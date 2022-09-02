7 звезд, которые не боятся открывать новые горизонты

Многим страшно выходить из зоны комфорта, но трудности делают жизнь более разнообразной. Кроме того, если вы начнете заниматься чем-то новым, возможно, сможете открыть в себе таланты, о которых даже и не подозревали. Возьмем, к примеру, Леди Гага: она начала погружаться в мир актерского мастерства всего несколько лет назад, а теперь сыграет Харли Квинн в продолжении нашумевшего «Джокера».

Мы в ADME подготовили список знаменитостей, которые всегда стремятся улучшить свои навыки и доказать, что бросать вызов самому себе может быть полезно.

1. Тильда Суинтон

CAP / FB / Capital Pictures / East News , CAP / FB / Capital Pictures / East News , CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Тильда снимается в кино уже почти 40 лет и продолжает поражать нас самыми непредсказуемыми и нетипичными ролями. В фильме ужасов «Суспирия» она сыграла трех персонажей: доктора Клемперера, старого психолога; мадам Блан, руководителя танцевальной студии, и Елену Маркос, древнюю ведьму. Похоже, создатели ленты сорвали джекпот, ведь у них появилась возможность нанять меньше актеров.

2. Ума Турман

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Звездная роль Умы Турман в ленте «Убить Билла» и ее продолжении далась ей нелегко. Актрисе пришлось освоить кучу новых навыков, в том числе 3 стиля кунг-фу, 2 стиля боя на мечах и японский язык. Результат того стоил: Турман получила бесчисленное множество наград.

3. Эмма Стоун

Joseph Gotfriedy / Broadimage / East News

Романтическая комедия «Отличница легкого поведения» с Эммой Стоун в главной роли имела огромный успех, и актриса могла бы так и остаться работать в этом жанре. Но она решила иначе. Позже Эмма сыграла Гвен Стейси, девушку Человека-паука, а также получила главную роль в оскароносном фильме «Ла-Ла Ленд».

4. Адам Драйвер

CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Адам Драйвер сыграл Кайло Рена в «Звездных войнах», и эта роль стала для него настолько важной, что он решил бросить вызов самому себе. Актер отказался от дублеров и научился делать все движения самостоятельно. Постановщик трюков отмечал, что многие артисты хотят выполнять трюки сами, но у них просто не получается, ведь нужно еще и оставаться в образе. Однако Адам Драйвер работал так усердно, что довел свои навыки до совершенства и добился отличного результата.

5. Том Хэнкс

Paramount Pictures / Collection Christophel / East News , Everett Collection / East News

Актер, известный своей ролью в фильме «Форрест Гамп», с 1995 года озвучивает Вуди в «Истории игрушек». Есть довольно много нюансов, связанных с озвучиванием персонажа в течение столь длительного времени. Во-первых, голос может сильно измениться за эти годы. Но Хэнкс уверяет, что, поскольку у него нет вредных привычек, работа никак не повлияла на его голос. Во-вторых, озвучивать героя — это не просто читать реплики, которые дают, а проигрывать их несколько раз с разными эмоциями, чтобы понять, какая подойдет больше всех. Актер рассказывал, что после каждого сеанса записи чувствовал боль в грудной клетке.

6. Куин Латифа

ANGELA WEISS / AFP / East News

Куин Латифа всегда была разносторонней личностью: в 90-е годы она выпускала свои рэп-альбомы и одновременно играла в кино. Недавно Латифа стала исполнительным продюсером сериала «Великий уравнитель» и снялась в нем в главной роли. Куин сказала, что для этого ей пришлось выйти из зоны комфорта. Актриса отмечает, что такая работа утомляет, но она довольна результатом, потому что верит, что сможет развлечь телезрителей.

7. Леди Гага

Invision / Invision / East News , Niko Tavernise / Capital Pictures / East News

Леди Гага наиболее известна как певица, но в последнее время она все больше увлекается актерским мастерством. Она появилась в нескольких сезонах сериала «Американская история ужасов», а также сыграла главные роли в лентах «Звезда родилась» и « Д ом Gucci». Недавно весь интернет обсуждал новость о том, что певица сыграет Харли Квинн в продолжении оскароносного фильма «Джокер». Она будет сниматься вместе с Хоакином Фениксом. Выход картины запланирован на 2024 год.

Часто ли вы выходите из зоны комфорта или предпочитаете жить спокойно и размеренно?