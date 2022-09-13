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50+ свежих сериалов, которые мало кто смотрел, но они могут похвастаться высокими рейтингами

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2022 год подарил сериаломанам огромное количество многосериек на любой вкус. Например, историческую драму «Газлит», в которой великолепный тандем составили Джулия Робертс и Шон Пенн; «Кэнди», где засветилась Джессика Бил; «Пациента» с неподражаемым Стивом Кареллом.

Мы в ADME большие фанаты сериалов, поэтому готовы представить вам многосерийки, которые мало кто смотрел, но они определенно стоят быть увиденными.

1. Дикарки (2-й сезон) (США)

Рейтинг IMDb — 7,2

2. Прогноз погоды и любви (Южная Корея)

Рейтинг IMDb — 7,1

3. Мо (США)

Рейтинг IMDb — 7,5

4. Викинги: Вальхалла (США)

Рейтинг IMDb — 7,2

5. Черные глаза (Индия)

Рейтинг IMDb — 7

6. Парни в коридоре (Канада, США)

Рейтинг IMDb — 8,2

7. Билли Кид (Канада)

Рейтинг IMDb — 7,1

8. ЖМЖ (США)

Рейтинг IMDb — 7,6

9. Больше, чем это (Австралия)

Рейтинг IMDb — 7,2

10. Кэнди (США)

Рейтинг IMDb — 7,2

11. Алхимия душ (Южная Корея)

Рейтинг IMDb — 8,7

12. Возвращение королевы (Польша)

Рейтинг IMDb — 7,1

13. В ударе (США)

Рейтинг IMDb — 7,1

14. Пистолет (США, Великобритания)

Рейтинг IMDb — 7,6

15. Пациент (США)

Рейтинг IMDb — 7,4

16. Без пары (США)

Рейтинг IMDb  7

17. Параллели (Франция)

Рейтинг IMDb — 7

18. Дом Дракона (США)

Рейтинг IMDb — 8,8

19. Нарушители (2-й сезон) (Великобритания)

Рейтинг IMDb — 7,7

20. Уверенным шагом (США)

Рейтинг IMDb — 7,2

21. Сверхновая (Аргентина)

Рейтинг IMDb — 7,5

22. Газлит (США)

Рейтинг IMDb — 7,3

23. Хроники пышки (США)

Рейтинг IMDb — 7,2

24. Бункер (Мексика)

Рейтинг IMDb — 7,5

25. Мэгги (США)

Рейтинг IMDb — 7,1

26. Запретная любовь (Греция)

Рейтинг IMDb — 8,6

27. Извне (США)

Рейтинг IMDb — 7,6

28. Йоси, раскаявшийся шпион (Аргентина)

Рейтинг IMDb — 7,8

29. Их собственная лига (США)

Рейтинг IMDb — 7,1

30. Звездануться (2-й сезон) (Великобритания)

Рейтинг IMDb — 7,5

31. Багровое озеро (США, Австралия)

Рейтинг IMDb — 7,3

32. Наследники земли (Испания)

Рейтинг IMDb — 7,1

33. Предложение (США)

Рейтинг IMDb — 8,7

34. Босх: Наследие (США)

Рейтинг IMDb — 8,5

35. Ювенальный суд (Южная Корея)

Рейтинг IMDb — 7,9

36. Ночной экстерьер / Сумрак (Италия)

Рейтинг IMDb — 8,2

37. Трепет сердца (Великобритания)

Рейтинг IMDb — 8,7

38. Звездный путь: Странные новые миры (США)

Рейтинг IMDb — 8,2

  • Новая версия «Звездного пути» заставила пережить старые чувства. Я заметил, что улыбался после окончания каждого эпизода. © tawneyfarm / IMDb

39. Женщины движения (США)

Рейтинг IMDb — 7,1

40. Человек, который упал на Землю (США)

Рейтинг IMDb — 7,1

41. Начальная школа «Эбботт» (2-й сезон) (США)

Рейтинг IMDb — 8,2

42. Халлрейзерс (Великобритания)

Рейтинг IMDb — 7,1

43. Монтеросси (Италия)

Рейтинг IMDb — 7,1

44. Ты этого достойна (США)

Рейтинг IMDb — 7,3

45. Цветы на чердаке: Начало (США)

Рейтинг IMDb — 7,1

46. Хало (США)

Рейтинг IMDb — 7,1

47. Этот дурак (США)

Рейтинг IMDb — 7,6

48. Правительство (4-й сезон) (Дания)

Рейтинг IMDb — 8,5

49. Дневник моего раскрепощения (Южная Корея)

Рейтинг IMDb — 8,3

50. Наша милая ферма (Великобритания)

Рейтинг IMDb — 7,9

51. 7 жизней Леа (Франция)

Рейтинг IMDb — 7,5

Какие из этих сериалов вы уже посмотрели, а какие взяли на заметку?

Фото на превью Iosi, el espía arrepentido / Amazon Studios and co-producers, Star Trek: Strange New Worlds / CBS Television Studios and co-producers
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AdMe/Кино/50+ свежих сериалов, которые мало кто смотрел, но они могут похвастаться высокими рейтингами
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