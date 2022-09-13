50+ свежих сериалов, которые мало кто смотрел, но они могут похвастаться высокими рейтингами

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2022 год подарил сериаломанам огромное количество многосериек на любой вкус. Например, историческую драму «Газлит», в которой великолепный тандем составили Джулия Робертс и Шон Пенн; «Кэнди», где засветилась Джессика Бил; «Пациента» с неподражаемым Стивом Кареллом.

Мы в ADME большие фанаты сериалов, поэтому готовы представить вам многосерийки, которые мало кто смотрел, но они определенно стоят быть увиденными.

1. Дикарки (2-й сезон) (США) Рейтинг IMDb — 7,2 2. Прогноз погоды и любви (Южная Корея) Рейтинг IMDb — 7,1 3. Мо (США) Рейтинг IMDb — 7,5 4. Викинги: Вальхалла (США) Рейтинг IMDb — 7,2 Этот сериал определенно оценят фанаты «Игры престолов». © gorgihow2000-314-703059 / IMDb

5. Черные глаза (Индия) Рейтинг IMDb — 7 6. Парни в коридоре (Канада, США) Рейтинг IMDb — 8,2 7. Билли Кид (Канада) Рейтинг IMDb — 7,1

11. Алхимия душ (Южная Корея) Рейтинг IMDb — 8,7 12. Возвращение королевы (Польша) Рейтинг IMDb — 7,1 13. В ударе (США) Рейтинг IMDb — 7,1

14. Пистолет (США, Великобритания) Рейтинг IMDb — 7,6 15. Пациент (США) Рейтинг IMDb — 7,4

16. Без пары (США) Рейтинг IMDb — 7 17. Параллели (Франция) Рейтинг IMDb — 7 18. Дом Дракона (США) Рейтинг IMDb — 8,8

23. Хроники пышки (США) Рейтинг IMDb — 7,2 24. Бункер (Мексика) Рейтинг IMDb — 7,5 25. Мэгги (США) Рейтинг IMDb — 7,1

26. Запретная любовь (Греция) Рейтинг IMDb — 8,6 27. Извне (США) Рейтинг IMDb — 7,6 28. Йоси, раскаявшийся шпион (Аргентина) Рейтинг IMDb — 7,8

29. Их собственная лига (США) Рейтинг IMDb — 7,1 30. Звездануться (2-й сезон) (Великобритания) Рейтинг IMDb — 7,5 31. Багровое озеро (США, Австралия) Рейтинг IMDb — 7,3 32. Наследники земли (Испания) Рейтинг IMDb — 7,1 33. Предложение (США) Рейтинг IMDb — 8,7 34. Босх: Наследие (США) Рейтинг IMDb — 8,5 35. Ювенальный суд (Южная Корея) Рейтинг IMDb — 7,9 Этот сериал бросит вызов устоявшимся взглядам. © fionawilson234 / IMDb

36. Ночной экстерьер / Сумрак (Италия) Рейтинг IMDb — 8,2 37. Трепет сердца (Великобритания) Рейтинг IMDb — 8,7 38. Звездный путь: Странные новые миры (США) Рейтинг IMDb — 8,2 Новая версия «Звездного пути» заставила пережить старые чувства. Я заметил, что улыбался после окончания каждого эпизода. © tawneyfarm / IMDb

39. Женщины движения (США) Рейтинг IMDb — 7,1 40. Человек, который упал на Землю (США) Рейтинг IMDb — 7,1 41. Начальная школа «Эбботт» (2-й сезон) (США) Рейтинг IMDb — 8,2 42. Халлрейзерс (Великобритания) Рейтинг IMDb — 7,1 43. Монтеросси (Италия) Рейтинг IMDb — 7,1 44. Ты этого достойна (США) Рейтинг IMDb — 7,3 45. Цветы на чердаке: Начало (США) Рейтинг IMDb — 7,1

46. Хало (США) Рейтинг IMDb — 7,1 47. Этот дурак (США) Рейтинг IMDb — 7,6 48. Правительство (4-й сезон) (Дания) Рейтинг IMDb — 8,5 49. Дневник моего раскрепощения (Южная Корея) Рейтинг IMDb — 8,3 50. Наша милая ферма (Великобритания) Рейтинг IMDb — 7,9 51. 7 жизней Леа (Франция) Рейтинг IMDb — 7,5