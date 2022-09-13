50+ свежих сериалов, которые мало кто смотрел, но они могут похвастаться высокими рейтингами
2022 год подарил сериаломанам огромное количество многосериек на любой вкус. Например, историческую драму «Газлит», в которой великолепный тандем составили Джулия Робертс и Шон Пенн; «Кэнди», где засветилась Джессика Бил; «Пациента» с неподражаемым Стивом Кареллом.
Мы в ADME большие фанаты сериалов, поэтому готовы представить вам многосерийки, которые мало кто смотрел, но они определенно стоят быть увиденными.
1. Дикарки (2-й сезон) (США)
Рейтинг IMDb — 7,2
2. Прогноз погоды и любви (Южная Корея)
Рейтинг IMDb — 7,1
3. Мо (США)
Рейтинг IMDb — 7,5
4. Викинги: Вальхалла (США)
Рейтинг IMDb — 7,2
- Этот сериал определенно оценят фанаты «Игры престолов». © gorgihow2000-314-703059 / IMDb
5. Черные глаза (Индия)
Рейтинг IMDb — 7
6. Парни в коридоре (Канада, США)
Рейтинг IMDb — 8,2
7. Билли Кид (Канада)
Рейтинг IMDb — 7,1
8. ЖМЖ (США)
Рейтинг IMDb — 7,6
9. Больше, чем это (Австралия)
Рейтинг IMDb — 7,2
10. Кэнди (США)
Рейтинг IMDb — 7,2
- Здесь все тревожно, но захватывающе. © saimariejohnson / IMDb
11. Алхимия душ (Южная Корея)
Рейтинг IMDb — 8,7
12. Возвращение королевы (Польша)
Рейтинг IMDb — 7,1
13. В ударе (США)
Рейтинг IMDb — 7,1
16. Без пары (США)
Рейтинг IMDb — 7
17. Параллели (Франция)
Рейтинг IMDb — 7
18. Дом Дракона (США)
Рейтинг IMDb — 8,8
19. Нарушители (2-й сезон) (Великобритания)
Рейтинг IMDb — 7,7
20. Уверенным шагом (США)
Рейтинг IMDb — 7,2
21. Сверхновая (Аргентина)
Рейтинг IMDb — 7,5
22. Газлит (США)
Рейтинг IMDb — 7,3
- Отменный сериал, а актерский состав просто «вау!». © Almost_Soldout / IMDb
23. Хроники пышки (США)
Рейтинг IMDb — 7,2
24. Бункер (Мексика)
Рейтинг IMDb — 7,5
25. Мэгги (США)
Рейтинг IMDb — 7,1
26. Запретная любовь (Греция)
Рейтинг IMDb — 8,6
27. Извне (США)
Рейтинг IMDb — 7,6
28. Йоси, раскаявшийся шпион (Аргентина)
Рейтинг IMDb — 7,8
29. Их собственная лига (США)
Рейтинг IMDb — 7,1
30. Звездануться (2-й сезон) (Великобритания)
Рейтинг IMDb — 7,5
31. Багровое озеро (США, Австралия)
Рейтинг IMDb — 7,3
32. Наследники земли (Испания)
Рейтинг IMDb — 7,1
33. Предложение (США)
Рейтинг IMDb — 8,7
34. Босх: Наследие (США)
Рейтинг IMDb — 8,5
35. Ювенальный суд (Южная Корея)
Рейтинг IMDb — 7,9
- Этот сериал бросит вызов устоявшимся взглядам. © fionawilson234 / IMDb
36. Ночной экстерьер / Сумрак (Италия)
Рейтинг IMDb — 8,2
37. Трепет сердца (Великобритания)
Рейтинг IMDb — 8,7
38. Звездный путь: Странные новые миры (США)
Рейтинг IMDb — 8,2
- Новая версия «Звездного пути» заставила пережить старые чувства. Я заметил, что улыбался после окончания каждого эпизода. © tawneyfarm / IMDb
39. Женщины движения (США)
Рейтинг IMDb — 7,1
40. Человек, который упал на Землю (США)
Рейтинг IMDb — 7,1
41. Начальная школа «Эбботт» (2-й сезон) (США)
Рейтинг IMDb — 8,2
42. Халлрейзерс (Великобритания)
Рейтинг IMDb — 7,1
43. Монтеросси (Италия)
Рейтинг IMDb — 7,1
44. Ты этого достойна (США)
Рейтинг IMDb — 7,3
45. Цветы на чердаке: Начало (США)
Рейтинг IMDb — 7,1
46. Хало (США)
Рейтинг IMDb — 7,1
47. Этот дурак (США)
Рейтинг IMDb — 7,6
48. Правительство (4-й сезон) (Дания)
Рейтинг IMDb — 8,5
49. Дневник моего раскрепощения (Южная Корея)
Рейтинг IMDb — 8,3
50. Наша милая ферма (Великобритания)
Рейтинг IMDb — 7,9
51. 7 жизней Леа (Франция)
Рейтинг IMDb — 7,5
Какие из этих сериалов вы уже посмотрели, а какие взяли на заметку?