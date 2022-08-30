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20+ сравнений крупным планом, которые покажут, как с годами изменились лица знойных актеров

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Если бы пару десятков лет назад в нашей речи было распространено слово «краш», то любая статья с упоминанием этих актеров изобиловала бы им. Потому что иначе героев нашей сегодняшней подборки и не назовешь. Стоило их звездам зажечься на голливудском небосклоне, как они тут же стали предметом воздыхания множества женщин (и для многих остаются таковыми по сей день).

Мы в ADME задались целью узнать, как сегодня выглядят актеры, которые еще не так давно слыли настоящими сердцеедами. Кажется, они и спустя годы не растеряли ни капли своего обаяния.

Джейсон Пристли

PHOTOlink / Everett Collection / East News, Lionel Guericolas / MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Мэтт Диллон

East News, FILIPPO MONTEFORTE / AFP / East News

Антонио Бандерас

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, Invision / Invision / East News

Кевин Костнер

East News, Invision / Invision / East News

Эмилио Эстевес

Warner Bros. / Courtesy Everett Collection / East News, © The Mighty Ducks: Game Changers / ABC Signature and co-producers

Джон Траволта

Album Online / East News, Laurent Salmon / KCS / East News

Скотт Вульф

COLUMBIA TRISTAR / Album / East News, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Леонардо Ди Каприо

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Мел Гибсон

MGM / Courtesy Everett Collection / East News, Saban Int'l / Courtesy Everett Collection / East News

Дольф Лундгрен

imago / Frinke / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Том Круз

Paramount / Courtesy Everett Collection / East News, ANTHONY WALLACE / AFP / East News

Роберт Редфорд

Courtesy Everett Collection / East News, VALERY HACHE / AFP / East News

Харрисон Форд

Screen Prod / Photononstop / East News, LUDOVIC MARIN / AFP / East News

Джейсон Бейтман

TriStar Pictures / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Патрик Демпси

Studiocanal Films Ltd / Mary Evans / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Кристиан Слейтер

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Брюс Уиллис

Album Online / East News, Courtesy Everett Collection / East News

Дон Джонсон

Courtesy Everett Collection / East News, Everett Collection / East News

Джордж Клуни

Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Сильвестр Сталлоне

East News, ROBYN BECK / AFP / East News

Пирс Броснан

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Everett Collection / East News

Ричард Гир

East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Киану Ривз

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

При взгляде на кого из этих звездных мужчин ваше сердце по-прежнему делает кульбит?

Фото на превью East News, Invision / Invision / East News
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AdMe/Кино/20+ сравнений крупным планом, которые покажут, как с годами изменились лица знойных актеров
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