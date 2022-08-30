20+ сравнений крупным планом, которые покажут, как с годами изменились лица знойных актеров

Если бы пару десятков лет назад в нашей речи было распространено слово «краш», то любая статья с упоминанием этих актеров изобиловала бы им. Потому что иначе героев нашей сегодняшней подборки и не назовешь. Стоило их звездам зажечься на голливудском небосклоне, как они тут же стали предметом воздыхания множества женщин (и для многих остаются таковыми по сей день).