changers / ABC Signature and co-producers
Джон Траволта
Скотт Вульф
Леонардо Ди Каприо
Мел Гибсон
Дольф Лундгрен
Том Круз
Роберт Редфорд
Харрисон Форд
Джейсон Бейтман
Патрик Демпси
Кристиан Слейтер
Брюс Уиллис
Дон Джонсон
Джордж Клуни
Сильвестр Сталлоне
Пирс Броснан
Ричард Гир
Киану Ривз
При взгляде на кого из этих звездных мужчин ваше сердце по-прежнему делает кульбит?
Фото на превью East News, Invision / Invision / East News
AdMe/Кино/20+ сравнений крупным планом, которые покажут, как с годами изменились лица знойных актеров
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