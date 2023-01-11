6 креативных способов, которые использовали продюсеры, чтобы скрыть беременность актрис

Когда одна из ведущих актрис беременеет до или во время съемок, режиссерам, костюмерам, операторам и вообще каждому члену команды нужно экстренно придумывать способы как-то скрыть этот факт от зрителей. Мешковатая одежда, визуальные эффекты — голливудские гении кинематографа делают все, чтобы заставить живот исчезнуть точно так же, как это сделал бы Дэвид Копперфильд.

1. Галь Гадот в «Чудо-женщине»

Когда продюсеры решили переснять некоторые сцены для фильма, Галь Гадот была на пятом месяце беременности, и живот невозможно было скрыть в ее облегающем костюме супергероини. Костюмеры отрезали переднюю часть костюма, чтобы заменить ее зеленой тканью. Таким образом они могли изменить фигуру актрисы на монтаже.

2. Джулия Робертс в фильме «Двенадцать друзей Оушена»

Вместо того, чтобы пытаться скрыть живот Джулии на протяжении всех съемок, режиссеры решили включить ее беременность в сюжет. Хотя в первых сценах фильма мы видим актрису в основном крупным планом и в мешковатой одежде, позже по сюжету Тесс, героиня актрисы, притворяется беременной, чтобы украсть яйцо Фаберже.

3. Марсия Кросс в «Отчаянных домохозяйках»

Поскольку сюжет третьего сезона сериала уже был четко определен, включить беременность Марсии в него было невозможно. Поэтому костюмеры одевали ее в большие свитера, а операторы снимали актрису по грудь и ставили перед ней предметы, которые стратегически прикрывали живот. Любопытно, что в следующем сезоне, после того как Марсия уже родила близнецов, ей пришлось сниматься с фальшивым животом для новой сюжетной линии своей героини.

4. Риз Уизерспун в «Ярмарке тщеславия»

Для экранизации романа Уильяма Мейкписа Теккерея режиссеру удалось скрыть пятимесячную беременность Риз с помощью громоздких костюмов XIX века. Кроме того, в некоторых сценах приходилось стратегически расставлять мебель, чтобы живот актрисы оставался за кадром. «У нас была пара сцен, где живот было немного видно, но мы нашли решение», — сказала актриса.

5. Сара Джессика Паркер в фильме «Секс в большом городе»

В то время как Кэрри Брэдшоу, героиня Сары, была готова оставаться сильной и независимой и веселиться на вечеринках, актриса ожидала рождения своего первого ребенка. Поскольку материнство не вписывалось в характер персонажа, было решено только заменить гардероб актрисы. В предыдущих сезонах Кэрри носила облегающие платья, но в пятом сезоне «Секса в большом городе» мы видели ее в основном в свободной одежде.

6. Хелена Бонем Картер в фильме «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит»

Для актрисы работа над хорошо запомнившимся мюзиклом Тима Бертона была довольно сложной. Танцевальные сцены и так давались Хелене нелегко, так еще и ее партнер, Джонни Депп, не умел танцевать вальс. «Утром у меня всегда кружилась голова, потому что я была на первом триместре. Было адски сложно», — добавила она. Чтобы скрыть ее живот, Бертон поместил сцены Хелены в самое начало съемочного графика. У костюмеров получилось замаскировать живот с помощью темного гардероба, а операторы меняли освещение в сценах с актрисой. Хелена поделилась, что зрители могут заметить, как меняется ее вес от сцены к сцене, поскольку в начале съемок она не была беременна, а фильм снимался не в хронологическом порядке.