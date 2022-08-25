30+ закадровых деталей, о которых мы понятия не имели, пока не увидели

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Одно из величайших магических свойств кино — заставить нас, зрителей, хотя бы на время поверить в невозможное. Разумеется, сейчас все знают о спецэффектах и компьютерной графике, но увидеть закулисные моменты и посмотреть на любимых персонажей с другой стороны все равно круто.

Мы в ADME приглашаем вас окунуться в фантастический мир камер и поразмыслить о том, на что способны технологии в сочетании с талантом и хорошим воображением. Также вы увидите уникальные кадры, снятые в перерывах на съемках известных фильмов.

1. Сколько требуется работы, чтобы сделать характерную зеленую кожу Гаморы

2. Расслабленная атмосфера за кулисами, пока готовится злодей, который пугал вас до смерти

3. Анджелина Джоли показывает процесс превращения в страшную, прекрасную Малефисенту

4. Даже Геральт из Ривии не может удержаться от селфи в раздевалке

5. Почему бы не повеселиться, если злодеи не настоящие и вам на самом деле не нужно никуда ехать? На съемках фильма «Чудо-женщина: 1984»

6. Ума Турман превращается в Ядовитый Плющ для фильма «Бэтмен и Робин»

7. Николас Холт черпает вдохновение на съемках «Безумного Макса» в чтении

8. Закулисные кадры со съемок «Джона Уика — 3» с неподражаемым Киану Ривзом

9. Танос определенно выглядит более радостным за кадром

10. Человек-паук позирует на камеру со своими коллегами

11. Люцифер находится в центре всеобщего внимания даже в перерывах между съемками

12. Даже такой талантливый актер, как Лео, должен постоянно сверяться со сценарием. Это кадр со съемок «Волка с Уолл-стрит»

Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

13. Трудно представить, насколько сложно вжиться в роль, когда тебя окружают зеленые экраны

14. Яра Грейджой пытается избавиться от воды в сапогах

15. Если вы заглянете за кадры фильма «Жизнь Пи», то увидите, что некоторые водные сцены снимались в помещении

© Life of Pi / The Walt Disney Studios , 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection / EA / East News 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection / EA / East News

16. Высокие технологии прячутся даже на самых необитаемых планетах «Звездных войн»

17. Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Кейт Уинслет и Клифф Кертис на съемках 2-й части фильма «Аватар»

18. Железный человек без своего костюма

19. Дракс может пролистать свои соцсети, раз уж Галактика в безопасности

20. Вот как Джозеф Гордон-Левитт ходил по вращающемуся коридору в фильме «Начало»

21. Мэтт Деймон был не один даже на Марсе

22. Когда тебя снимает столько камер, важно хорошо выглядеть

23. Когда ты очень нужен Мстителям, но твоя прическа еще не готова

24. Дублеры есть даже у членов королевской семьи — во время съемок сериала «Корона»

25. Шаг за шагом снимается затравка для нового сезона

26. Должно быть, Аарону Полу нелегко изображать разговор с роботом, когда вместо него сидит некто в полосатом костюме

27. В 4-м сезоне «Очень странных дел» Милли Бобби Браун не пришлось сбривать волосы. Прическа выглядит настолько реалистично, что мало кто заметил парик

28. В начале фильма Крис Эванс был еще молод, но к финальной части «постарел». На этих фото видно, что с возрастом он становится счастливее

29. Когда режиссер Тодд Филлипс наблюдает за каждым его шагом, Джокер перестает улыбаться

30. В фильме мы видим, что Марк Руффало мгновенно становится зеленым. На самом деле это занимает немного больше времени

31. Они могут делать домашнее задание безо всякой магии

Здорово, правда? Можете ли вы представить, каким станет кино через несколько лет, когда технологии усовершенствуются еще сильнее?

Внимание: в марте 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.